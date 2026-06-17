La Gobernadora Hochul Anuncia que Casi 3 Millones de Neoyorquinos Recibirán Más de 2,000 Millones de Dólares en Alivio Fiscal Este Verano y Otoño

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que casi tres millones de neoyorquinos en todo el estado recibirán más de 2,000 millones de dólares en alivio fiscal este verano y otoño a través del programa de Alivio de Impuestos Escolares (STAR, por sus siglas en inglés) de Nueva York. El programa STAR ofrece alivio en los impuestos sobre la propiedad a los propietarios de viviendas y a las personas mayores elegibles en todo el estado. Si bien algunos beneficiarios de STAR recibirán su ayuda en forma de exención fiscal este año, muchos otros recibirán un crédito fiscal y se les enviará un cheque por correo durante el verano y el otoño.

"El comienzo del verano marca también el inicio de la temporada de alivio fiscal STAR para millones de neoyorquinos", dijo la gobernadora Hochul. "Desde créditos fiscales y reembolsos de energía hasta nuestro crédito fiscal ampliado por hijos y los recortes de impuestos para la clase media, seguimos devolviendo más dinero a los bolsillos de los neoyorquinos".

La líder de la mayoría del Senado, Andrea Stewart-Cousins, dijo: "En un momento en que las medidas tomadas en Washington aumentan los costos y reducen el apoyo a las familias trabajadoras, las personas mayores y los propietarios de viviendas, Nueva York sigue priorizando la asequibilidad. La mayoría del Senado se enorgullece de haber trabajado con la gobernadora Hochul para incluir fondos continuos para el programa STAR en el presupuesto estatal de este año, brindando un alivio significativo en los impuestos sobre la propiedad a los propietarios de viviendas en todo nuestro estado. A medida que los cheques de STAR comienzan a llegar a los neoyorquinos elegibles, esta ayuda permitirá a las familias conservar una mayor parte del dinero que tanto les costó ganar y gestionar mejor los gastos cotidianos. El anuncio de hoy refleja nuestro compromiso compartido de devolver dinero a los bolsillos de la gente, fortalecer la seguridad económica y garantizar que los neoyorquinos cuenten con el apoyo necesario para afrontar mejor el aumento del costo de vida. Animo a todos los propietarios de viviendas elegibles a inscribirse en el programa de depósito directo del crédito STAR para recibir este importante beneficio de manera rápida y segura".

El presidente de la Asamblea, Carl Heastie, dijo: "Este alivio fiscal de 2,000 millones de dólares es vital para nuestras familias y nuestros adultos mayores. En un momento en que los neoyorquinos enfrentan el alto costo de la gasolina y el aumento de los precios, el programa STAR devolverá dinero a sus bolsillos. Seguiremos trabajando con nuestros socios gubernamentales para dar prioridad a las familias de Nueva York y hacer de nuestro estado un lugar más asequible".

La mayoría de los propietarios de viviendas elegibles para el crédito STAR recibirán un cheque de entre 350 y 600 dólares. La mayoría de los adultos mayores elegibles para el crédito STAR mejorado (Enhanced STAR) recibirán un cheque de entre 700 y 1,500 dólares.

El envío de los cheques ya ha comenzado y continuará en todo el estado durante el verano y el otoño. Los beneficiarios de STAR pueden visitar ny.gov/STAR para rastrear el envío de su cheque o inscribirse en el depósito directo.

La comisionada interina del Departamento de Impuestos y Finanzas del Estado de Nueva York, Amanda Hiller, dijo: "Queremos que todos los propietarios elegibles aprovechen el programa STAR. Si usted es un nuevo propietario o actualmente no recibe el beneficio STAR para su residencia principal, consulte el sitio web del Departamento de Impuestos para saber cómo registrarse y comenzar a ahorrar".

Desglose regional del alivio del impuesto sobre la propiedad STAR de este año:

REGIÓN ALIVIO FISCAL STAR BENEFICIARIOS Capital District $136.4 millones 238,000 Central New York $123.7 millones 173,000 Finger Lakes $193.7 millones 274,000 Long Island $659.2 millones 572,000 Mid-Hudson $461.1 millones 397,000 Mohawk Valley $62.5 millones 99,000 New York City $149.7 millones 474,000 North Country $44.5 millones 86,000 Southern Tier $103.4 millones 153,000 Western New York $168.5 millones 314,000 TOTAL $2,100 Millones 2.78 Millones

Los propietarios de viviendas que cumplan con los requisitos y estén inscritos en el programa de crédito STAR recibirán su cheque STAR antes de la fecha límite de pago de sus impuestos escolares. Algunas zonas del estado —incluidas la ciudad de Nueva York, Buffalo, Rochester y Syracuse— tienen fechas de vencimiento de impuestos escolares a finales de junio y en julio, por lo que recibirán sus beneficios STAR próximamente. La entrega de beneficios en otras partes del estado continuará a lo largo del verano y el otoño.

Los beneficiarios de STAR pueden visitar ny.gov/STAR para consultar el calendario de entrega. Los propietarios también pueden inscribirse en el programa de depósito directo del crédito STAR a través del Portal de Beneficios para Propietarios, dentro del sistema seguro de servicios en línea del Departamento de Impuestos.

Para asegurarse de recibir el crédito STAR mediante depósito directo este año, los propietarios deben inscribirse lo antes posible. Para garantizar la entrega puntual por depósito directo, los propietarios deben registrarse al menos 15 días hábiles antes de la fecha de vencimiento de sus impuestos escolares locales.

Este año, a partir de julio, el Departamento de Impuestos organiza seminarios regionales sobre el programa STAR. En estas sesiones, las personas pueden aprender cómo inscribirse en STAR y maximizar sus beneficios. La primera sesión se llevará a cabo en el condado de Erie el 7 de julio. Las sesiones continuarán durante todo el verano.

Para consultar el calendario de seminarios STAR y obtener más información sobre el programa, visite el Centro de Recursos STAR del Departamento de Impuestos.

La senadora estatal Toby Ann Stavisky dijo: “Los impuestos a la propiedad a menudo determinan si una familia puede conservar la casa en la que ha vivido durante décadas. Esta carga recae especialmente sobre las personas mayores con ingresos fijos. STAR representa un verdadero alivio y llega cuando las familias más lo necesitan. Agradezco a la gobernadora Hochul, a la líder de la mayoría Stewart-Cousins y al presidente de la Cámara de Representantes Heastie por priorizarlo año tras año”.

