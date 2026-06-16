EL Día de Nunca Rendirse Gana Fuerza en el Mundo Hispano

El creciente interés en países hispanohablantes impulsa un movimiento internacional dedicado a la perseverancia, la esperanza y la capacidad de seguir adelante.

La perseverancia habla todos los idiomas, pero en el mundo hispano parece hablar directamente al corazón. ” — Alain Horoit, Founder of Never Give Up Day

SAN BERNARDINO, CA, UNITED STATES, June 16, 2026 / EINPresswire.com / -- A medida que se acerca el 18 de agosto Día de Nunca Rendirse , el movimiento continúa ganando fuerza en el mundo hispano, despertando un creciente interés entre medios de comunicación, organizaciones, líderes comunitarios y ciudadanos de América Latina, España y las comunidades hispanas de Estados Unidos.Lo que comenzó como una iniciativa para reconocer la perseverancia humana se está convirtiendo en un movimiento internacional que conecta a personas de diferentes países a través de una idea simple pero poderosa: celebrar la capacidad de seguir adelante a pesar de los desafíos.El crecimiento de la iniciativa en los países de habla hispana ha sido especialmente notable. Su mensaje ha encontrado una fuerte conexión con millones de personas que cada día trabajan por sacar adelante a sus familias, superar dificultades, reconstruir sus vidas, perseguir sus sueños o apoyar causas en las que creen profundamente.Este año, el Día de Nunca Rendirse presenta además una importante novedad con el lanzamiento de la primera Caminata Global de la Perseverancia y del Mapa Interactivo Mundial de la Perseverancia, una plataforma que permitirá a personas de cualquier ciudad o país crear o unirse a caminatas y mostrar al mundo aquello a lo que se niegan a renunciar.La propuesta es sencilla.No hay una distancia obligatoria.No existe una ruta determinada.No importa dónde viva cada participante.Las personas pueden caminar solas, con amigos, familiares, compañeros de trabajo o miembros de su comunidad.Lo importante no es el recorrido. Lo importante es la razón.Algunos caminarán por las personas que aman. Otros por una recuperación, una meta o un sueño que todavía persiguen. Otros por una causa, una promesa o un futuro mejor.Cada paso se convierte en una expresión visible de esperanza, compromiso y perseverancia."Cuando una sociedad valora el esfuerzo, la esperanza y la capacidad de volver a empezar, el mensaje de Nunca Rendirse deja de ser una idea y se convierte en un movimiento", afirmó Alain Horoit, fundador del Día de Nunca Rendirse.Según sus organizadores, el éxito del mensaje en el mundo hispano no es casual.La perseverancia forma parte de la historia de millones de familias que han tenido que superar dificultades económicas, personales, sociales o profesionales para construir un futuro mejor.Esa realidad hace que el mensaje del Día de Nunca Rendirse resulte especialmente cercano y auténtico."El crecimiento que estamos viendo en el mundo hispano demuestra que la perseverancia sigue siendo uno de los valores más universales y poderosos del ser humano", señaló Horoit. "Más allá de las fronteras, los idiomas o las circunstancias, todos compartimos la capacidad de seguir adelante cuando la vida nos pone a prueba."Desde su creación, el Día de Nunca Rendirse ha sido proclamado oficialmente por más de 137 ciudades de Estados Unidos y Canadá y ha generado miles de publicaciones y apariciones en medios de comunicación internacionales.Con el lanzamiento de la Caminata Global de la Perseverancia, la iniciativa entra ahora en una nueva etapa que busca transformar la inspiración en participación.La organización también invita a escuelas, universidades, asociaciones, organizaciones benéficas, empresas, clubes deportivos y grupos comunitarios a movilizarse en torno a las personas y causas a las que sirven cada día.Porque la perseverancia no pertenece a un país, una profesión o una generación. Pertenece a todos.Este 18 de agosto, millones de personas estarán invitadas a formar parte de una celebración mundial dedicada a una de las cualidades más admiradas del ser humano: la decisión de no rendirse.Declaración del fundador:"Durante años hemos celebrado los logros. El Día de Nunca Rendirse celebra algo igual de importante: la fuerza de seguir adelante cuando el resultado todavía es incierto."— Alain Horoit, fundador del Día de Nunca RendirseMás información:

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