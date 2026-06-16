Crece el interés por el Día de Nunca Rendirse en el mundo hispano

Una nueva iniciativa global invita a millones de personas a transformar la perseverancia en acción.

No caminamos para llegar a un lugar. Caminamos para recordar por qué seguimos adelante.” — Alain Horoit, Founder of Never Give Up Day

ORLANDO, FL, UNITED STATES, June 16, 2026 / EINPresswire.com / -- ¿Qué pasaría si, por un día, millones de personas decidieran caminar por aquello que más importa en sus vidas?No por deporte.No por competición.No para llegar más lejos que nadie.Sino para honrar a las personas que aman, los sueños que persiguen, las causas en las que creen y el futuro al que se niegan a renunciar.Esa es la invitación que el Día de Nunca Rendirse lanza este 18 de agosto a todo el mundo hispano a través de la primera Caminata Global de la Perseverancia.La iniciativa propone algo tan sencillo como poderoso: caminar por aquello que realmente importa. En una época marcada por la velocidad, la incertidumbre y las distracciones constantes, la Caminata Global de la Perseverancia ofrece un momento para detenerse, reflexionar y reconectar con aquello que da sentido a nuestros esfuerzos diarios.Cada participante elige su propia razón para caminar.Algunos caminarán por sus hijos. Otros por un ser querido. Otros por una recuperación, una meta personal o un sueño que todavía persiguen. Otros caminarán por una causa social, por su comunidad o simplemente para recordar que siguen avanzando a pesar de las dificultades.La iniciativa estará conectada a través del primer Mapa Interactivo Mundial de la Perseverancia, una plataforma que permitirá visualizar en tiempo real cómo personas de diferentes ciudades y países participan en esta celebración global.Desde Madrid hasta Ciudad de México. Desde Bogotá hasta Miami. Desde Buenos Aires hasta Los Ángeles. El mundo hispano podrá verse reflejado en un mismo mapa, unido por una misma idea: seguir adelante."Vivimos en un mundo que suele celebrar el resultado final, pero pocas veces celebra el esfuerzo silencioso que ocurre antes de alcanzar ese resultado", afirmó Alain Horoit, fundador del Día de Nunca Rendirse. "Esta caminata nace para reconocer a las personas que siguen adelante cuando nadie las ve, cuando el camino se vuelve difícil y cuando rendirse parecería la opción más fácil."A diferencia de las caminatas tradicionales, no existe una distancia obligatoria ni una ubicación específica.Las personas pueden participar desde cualquier lugar.Solas o acompañadas. Con amigos, familiares, compañeros de trabajo o miembros de su comunidad. Lo importante no es la distancia recorrida. Lo importante es el significado de cada paso.Según sus organizadores, el mensaje está encontrando una especial conexión con el mundo hispano, donde valores como la familia, la esperanza, la resiliencia y la capacidad de empezar de nuevo forman parte de la experiencia cotidiana de millones de personas.Por eso, la iniciativa no busca únicamente movilizar personas.Busca dar visibilidad a historias.Historias de superación.Historias de recuperación.Historias de sacrificio.Historias de personas que se niegan a abandonar aquello que consideran importante."Todos tenemos algo por lo que vale la pena seguir adelante", añadió Horoit. "Cuando millones de personas caminan por aquello que más importa, la perseverancia deja de ser una experiencia individual y se convierte en una fuerza colectiva."Además de la participación individual, el movimiento invita a escuelas, universidades, organizaciones benéficas, asociaciones, empresas, clubes deportivos y grupos comunitarios a movilizarse en torno a las personas y causas a las que sirven cada día.Porque la perseverancia no pertenece a una cultura, una profesión o una generación. Pertenece a todos.Este 18 de agosto, el mundo hispano está invitado a dar un paso por aquello que más importa.A descubrir quién más está caminando.Y a formar parte de una iniciativa global que transforma una de las cualidades más admiradas del ser humano en una acción visible, compartida y profundamente significativa.Declaración del fundador:"La perseverancia es la fuerza que nos permite seguir construyendo cuando las circunstancias nos invitan a abandonar. Esta caminata es una forma de reconocer a quienes eligen seguir adelante." — Alain Horoit, fundador del Día de Nunca RendirseMás información

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