El senador estatal Joseph P. Addabbo, Jr. dijo: “El programa de alivio fiscal STAR brinda apoyo a quienes mantienen prósperas nuestras comunidades: nuestros propietarios de viviendas y nuestros adultos mayores. A medida que se distribuye la primera ronda de cheques, animo a los neoyorquinos elegibles a que se registren para el depósito directo y reciban los fondos de forma rápida y segura. Este programa refleja un compromiso constante con una ayuda más inteligente, rápida y justa para quienes más la necesitan. Agradezco la dedicación de la gobernadora Hochul a ayudar a quienes enfrentan dificultades económicas en nuestro estado”.

El senador estatal Gustavo Rivera dijo: “En medio de una crisis de asequibilidad, aproximadamente tres millones de propietarios de viviendas elegibles en todo nuestro estado recibirán un alivio fiscal del programa STAR que les ayudará a minimizar uno de sus mayores gastos familiares. Quiero agradecer a la gobernadora Hochul por priorizar este programa de beneficios. Animo a los residentes del Bronx a que se comuniquen si necesitan ayuda con el programa STAR y otros programas de congelación de impuestos a la propiedad”.

El senador estatal James Sanders Jr. dijo: “En un momento en que los neoyorquinos sienten la presión del aumento de los costos, el programa STAR sigue siendo una de las herramientas más eficaces que tenemos para brindar un alivio real e inmediato. Esta próxima fase significa que miles de propietarios de viviendas en el sureste de Queens y en todo el estado recibirán dinero en sus bolsillos cuando más lo necesitan. Felicito a la gobernadora Hochul por impulsar este apoyo crucial y garantizar que las personas mayores, las familias trabajadoras y los propietarios de larga data puedan permanecer arraigados en las comunidades que han construido. Así es como el gobierno cumple con su deber: aliviar las cargas y ayudar a la gente”.

El senador estatal Leroy Comrie dijo: “Para muchos propietarios de viviendas en el sureste de Queens, el aumento de los costos sigue ejerciendo presión sobre sus presupuestos familiares. El programa STAR ofrece un alivio significativo en el impuesto a la propiedad que ayuda a familias, personas mayores y residentes de larga data a permanecer en las comunidades que tanto les ha costado construir. Animo a todos los propietarios elegibles a aprovechar este beneficio y a inscribirse en el depósito directo para asegurarse de recibir su crédito STAR de la manera más rápida y segura posible. En un momento en que la asequibilidad sigue siendo una de las principales preocupaciones que escucho de mis electores, programas como STAR ayudan a brindar un alivio real y una mayor estabilidad financiera a las familias neoyorquinas. Agradezco a la gobernadora Hochul su continuo compromiso para ayudar a los neoyorquinos”.

La senadora estatal Roxanne J. Persaud dijo: “En un momento en que muchas familias enfrentan el aumento de los gastos de vivienda y manutención, el programa STAR continúa brindando un alivio fiscal crucial para propietarios y personas mayores. Animo a todos los neoyorquinos elegibles a inscribirse y registrarse para el depósito directo, de modo que puedan recibir sus beneficios del programa STAR de la manera más eficiente posible y conservar más dinero. También quiero agradecer a la gobernadora Kathy Hochul por su compromiso constante para aliviar la carga financiera de los neoyorquinos y garantizar que los propietarios y las personas mayores tengan acceso a los recursos que necesitan para permanecer en sus hogares y comunidades”.

El senador estatal Pete Harckham dijo: “Con el costo de vida afectando los presupuestos familiares, esta nueva fase del programa STAR ofrece alivio en el impuesto a la propiedad cuando los neoyorquinos más lo necesitan. Al devolver hasta $1,500 a nuestros adultos mayores y familias trabajadoras, mantenemos nuestras comunidades asequibles y ayudamos a nuestros vecinos a conservar sus hogares. Gracias a la gobernadora Hochul y a mis colegas en la Legislatura Estatal por continuar con este importante compromiso financiero”.

La senadora estatal Jessica Ramos dijo: “En un momento en que tantas familias sienten la presión del aumento de los costos, cada dólar cuenta. Felicito a la gobernadora Hochul por seguir invirtiendo en programas como STAR, que brindan un alivio significativo a los propietarios de viviendas, ayudan a las familias a permanecer en sus comunidades y fortalecen su estabilidad financiera. Al devolver dinero a los bolsillos de los neoyorquinos, estamos contribuyendo a que nuestro estado sea más asequible para las familias trabajadoras, las personas mayores y los propietarios de viviendas”.

La senadora estatal Monica R. Martinez dijo: “El programa STAR está brindando a millones de familias del estado de Nueva York un alivio fiscal significativo este año. Esta asistencia ayuda a aliviar una de las cargas financieras asociadas con la propiedad de vivienda y ofrece a las familias mayor flexibilidad para administrar sus presupuestos familiares. A medida que estos beneficios comienzan a llegar a los propietarios, animo a todos los residentes elegibles a inscribirse en el Programa de Depósito Directo de Crédito STAR y agradezco a la gobernadora Hochul por trabajar con la Legislatura para continuar brindando este apoyo a los propietarios de todo el estado”.

El senador estatal James Skoufis dijo: “El programa STAR ha sido un salvavidas para familias y personas mayores en todo Nueva York. Con la inflación sin cesar y los precios de la gasolina por las nubes, millones de neoyorquinos dependen más que nunca del alivio del impuesto a la propiedad. Agradezco a la gobernadora su apoyo a este programa y me uno a ella para animar a todos los propietarios elegibles a inscribirse”.

El senador estatal Robert Jackson dijo: “En un momento en que demasiados neoyorquinos luchan por mantener sus raíces en los hogares y las comunidades que ayudaron a construir, un alivio significativo es fundamental. La reducción de impuestos no es una promesa abstracta cuando llega a las mesas de las familias trabajadoras, los adultos mayores y los propietarios de viviendas. El programa STAR refleja un principio simple pero poderoso: los fondos públicos deben servir al bien común aliviando las cargas que más afectan a la gente. Felicito a la gobernadora Hochul y a la Legislatura por trabajar juntos para brindar un alivio práctico que fortalece la estabilidad de los hogares y demuestra cómo es un gobierno receptivo y centrado en las personas”.

