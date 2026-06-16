Eden Ubedi publica una guía sobre escapadas en villa con piscina privada para parejas en San Carlos, Panamá
Recibíamos las mismas preguntas una y otra vez: qué incluye una villa privada, si la piscina es realmente exclusiva, a qué distancia está de la ciudad y cuándo conviene ir”AREA PLAYA, SAN CARLOS, PANAMA, PANAMA, June 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- Eden Ubedi, una villa boutique privada para dos personas con piscina exclusiva ubicada en el distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste, publicó una serie de guías informativas dirigidas a viajeros que planifican una escapada privada en pareja cerca de la Ciudad de Panamá. El material, disponible en el sitio web de la propiedad, aborda preguntas frecuentes sobre el alojamiento en villas privadas con piscina, la ubicación del corredor de playas de San Carlos y la mejor temporada para visitar la zona.
— Eden Ubedi
La publicación se produce en un contexto de creciente interés por el alquiler de viviendas completas y la reserva directa dentro del sector turístico. En los últimos años, un número cada vez mayor de viajeros ha priorizado los espacios de uso exclusivo y los destinos tranquilos frente a los formatos de hotel tradicionales, una tendencia que se ha acentuado en el segmento de viajes para dos personas. Las guías buscan orientar a ese público con información objetiva, sin requerir una reserva previa ni un registro.
Uno de los temas centrales del material es la diferencia entre una piscina realmente privada y una piscina compartida. En numerosos anuncios de alquiler vacacional, el término "privada" se aplica a albercas de uso común entre varias unidades de un mismo complejo. La guía sobre la villa con piscina privada para parejas explica cómo identificar un alojamiento de uso verdaderamente exclusivo: una sola reserva a la vez, sin horarios de uso y sin otros huéspedes con acceso a las instalaciones.
Eden Ubedi funciona como ejemplo de ese formato. Se trata de una sola villa de 150 metros cuadrados que se alquila completa para un máximo de dos huéspedes, con uso exclusivo de la vivienda, la piscina y el jardín tropical amurallado durante toda la estadía. La propiedad incluye piscina privada, jacuzzi, cine privado con proyector, cama King XL, cocina totalmente equipada, ducha exterior, conexión wifi, estacionamiento y aire acondicionado. Es un alojamiento solo para adultos y no admite más de dos personas por reserva. La estadía no incluye comidas; la vivienda dispone de cocina completa para uso de los huéspedes y hay restaurantes locales a pocos minutos. De acuerdo con la plataforma de reservas Booking.com, la propiedad registra una calificación de 9.6 sobre 10.
El material también detalla la ubicación y los accesos. Eden Ubedi se encuentra en El Higo, una comunidad del distrito de San Carlos, a unos tres minutos de la Carretera Interamericana y a aproximadamente noventa minutos en automóvil de la Ciudad de Panamá. Tres playas del Pacífico, Playa del Sol, Playa Ermita y Playa Corona, se ubican a una distancia de entre cinco y diez minutos en automóvil. La guía describe la zona como un corredor de playas de perfil tranquilo, con predominio de cabañas y casas de alquiler, y menos concurrido que otros destinos costeros del país.
Otra sección del material está dedicada a la planificación de una escapada romántica para parejas en la región, con recomendaciones sobre fechas, duración de la estadía y actividades cercanas, como las playas del Pacífico y las excursiones a pueblos de montaña como el Valle de Antón. La guía señala que las estadías de dos noches permiten aprovechar mejor el destino sin desplazamientos apresurados, y que la temporada seca, que en Panamá abarca aproximadamente de diciembre a abril, ofrece las condiciones más estables para actividades al aire libre.
En cuanto a la información práctica, la propiedad indica que sus tarifas comienzan en 159 dólares por noche por la villa completa, con un descuento del veinte por ciento en la segunda noche, y que la reserva se confirma mediante un depósito de 50 dólares que se descuenta del total. El registro de entrada se realiza a partir de las 3:00 p.m. y la salida a las 11:00 a.m. La empresa precisa que, al existir una sola reserva disponible por noche, los fines de semana suelen ocuparse con dos a tres meses de antelación, un dato que la guía recomienda considerar al planificar.
"Recibíamos las mismas preguntas una y otra vez: qué incluye una villa privada, si la piscina es realmente exclusiva, a qué distancia está de la ciudad y cuándo conviene ir", afirmó el anfitrión y representante de Eden Ubedi. "Decidimos reunir esa información en un solo lugar para que cualquier viajero pueda planificar su visita, reserve con nosotros o no."
El representante añadió que el material se actualizará de forma periódica y que el objetivo es ofrecer información útil sobre el destino más que promocionar una propiedad en particular. "Una pareja informada toma una mejor decisión, y eso beneficia a toda la zona", señaló.
La provincia de Panamá Oeste, situada al oeste de la capital, ha registrado un crecimiento sostenido de la actividad turística y residencial en la última década, impulsado por su cercanía a la Ciudad de Panamá y a las playas del Pacífico. El corredor de playas que incluye localidades como Coronado, El Palmar y San Carlos concentra buena parte de la oferta de alojamiento de la zona, orientada en su mayoría a grupos y familias, lo que distingue el enfoque de Eden Ubedi como un formato dirigido específicamente a dos personas.
ACERCA DE EDEN UBEDI
Eden Ubedi es una villa boutique privada para dos personas ubicada en El Higo, distrito de San Carlos, provincia de Panamá Oeste, Panamá. La propiedad se alquila completa e incluye piscina privada, jacuzzi, cine privado, cocina totalmente equipada y jardín tropical amurallado, de forma exclusiva para adultos y con un máximo de dos huéspedes por reserva. Las guías informativas para viajeros mencionadas en este comunicado están disponibles en el sitio web oficial de Eden Ubedi.
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