Confience lleva myLIMS Experience a CDMX: la jornada para líderes que transforman los laboratorios de América Latina

Tras su debut en Chile (2025), la segunda edición reunirá el 14 de julio a directivos y líderes de laboratorios del país en el JW Marriott Polanco.

En toda América Latina, los laboratorios avanzan de la automatización aislada hacia modelos conectados y trazables. myLIMS Experience es donde líderes se encuentran y construyen el siguiente paso.” — Juliana González | Head of Business LATAM de Confience

MEXICO CITY, CIUDAD DE MEXICO (CDMX), MEXICO, June 16, 2026 / EINPresswire.com / -- Confience , la compañía que acompaña a laboratorios regulados con myLIMS, su plataforma para gestionar calidad, operación y cumplimiento en un solo entorno, anuncia la llegada a México de myLIMS Experience , una jornada exclusiva y por invitación que reunirá a los profesionales que lideran los laboratorios del país para compartir tendencias reales, tecnología aplicada y casos concretos de transformación digital. El evento se realizará el 14 de julio de 2026, de 08:00 a 14:00 horas, en el JW Marriott Hotel Mexico City Polanco.Tras una primera edición en Chile en 2025 que superó las expectativas, myLIMS Experience by Confience llega a la Ciudad de México con una propuesta clara: crear un espacio para que los líderes de laboratorio conecten con los perfiles más relevantes de la industria y salgan con una perspectiva más nítida sobre el futuro de su operación. El formato es presencial, los cupos son limitados y el acceso es únicamente por invitación.Una mañana diseñada en cada detalleLa jornada está pensada para un grupo selecto de directivos, coordinadores de calidad y líderes técnicos reunidos en una misma sala. Desde el desayuno de bienvenida hasta el cóctel de cierre, cada momento fue diseñado para favorecer el contenido de alto valor y las conexiones que trascienden el evento: tendencias reales, tecnología aplicada y casos de transformación presentados por quienes ya los vivieron.Entre los ponentes confirmados se encuentran Juliana González, Head of Business LATAM de Confience; Rossy Hernández, Sr. Manager Product Marketing de Confience; y, desde Golden Omega, Luis Navarrete, Gerente de Calidad, y Pamela Espinoza, Jefe de Control de Calidad, quienes compartirán el recorrido de una implementación exitosa de LIMS y la diferencia que hace ejecutarla bien. El programa incluye la apertura estratégica sobre el laboratorio del futuro, un adelanto exclusivo de las novedades de myLIMS, una charla especial con una voz invitada de alto perfil y una mesa abierta donde las preguntas las pone la audiencia.“El laboratorio del futuro empieza hoy. En toda América Latina vemos equipos que están dejando atrás la automatización aislada para avanzar hacia modelos de gestión más conectados, trazables y orientados a la decisión. myLIMS Experience es el espacio donde esos líderes se encuentran, comparten lo que ya funciona y construyen juntos el siguiente paso”, señaló Juliana González, Head of Business LATAM de Confience.“En esta edición daremos un adelanto exclusivo de las funcionalidades, integraciones y avances que marcarán el próximo ciclo de myLIMS. Nuestro propósito es claro: que cada asistente entienda cómo una plataforma intuitiva de configurar y transparente en su precio elimina el trabajo manual y devuelve tiempo a la ciencia”, comentó Rossy Hernández, Sr. Manager Product Marketing de Confience.Por qué myLIMSConfience ayuda a los laboratorios a operar con confianza eliminando fricciones, conectando el trabajo y haciendo accesibles los datos confiables cuando más se necesitan. Esa promesa se sostiene en tres impulsores de valor: elimina el trabajo manual y tedioso para que tu laboratorio opere con la velocidad y precisión que necesitas; conecta los sistemas y procesos de tu laboratorio para entregar resultados consistentes con confianza; y obtén trazabilidad completa con acceso a datos confiables para estar siempre listo para auditorías, decisiones y expansión.Frente a otras alternativas del mercado, myLIMS se distingue por tres diferenciadores: es intuitivo para configurar, práctico de mantener y construido para escalar a medida que tu laboratorio evoluciona; reúne todo lo que tu laboratorio necesita por un precio transparente y predecible, simple de comprar, simple de presupuestar, simple de confiar; y es una plataforma que evoluciona contigo, guiada por equipos que entienden tu ciencia.Detalles del eventoEvento: myLIMS Experience by Confience, Ciudad de México (segunda edición)Fecha: 14 de julio de 2026Horario: 08:00 a 14:00 horasLugar: JW Marriott Hotel Mexico City PolancoFormato: Presencial, por invitación, cupos limitadosRegistro: Solicitud de invitación a través de la página oficial del eventoPágina oficial: lab.confience.io/es/mylims-experience-by-confience-cdmx-mexico-city Acerca de ConfienceConfience acompaña a laboratorios regulados con myLIMS, la plataforma para gestionar calidad, operación y cumplimiento en un solo entorno. Construida para industrias reguladas y respaldada por más de 300 clientes y más de 600 LIMS desplegados, myLIMS integra los flujos de laboratorio, calidad, integraciones, movilidad, producción, gestión y cumplimiento, con la certificación ISO 27001 como respaldo de seguridad de la información. Su propuesta combina profundidad de cumplimiento con simplicidad y transparencia comercial, para que los laboratorios obtengan valor en meses, no en años.

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