La senadora estatal Rachel May dijo: “Los impuestos a la propiedad son uno de los mayores gastos que enfrentan muchos propietarios de viviendas, por lo que cualquier alivio puede marcar una verdadera diferencia. El programa STAR ayuda a las familias, los adultos mayores y los propietarios de viviendas a conservar más dinero y les brinda un respiro mientras lidian con el aumento del costo de vida. Gracias a la gobernadora Hochul por seguir brindando alivio fiscal a los propietarios de viviendas en todo el centro de Nueva York”.

La senadora estatal Cordell Cleare dijo: “El Programa STAR es uno de los mecanismos más esenciales que tenemos para garantizar que nuestros adultos mayores neoyorquinos puedan envejecer en sus hogares, con dignidad y amor, en la comunidad que elijan. Me alegra que este proceso esté en marcha; junto con las mejoras a SCRIE y SHE aprobadas por la Legislatura y la Gobernadora Hochul en el Presupuesto del Año Fiscal 2026-27, finalmente podemos decirles a nuestros adultos mayores que son nuestra prioridad número uno”.

El senador estatal Jeremy Cooney dijo: “El Programa STAR es una de las muchas maneras en que estamos abordando la asequibilidad de la vivienda en Nueva York y haciendo de nuestro estado un lugar donde todos puedan vivir y prosperar. Con miles de millones en ayuda que se están distribuyendo, incluyendo millones para la región de Finger Lakes, quiero agradecer a la Gobernadora Hochul por devolver dinero a los bolsillos de los neoyorquinos y por su compromiso con la mejora de la calidad de vida en todo nuestro estado”.

La senadora estatal Michelle Hinchey dijo: “Los propietarios de viviendas en todo el valle del río Hudson y la región capitalina pronto recibirán alivio en el impuesto a la propiedad, y me enorgullece haber luchado para que esto fuera posible. El programa STAR es una gran ayuda para las personas mayores y las familias trabajadoras, ya que alivia la carga del aumento de los costos y permite que los propietarios recuperen su dinero. Así es como debería funcionar el gobierno, y agradezco a la gobernadora Hochul su compromiso con este programa. Seguiré luchando para brindar el alivio fiscal que los neoyorquinos merecen”.

La senadora estatal Jessica Scarcella-Spanton dijo: “Una de mis principales prioridades como legisladora siempre será asegurar que los neoyorquinos trabajadores puedan costearse sus viviendas, y programas como STAR ofrecen una manera para que los propietarios obtengan alivio financiero. Mi oficina trabaja diariamente con mis electores para garantizar que la mayor cantidad posible de personas elegibles soliciten este programa, y me alegra que pronto reciban estos cheques. Desde familias hasta adultos mayores, debemos seguir priorizando que nuestros vecinos tengan acceso a ayuda económica. Agradezco a la gobernadora Hochul por su compromiso con los programas que alivian algunas de las cargas financieras que enfrentan los contribuyentes en todo el estado”.

La senadora estatal Nathalia Fernández dijo: “La propiedad de vivienda es la forma en que muchos neoyorquinos invierten en sus comunidades, planifican el futuro y construyen patrimonio para las generaciones futuras. Al extender el programa STAR, la gobernadora Hochul ayuda a los propietarios y adultos mayores elegibles a conservar una mayor parte de sus ingresos, facilitando además la recepción de este alivio mediante depósito directo. Este es un apoyo significativo para las familias que se esfuerzan por mantener sus raíces en los lugares que consideran su hogar”.

La senadora estatal April N.M. Baskin dijo: "Ser propietario de una vivienda sigue siendo una de las formas más importantes en que las familias construyen estabilidad y patrimonio. Agradezco a la gobernadora Hochul por seguir brindando un alivio significativo en los impuestos a la propiedad a través del programa STAR a los propietarios de viviendas en todo Nueva York, incluidos cientos de miles de residentes del oeste del estado. A medida que aumentan los gastos del hogar, esta ayuda alivia la presión financiera para las familias trabajadoras y los neoyorquinos mayores, permitiéndoles conservar una mayor parte de su dinero ganado con esfuerzo y permanecer en sus hogares y comunidades".

La senadora estatal Siela Bynoe dijo: "El programa STAR es un recurso valioso que permite a los residentes elegibles de Nueva York gestionar sus impuestos a la propiedad. En 2025, más de 582,000 residentes de Long Island se beneficiaron de aproximadamente 698.4 millones de dólares en alivio fiscal a través de STAR, devolviendo dinero a los bolsillos de familias trabajadoras. Para los residentes del Distrito Senatorial 6, estos ahorros pueden marcar una diferencia significativa al aliviar el costo de vida".

La senadora estatal Patricia Fahy dijo: "En medio de la peor crisis de asequibilidad desde 2008, las familias enfrentan dificultades y buscan alivio ahora más que nunca. Me complace enormemente que se estén devolviendo más de 2,000 millones de dólares a los bolsillos de propietarios elegibles en todo el estado, incluidas las personas mayores, y que decenas de miles de familias de la Región de la Capital se beneficien del programa STAR, ayudándolas a conservar sus hogares. Si aún no lo ha hecho, ¡asegúrese de inscribirse en el Programa de Depósito Directo del Crédito STAR! Quiero agradecer a la gobernadora Hochul y a mis colegas legisladores por financiar una vez más un programa que ofrece un alivio tangible y directo a tantas personas aquí en nuestra Región de la Capital".

El senador estatal Sam Sutton dijo: "Mientras las familias lidian con el aumento de los costos, este programa ofrece un alivio muy necesario para los propietarios de viviendas y las personas mayores de nuestra comunidad. Para los residentes con ingresos fijos, las familias de clase media y los propietarios de larga data, estos ahorros pueden marcar una diferencia real y ayudarles a permanecer en los hogares y vecindarios que tanto esfuerzo les ha costado construir. Agradezco el compromiso continuo de la gobernadora Hochul de brindar un alivio fiscal significativo a los neoyorquinos, y animo a todos los residentes elegibles a inscribirse en el depósito directo para que puedan recibir sus beneficios de STAR de manera más rápida y cómoda".

El senador estatal Erik Bottcher dijo: "Mientras los neoyorquinos siguen lidiando con el alto costo de vida, programas como STAR ofrecen un alivio importante que ayuda a los propietarios de viviendas y a las personas mayores a permanecer en las comunidades que consideran su hogar. Agradezco a la gobernadora Hochul su compromiso de brindar un alivio significativo en los impuestos sobre la propiedad a millones de neoyorquinos a través de este programa vital. Para muchos adultos mayores y propietarios de clase media en la ciudad de Nueva York, estos beneficios pueden marcar una diferencia real; animo a todos los que reúnen los requisitos a aprovechar el programa STAR y a explorar las opciones de depósito directo para recibir sus beneficios de la manera más rápida y cómoda posible".

El senador estatal Jeremy Zellner dijo: "Dado que el costo de vida sigue aumentando, el alivio en los impuestos sobre la propiedad puede marcar una diferencia significativa para los propietarios y las personas mayores. El programa STAR devuelve dinero a los bolsillos de la gente y ayuda a las familias de todo el oeste de Nueva York a costear su permanencia en las comunidades que, con tanto esfuerzo, han convertido en su hogar. Agradezco a la gobernadora Hochul su continuo compromiso de hacer que Nueva York sea más asequible".

El asambleísta Jeffrey Dinowitz dijo: "En un momento en que muchos neoyorquinos enfrentan costos crecientes y mayores presiones financieras, programas como STAR brindan un alivio significativo a los propietarios y a las personas mayores de todo nuestro estado. Agradezco a la gobernadora Hochul y a los demócratas de la Asamblea su continuo compromiso con la asequibilidad y por garantizar que los neoyorquinos elegibles puedan acceder a este importante alivio fiscal. Nueva York está comprometida a hacer la vida más asequible para las familias trabajadoras, los propietarios de viviendas y las personas mayores. Animo a todos los neoyorquinos elegibles a inscribirse y aprovechar el apoyo disponible para ellos".

El asambleísta William Magnarelli dijo: "En un momento en que la asequibilidad es una preocupación para todos los neoyorquinos, agradezco a la gobernadora Hochul por seguir apoyando el programa STAR, que ayuda a los propietarios y a las personas mayores con los costos de los impuestos sobre la propiedad. Animo a todos los propietarios a verificar si cumplen con los requisitos y a asegurarse de estar inscritos. STAR y Enhanced STAR pueden ayudar a proporcionar un alivio inmediato en los impuestos sobre la propiedad".

La asambleísta Crystal Peoples-Stokes dijo: "A través del programa STAR, la gobernadora Kathy Hochul está devolviendo dinero a los bolsillos de los propietarios y las personas mayores del oeste de Nueva York. Insto a los nuevos solicitantes a que presenten su solicitud lo antes posible".

El asambleísta Michael Benedetto dijo: "Dado que la asequibilidad sigue siendo un desafío para muchos neoyorquinos, este alivio fiscal ayudará a devolver dinero a los bolsillos de los propietarios de viviendas y de las personas mayores. Celebro el compromiso continuo de la gobernadora Hochul de brindar este importante alivio y animo a todos los residentes elegibles a inscribirse para recibir sus beneficios rápidamente".

El asambleísta David Weprin dijo: “Felicito a la gobernadora Hochul por impulsar la siguiente fase de este importante alivio fiscal, que brindará el apoyo que tanto necesitan millones de neoyorquinos este verano y otoño. Para muchas familias de clase media, personas mayores y propietarios de viviendas, cada dólar cuenta, y estos ahorros ayudarán a aliviar la carga de los impuestos a la propiedad y a generar ahorros significativos. Animo a todos los residentes elegibles a que se inscriban y aprovechen el alivio fiscal disponible”.

El asambleísta Harry B. Bronson dijo: “Hacer que Nueva York sea más asequible para nuestras personas mayores y familias de clase media es una de mis principales prioridades. El Programa de Alivio Fiscal STAR, financiado con el presupuesto del Estado de Nueva York, brindará alivio a miles de residentes del condado de Monroe y la ciudad de Rochester, devolviendo a las personas el dinero que tanto necesitan durante los meses de verano. Me enorgullece haber trabajado junto a mis colegas de la Legislatura Estatal y la gobernadora Hochul para continuar con esta importante reducción de impuestos”.

El asambleísta John T. McDonald III, RPh, dijo: “Los neoyorquinos pronto recibirán cheques del programa de Alivio Fiscal STAR, un programa que apoyo con gusto en el presupuesto del Estado de Nueva York año tras año, ya que reduce los impuestos para los propietarios de viviendas. Una forma de recibir su cheque más rápido es inscribirse en el Programa de Depósito Directo de Crédito STAR, y animo a nuestros residentes a que se inscriban. La asequibilidad es una prioridad para muchos, y este programa les devuelve dinero a los neoyorquinos y representa un beneficio importante para nuestros propietarios. Agradezco a la gobernadora Hochul por seguir apoyando este programa”.

El asambleísta Angelo Santabarbara dijo: “Ser propietario de una vivienda es mucho más que tener un lugar donde vivir. Se trata de construir un futuro, formar una familia y echar raíces en una comunidad. Programas como STAR contribuyen a que esto sea posible al ofrecer alivio fiscal a propietarios y personas mayores. Para muchas familias, este ahorro adicional puede ayudar con los gastos cotidianos, las mejoras en el hogar o la planificación para el futuro. También ayuda a los propietarios a mantener sus propiedades, fortalecer sus vecindarios y seguir invirtiendo en las comunidades donde viven. Agradezco a la gobernadora Hochul su apoyo a iniciativas tan importantes como STAR en todo el estado de Nueva York”.

El asambleísta Steve Otis dijo: “El programa STAR es una herramienta importante que la gobernadora Hochul, la Asamblea y el Senado utilizan para asignar fondos estatales y reducir los costos para las familias neoyorquinas. Establecidos hace décadas, los programas STAR Básico y STAR Mejorado ayudan a disminuir la carga de los impuestos a la propiedad escolar en todo el estado. El objetivo principal de nuestro presupuesto estatal aprobado fue abordar los problemas de asequibilidad para las familias neoyorquinas mediante diversos programas estatales. El anuncio de este año sobre nuestro compromiso continuo con STAR es un recordatorio para que los contribuyentes verifiquen si están recibiendo los beneficios a los que tienen derecho”.

La asambleísta Latrice Walker dijo: “La mayoría de la Asamblea y la gobernadora Kathy Hochul han priorizado iniciativas que contribuyen a que el estado de Nueva York sea un lugar más asequible para vivir. El programa de Alivio Fiscal Escolar (STAR) se alinea con este objetivo, brindando un alivio muy necesario a millones de propietarios de viviendas en nuestro estado. Más de 474,000 personas solo en la ciudad de Nueva York recibirán cerca de $149.7 millones en alivio fiscal. Como legisladores estatales, debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestros conciudadanos neoyorquinos tengan más dinero en sus bolsillos, especialmente ante la inflación y la continua presión financiera generada por los recortes presupuestarios en Washington”.

La asambleísta Rebecca A. Seawright dijo: “Dado que la asequibilidad sigue siendo una de las principales preocupaciones de los neoyorquinos, el crédito fiscal STAR proporciona un alivio crucial para los propietarios de viviendas y los adultos mayores que enfrentan el aumento de los costos. Para muchos adultos mayores que viven con ingresos fijos, esta asistencia les permite permanecer en sus hogares y comunidades. Felicito a la gobernadora Hochul por seguir priorizando programas que benefician a los neoyorquinos trabajadores y apoyan el envejecimiento en el hogar”.

La asambleísta Pamela J. Hunter dijpo: “El programa STAR continúa brindando un alivio significativo a los propietarios de viviendas, las personas mayores y las familias de todo el estado de Nueva York. En un momento en que la asequibilidad sigue siendo una de las principales preocupaciones de las personas a las que represento, este programa ayuda a aliviar la carga de los impuestos a la propiedad escolar y devuelve el dinero a donde corresponde: a los bolsillos de los neoyorquinos. Agradezco a la gobernadora Hochul y a mis colegas en la Legislatura por seguir priorizando el apoyo real y directo a las familias trabajadoras y a los residentes de la tercera edad”.

El asambleísta Phil Ramos dijo: “Long Island alberga a más beneficiarios del programa STAR que cualquier otra región de Nueva York, lo que convierte a este programa en una importante fuente de alivio fiscal para los propietarios de viviendas en los condados de Suffolk y Nassau. En un momento en que las familias enfrentan mayores costos para las necesidades básicas, el beneficio STAR ayuda a aliviar la carga de los impuestos a la propiedad y a recuperar dinero para el presupuesto familiar. Agradezco el compromiso continuo de la gobernadora Hochul con la asequibilidad y con ayudar a los residentes de Long Island a permanecer en las comunidades que orgullosamente consideran su hogar”.

La asambleísta Carrie Woerner dijo: “La asequibilidad es una prioridad para los residentes de Nueva York. Estos programas de crédito fiscal escolar son un alivio bienvenido para muchas personas que luchan por pagar el alto costo de la alimentación, la vivienda y el cuidado infantil. Me enorgullece haber trabajado con mis colegas de la mayoría de la Asamblea y con la gobernadora para ayudar tanto a los nuevos propietarios como a los ya existentes a recibir el alivio fiscal que tanto necesitan”.

El asambleísta Robert Carroll dijo: “El programa STAR proporciona beneficios financieros muy necesarios a millones de hogares en todo nuestro estado. Felicito a la gobernadora Hochul por su compromiso constante de hacer que Nueva York sea más asequible para todos y por garantizar que el programa STAR, que es especialmente vital para las familias trabajadoras y las personas mayores, se implemente con prontitud”.

La asambleísta Stacey Pheffer Amato dijo: “Este es el tipo de resultados concretos que los neoyorquinos necesitan, y una vez más es la gobernadora Hochul quien está dando un paso al frente para brindar este valioso alivio financiero. El programa STAR no es solo un cheque, es una forma de ayudar a millones de propietarios de viviendas en Nueva York a mantener la estabilidad económica y realmente les devuelve dinero a sus bolsillos, algo que nuestra gobernadora ha seguido haciendo una y otra vez”.

La asambleísta Pat Burke dijo: “Las familias trabajadoras se ven afectadas por el aumento de los precios de todo, desde alimentos y gasolina hasta servicios públicos; sin embargo, el programa STAR les devuelve dinero a los propietarios y ayuda a las personas mayores a conservar sus hogares. Agradezco a la gobernadora Hochul y a mis colegas del gobierno estatal por seguir priorizando la asequibilidad y brindando un alivio significativo a millones de neoyorquinos”.

La asambleísta Judy Griffin dijo: “Las familias trabajadoras, las personas mayores y los nuevos propietarios del condado de Nassau merecen un alivio significativo en el impuesto a la propiedad. Gracias al programa estatal de Alivio del Impuesto Escolar (STAR), los hogares locales elegibles volverán a ver ahorros directos en el impuesto a la propiedad escolar este año. Agradezco a la gobernadora sus esfuerzos para aliviar la carga de los contribuyentes”.

La asambleísta Karen McMahon dijo: “El programa STAR continúa brindando un alivio significativo a los propietarios de viviendas en todo el estado de Nueva York, ayudando a familias y adultos mayores a afrontar el aumento de los costos. Con la distribución de la primera ronda de cheques STAR, los residentes elegibles pueden esperar recibir apoyo financiero que marcará una verdadera diferencia en sus presupuestos familiares. Como siempre, se anima a los propietarios elegibles que aún no están inscritos a registrarse y aprovechar este valioso programa de alivio fiscal. Agradezco a la Gobernadora por tomar estas medidas para que Nueva York sea más asequible”.

La asambleísta Sarah Clark dijo: “El programa STAR sigue siendo una de las herramientas más importantes que tenemos para brindar alivio directo a los propietarios de viviendas y fortalecer la asequibilidad para las familias y los adultos mayores neoyorquinos en todo el estado. Al ayudar a reducir la carga de los impuestos a la propiedad, este programa permite que más residentes permanezcan en sus hogares, invirtiendo en sus comunidades y construyendo vecindarios sólidos. Agradezco el continuo enfoque de la Gobernadora Hochul en la asequibilidad y su compromiso de brindar un apoyo significativo que permita a los propietarios de viviendas prosperar en todo nuestro estado”.

El asambleísta Khaleel Anderson dijo: “En un momento en que las personas mayores y las familias trabajadoras del sureste de Queens se enfrentan al aumento del costo de vida, sigue siendo una prioridad para mí brindar alivio financiero continuo al Distrito 31 de la Asamblea. Por eso me complace unirme a la gobernadora Hochul para anunciar que la primera ronda de cheques de alivio fiscal STAR pronto llegará a los buzones y cuentas de depósito directo de los pequeños propietarios de viviendas en todo el estado. Inyectar dinero en los bolsillos de nuestras comunidades ayudará a reducir la carga de los impuestos prediales escolares y brindará a los neoyorquinos el alivio que necesitan para llegar a fin de mes”.

El asambleísta Demond Meeks dijo: “El alivio del impuesto predial está en camino para los propietarios de viviendas y las personas mayores de Rochester. A medida que se acercan las fechas de vencimiento de los impuestos escolares, estos créditos STAR brindarán alivio financiero directo, que oscila entre varios cientos y más de mil dólares para los hogares elegibles. Quiero agradecer a la gobernadora Hochul por su liderazgo al brindar esta financiación crucial, que representa una inversión vital para mantener nuestras comunidades asequibles y estables”.

La asambleísta Jenifer Rajkumar dijo: “Hoy, estamos devolviendo el dinero a donde corresponde: a los bolsillos de los neoyorquinos. Gracias al programa de alivio fiscal STAR, millones de propietarios de viviendas están recibiendo miles de millones de dólares en ayuda financiera en un momento en que cada centavo cuenta. Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, este programa está otorgando exenciones fiscales y cheques de hasta $1,500, lo que representa $150 millones para medio millón de hogares solo en la ciudad de Nueva York. Liberadas de la carga de los impuestos a la propiedad, las familias trabajadoras y las personas mayores conservan una mayor parte de sus ingresos y fortalecen su seguridad financiera. Esto es precisamente lo que significa un gobierno que prioriza a las personas: hacer de Nueva York una ciudad más asequible, ampliar las oportunidades y ayudar a las familias a construir un futuro más brillante y seguro”.

La asambleísta Michaelle Solages dijo: “Felicito a la gobernadora Hochul y a la Legislatura por brindar este alivio tan necesario a los propietarios de viviendas y a las personas mayores en todo el estado de Nueva York. Dado que la crisis del costo de vida sigue representando una carga significativa para las familias trabajadoras, es nuestra responsabilidad como funcionarios electos explorar todas las vías disponibles para ofrecer un alivio sustancial en los impuestos a la propiedad. En Long Island, el programa STAR proporciona ahorros tangibles que ayudan a los propietarios de viviendas, a las personas mayores y a las familias a afrontar el creciente costo de vida, al tiempo que fortalece la estabilidad financiera de nuestras comunidades”.

La asambleísta Chantel Jackson dijo: “En un momento en que los artículos de primera necesidad siguen aumentando de precio, esta desgravación fiscal permitirá que los propietarios de viviendas y las personas mayores que más lo necesitan puedan acceder a estos beneficios. Desde alimentos y medicamentos hasta servicios públicos y transporte, las prestaciones del programa STAR brindan un apoyo fundamental para las familias donde cada dólar cuenta. Solo en la ciudad de Nueva York, cerca de 474,000 beneficiarios recibirán aproximadamente $149.7 millones en desgravación fiscal, lo que demuestra el impacto significativo que este programa tiene en las familias trabajadoras, las personas mayores y las comunidades de toda nuestra ciudad. Agradezco a la gobernadora Hochul por seguir priorizando la asequibilidad y brindando apoyo a los neoyorquinos de todo el estado”.

La asambleísta Jen Lunsford dijo: “Ayudar a los neoyorquinos a conservar una mayor parte de su dinero es una de las maneras más efectivas de apoyar a las familias y a las personas mayores que enfrentan el aumento de los costos. El Programa de Alivio Fiscal STAR ofrece un alivio significativo en el impuesto a la propiedad a quienes cumplen con los requisitos, y animo a los residentes elegibles que aún no se han inscrito a que se informen sobre el programa y se registren para que puedan seguir recibiendo el alivio fiscal que se han ganado. Agradezco el compromiso continuo de la Gobernadora con este alivio para los neoyorquinos”.

La asambleísta Amanda Septimo dijo: “El aumento de los costos y la inacción del gobierno federal siguen ejerciendo presión sobre las familias de todo Nueva York, especialmente en el Bronx, donde demasiados hogares sufren las consecuencias de los altos alquileres, los costos de los servicios públicos, la comida y los gastos cotidianos. Programas como STAR brindan un alivio significativo al ayudar a los propietarios de viviendas y a las personas mayores a conservar más dinero. Para muchas familias, esos ahorros pueden ayudar a cubrir la compra de alimentos, los servicios públicos, el cuidado de los niños y otras necesidades esenciales. Agradezco a la gobernadora Hochul y a mis colegas en la Legislatura por seguir priorizando la reducción de impuestos que ayuda a las familias trabajadoras a permanecer en sus hogares y comunidades. Esta inversión es una herramienta que brindará un respiro financiero muy necesario a millones de neoyorquinos y contribuirá a que nuestro estado sea más asequible para las familias que lo consideran su hogar”.

La asambleísta Yudelka Tapia dijo: “Cada dólar cuenta para las familias del Bronx. Agradezco a la gobernadora Hochul por brindar más de $2 mil millones en alivio del impuesto a la propiedad a casi tres millones de neoyorquinos en todo el estado a través del programa STAR. Este verano, casi 474,000 residentes de la ciudad de Nueva York recibirán este alivio, y quiero asegurarme de que cada propietario elegible en el Distrito 86 reciba lo que le corresponde. Animo a todos los propietarios elegibles en el Distrito 86 a visitar ny.gov/STAR para rastrear su cheque e inscribirse en el depósito directo para que reciban su dinero lo antes posible”.

La asambleísta Stefani Zinerman dijo: “En un momento en que la asequibilidad sigue siendo uno de los mayores desafíos que enfrentan las familias en Bedford-Stuyvesant, Crown Heights y comunidades de todo Nueva York, programas como STAR brindan un alivio fiscal significativo que ayuda a los propietarios y adultos mayores a permanecer en los vecindarios en los que han invertido, cuidado y ayudado a construir durante generaciones. Hacer que Nueva York sea más asequible requiere soluciones prácticas que devuelvan dinero a los bolsillos de las personas, protejan la estabilidad de la vivienda y garanticen que los residentes de larga data puedan seguir llamando a nuestras comunidades su hogar. Agradezco a la gobernadora Hochul su continuo compromiso para promover la asequibilidad, y me enorgullece apoyar los esfuerzos que brindan este alivio y animo a todos los neoyorquinos elegibles a inscribirse en el depósito directo para que puedan acceder a sus beneficios de STAR de manera rápida, segura y sin demora”.

El asambleísta Brian Cunningham dijo: “En Crown Heights, Flatbush y Prospect Lefferts Gardens, las familias están pasando apuros económicos. El alquiler y los precios de los alimentos han subido, y para muchísimos propietarios y personas mayores del Distrito 43, conservar la casa por la que han trabajado toda su vida se vuelve cada vez más difícil. Esto es inaceptable. El programa STAR ofrece una ayuda directa y tangible, y este año, los residentes de la ciudad de Nueva York recibirán $149.7 millones, beneficiando a 474,000 neoyorquinos trabajadores en toda la ciudad. Agradezco a la gobernadora Hochul por garantizar que estos fondos lleguen a quienes más los necesitan. Si aún no se ha inscrito en el Programa de Depósito Directo de Crédito STAR, hágalo hoy mismo. Este dinero le pertenece”.

El asambleísta Edward Gibbs dijo: “Hacer que Nueva York sea más asequible significa aprovechar cada oportunidad para que la gente recupere su poder adquisitivo. En East Harlem y en comunidades de toda la ciudad de Nueva York, las familias y las personas mayores hacen todo lo posible para afrontar el aumento de los costos y permanecer en sus barrios. Ya sean reembolsos por inflación, créditos fiscales ampliados o el programa STAR para propietarios y personas mayores, estos programas brindan ayuda real cuando más se necesita. Agradezco a la gobernadora Hochul por seguir priorizando la asequibilidad y ofreciendo ayuda directamente a los neoyorquinos”.

La asambleísta Nikki Lucas dijo: “Desde que ingresé a la Asamblea en 2022, he defendido con orgullo la reducción de impuestos para los adultos mayores de Nueva York, incluyendo la aprobación del proyecto de ley A10141 en 2022 y 2024, legislación que extendió importantes protecciones de crédito fiscal para adultos mayores elegibles (SCRIE) y personas con discapacidades (DRIE). Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul esta histórica ampliación e inclusión presupuestaria del Programa de Alivio Fiscal Estatal Mejorado (STAR), que proporciona un alivio vital del impuesto a la propiedad para los propietarios de viviendas de la tercera edad. Para muchos neoyorquinos mayores que viven de ingresos fijos, pensiones o ahorros para la jubilación, el aumento constante de los impuestos a la propiedad puede poner en riesgo su capacidad para mantener sus hogares. En mi distrito, el 20% de la población son propietarios de vivienda. El Programa STAR ayudará a aliviar la carga, lo que fortalecerá la estabilidad financiera y preservará el legado de la propiedad de vivienda a largo plazo para las generaciones venideras”.

La asambleísta Gabriella A. Romero dijo: “Mientras las familias de Nueva York siguen enfrentando costos cada vez mayores, programas como STAR brindan un alivio significativo que ayuda a los propietarios a conservar más dinero. Gracias al liderazgo y el compromiso de la gobernadora Hochul con la asequibilidad, me enorgullece que hayamos aprobado un presupuesto que continúa brindando alivio fiscal a millones de neoyorquinos, incluyendo a cientos de miles de residentes de la Región Capital. Ya sea ayudando a las personas mayores a permanecer en sus hogares o facilitando el acceso a la vivienda propia, STAR es una inversión importante en la estabilidad financiera de nuestras comunidades”.

El asambleísta George Alvarez dijo: “Desde los gastos del hogar hasta los impuestos a la propiedad, las familias y las personas mayores experimentan dificultades financieras casi a diario. El programa STAR brinda el apoyo que los propietarios necesitan para conservar una mayor parte del dinero que tanto les cuesta ganar y permanecer arraigados en las comunidades en las que tanto han invertido. Mi oficina está comprometida a garantizar que los residentes del Bronx conozcan estos beneficios y cuenten con el apoyo necesario para acceder a ellos. Felicito a la gobernadora Hochul por seguir priorizando la asequibilidad y brindando un apoyo significativo a millones de neoyorquinos en todo el estado”.

El asambleísta Christopher W. Eachus dijo: “Para demasiadas familias y personas mayores del Valle de Hudson, el aumento de los impuestos a la propiedad y el creciente costo de vida siguen dificultando llegar a fin de mes. Mis colegas y yo hemos luchado para que Nueva York sea más asequible y para garantizar que los propietarios que trabajan arduamente reciban el alivio que merecen. Quiero agradecer a la gobernadora Kathy Hochul por seguir apoyando y financiando programas como STAR, que brindan un alivio fiscal significativo a los propietarios de viviendas en todo el estado de Nueva York. Estas inversiones ayudan a las familias a conservar sus hogares y fortalecen nuestras comunidades locales. El programa STAR devuelve dinero real a los bolsillos de las familias, las personas mayores y los propietarios de clase media que sienten la presión del aumento de los costos. En un momento en que muchos residentes luchan con los gastos de vivienda, las facturas de servicios públicos, los alimentos y otras necesidades básicas, este alivio fiscal puede ayudar a aliviar la carga y permitir que las personas conserven una mayor parte de sus ingresos. Continuaré trabajando para reducir los costos, fortalecer el alivio de los impuestos a la propiedad y apoyar políticas que ayuden a las familias del Valle de Hudson a permanecer en las comunidades que tanto se han esforzado por construir. Animo a todos los propietarios elegibles a que aprovechen el programa STAR”.

La asambleísta MaryJane Shimsky dijo: “El estado de Nueva York mantiene su compromiso de ayudar a los residentes a afrontar el creciente costo de vida. Una parte fundamental de este compromiso es el programa STAR, que ofrece un alivio significativo al reducir la carga de los impuestos prediales escolares para los propietarios elegibles. Animo a los propietarios a revisar su elegibilidad para los programas STAR Básico y STAR Mejorado, consultar el calendario de entrega para su área y asegurarse de recibir el alivio fiscal que les corresponde. Agradezco a la gobernadora Hochul su apoyo a este programa tan conveniente que contribuye al bienestar financiero de los propietarios en todo el estado”.

El asambleísta Landon C. Dais dijo: “En un momento en que la administración Trump está recortando fondos para programas esenciales y generando incertidumbre para las familias trabajadoras de Nueva York, el programa STAR continúa brindando un alivio fiscal significativo a millones de propietarios de viviendas. Desde mayores beneficios para personas mayores de bajos ingresos hasta exenciones totales del impuesto a la propiedad para veteranos discapacitados, estos programas ayudan a garantizar que los neoyorquinos puedan permanecer en sus hogares y afrontar el creciente costo de vida. Quiero agradecer a la gobernadora Kathy Hochul por su constante compromiso con la protección de los propietarios de viviendas y el alivio que brinda a las familias, las personas mayores y los veteranos de todo nuestro estado. Animo a todos los residentes elegibles a aprovechar estos importantes beneficios y presentar su solicitud”.

La asambleísta Paula Elaine Kay dijo: “Encontrar maneras de que mis electores conserven el dinero que tanto les cuesta ganar es una de mis principales prioridades. El programa de alivio fiscal STAR logra precisamente eso para los propietarios de viviendas en todo Nueva York. Agradezco a la gobernadora Hochul por garantizar que los neoyorquinos sigan beneficiándose de los ahorros que ofrece este valioso programa, y espero que podamos seguir encontrando maneras de aliviar la carga financiera que muchos de nosotros estamos experimentando, especialmente ahora que los costos de los servicios públicos continúan aumentando”.

El asambleísta Kwani B. O’Pharrow dijo: “El programa STAR continúa brindando un alivio significativo en el impuesto a la propiedad a los propietarios y adultos mayores de Nueva York, ayudando a las familias a conservar una mayor parte de sus ingresos. A medida que comienzan a distribuirse las verificaciones de crédito STAR, animo a todos los propietarios elegibles a que se registren para recibir este importante beneficio. También insto a los neoyorquinos que cumplan con los requisitos a inscribirse en el Programa de Depósito Directo de Crédito STAR para recibir sus pagos de forma más rápida, segura y conveniente. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul su continuo compromiso para mantener este importante programa en beneficio de los neoyorquinos. Cada dólar ahorrado a través de STAR contribuye a fortalecer las finanzas familiares y nuestras comunidades”.

El asambleísta Tommy John Schiavoni dijo: “La primera ronda de cheques STAR es una excelente noticia para los propietarios de viviendas y las personas mayores que sienten la presión del aumento de los costos. El programa STAR continúa brindando un alivio significativo en el impuesto a la propiedad que ayuda a las familias a administrar los gastos del hogar y permite que los neoyorquinos mayores con ingresos fijos permanezcan en sus hogares y comunidades. Animo a todos los residentes elegibles a aprovechar este beneficio e inscribirse en el Programa de Depósito Directo de Crédito STAR, que ofrece una manera segura, conveniente y confiable de recibir su pago. Agradezco a la gobernadora Hochul su continuo compromiso para hacer de Nueva York un lugar más asequible para los propietarios de viviendas y las personas mayores”.

Asambleísta Jordan J.G. Wright dijo: “El programa STAR es un salvavidas para los propietarios de viviendas en todo nuestro estado, y su impacto se siente especialmente en comunidades como la nuestra, donde cada dólar cuenta. Los beneficios de STAR, que van desde cientos hasta más de mil dólares, ayudarán a familias, personas mayores y propietarios de larga data a permanecer en sus hogares y a mantener sus raíces en los vecindarios que ayudaron a construir. Felicito a la gobernadora Hochul y al Departamento de Impuestos y Finanzas por implementar rápidamente esta ayuda, y animo encarecidamente a los neoyorquinos elegibles a visitar ny.gov/STAR para inscribirse, confirmar su elegibilidad o dar seguimiento a su beneficio y así recibir cada dólar que les corresponde”.

El asambleísta Keith Powers dijo: “Para demasiados neoyorquinos, el costo de permanecer en las comunidades que han construido sigue aumentando. El programa STAR sirve como un salvavidas que les devuelve dinero a los propietarios de viviendas, incluyendo a muchas personas mayores en el East Side de Manhattan. Felicito a la gobernadora por sus esfuerzos para brindar este tipo de alivio fiscal directo que ayudará a mitigar los crecientes costos que enfrentan los neoyorquinos”.

La presidenta del Consejo Municipal de la Ciudad de Nueva York, Julie Menin, dijo: “La asequibilidad sigue siendo el principal desafío para los neoyorquinos. Los programas de alivio del impuesto a la propiedad, como STAR, ayudan a aliviar la carga de los propietarios y las personas mayores que se sienten agobiadas por el creciente costo de vida. Agradezco a la gobernadora Hochul su compromiso de brindar este alivio y ayudar a los neoyorquinos a conservar más dinero”.

El comisionado del Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York, Richard Lee, dijo: “Programas como STAR marcan una verdadera diferencia para los propietarios, en particular para las familias y las personas mayores de todo Nueva York, al ayudarlos a conservar una mayor parte de sus ingresos. Es fundamental que las personas elegibles de Nueva York puedan acceder a estos programas”.

El senador estatal Jamaal T. Bailey dijo: "La propiedad de vivienda y garantizar que las familias trabajadoras puedan permitirse permanecer en sus hogares es algo esencial. La segunda fase del programa STAR está llevando un alivio necesario directamente a los bolsillos de cientos de miles de neoyorquinos, incluyendo hasta 1,500 dólares para nuestros adultos mayores. La estabilización de la vivienda, el alivio de la carga de los impuestos sobre la propiedad y la reinversión en nuestros vecindarios son solo una parte de la solución. Agradezco a la gobernadora Kathy Hochul, a mis colegas en el gobierno y a nuestra comunidad por sus esfuerzos para apoyar la asequibilidad para los propietarios de viviendas en Nueva York".

El senador estatal Chris Ryan dijo: "En un momento en que muchas familias sienten la presión del aumento de los costos, el programa STAR continúa brindando un importante alivio fiscal a los propietarios de viviendas en todo Nueva York. Ya sea ayudando a los adultos mayores con ingresos fijos a permanecer en sus hogares o dando a las familias trabajadoras un poco más de margen de maniobra en sus presupuestos, estos beneficios marcan una diferencia real. Animo a los propietarios elegibles a aprovechar este programa y asegurarse de recibir el alivio que se han ganado. Quisiera agradecer a la gobernadora Hochul y al Departamento de Impuestos y Finanzas por velar por nuestros contribuyentes y realizar esfuerzos conscientes para hacer que Nueva York sea más asequible".

El asambleísta Steven Raga dijo: "Para muchos propietarios de viviendas y adultos mayores en Queens, el aumento de los costos sigue afectando los presupuestos familiares. Agradezco a la gobernadora Hochul por seguir priorizando la asequibilidad a través de programas como STAR, los cuales brindan un importante alivio en los impuestos a la propiedad y ayudan a los residentes a costear su permanencia en las comunidades que tanto esfuerzo les ha costado construir. Animo a todos los neoyorquinos elegibles a inscribirse en el Programa de Depósito Directo del Crédito STAR para asegurarse de recibir sus beneficios de la manera más rápida y cómoda posible. Mientras trabajamos para hacer que Nueva York sea más asequible, devolver dinero a los bolsillos de las familias trabajadoras y de los adultos mayores sigue siendo una prioridad absoluta".