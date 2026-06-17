Sunlight Solutions Integra Seguro de Vida Universal e Seguro de Vida em Grupo em Plataforma Core Unificada

ORLANDO, FL, UNITED STATES, June 17, 2026 / EINPresswire.com / -- A Sunlight Solutions integrou capacidades de Seguro de Vida Universal (Universal Life) e Seguro de Vida em Grupo (Group Life) à sua plataforma core unificada, ampliando o suporte para seguradoras e MGAs que operam em múltiplas linhas de negócios.Com essa expansão, as seguradoras podem administrar produtos de Vida Universal, Vida em Grupo e Seguros Patrimoniais e de Responsabilidade (Property & Casualty) dentro de um único sistema core, eliminando a necessidade de utilizar plataformas separadas para diferentes linhas de negócio. O resultado é uma redução da fragmentação operacional e uma maior consistência entre produtos, processos, dados, faturamento e gestão de sinistros.Os produtos de Vida Universal exigem administração contínua, uma vez que os valores da apólice, a atividade das contas e as necessidades de cobertura evoluem ao longo do tempo. A Sunlight atende a esses requisitos por meio de uma estrutura de Conta de Valor em Dinheiro (Cash Value Account) configurada desde a emissão da apólice, com lógica flexível para custos de seguro, crédito de juros e comportamento da apólice durante todo o seu ciclo de vida.A plataforma suporta modelos de Vida Universal Tradicional, Garantida, Variável e Indexada. As equipes das seguradoras podem administrar perfis de segurados, informações de subscrição, coberturas, beneficiários, opções de investimento e transações financeiras, incluindo depósitos, empréstimos, pagamentos, reembolsos e resgates.A funcionalidade de Vida em Grupo adiciona uma nova dimensão de complexidade, uma vez que as apólices-mestre são emitidas para empregadores ou organizações, enquanto a cobertura é estendida aos membros por meio de certificados ou contratos individuais. A Sunlight oferece suporte à administração de Vida em Grupo através de contratos coletivos configuráveis, gestão do ciclo de vida dos participantes, definição de planos, processos de adesão e atualizações contínuas.Essas capacidades ajudam as seguradoras a gerenciar a variabilidade comum dos programas de Vida em Grupo, incluindo critérios de elegibilidade, salários, dependentes, níveis de cobertura, categorias de funcionários, divisões e estruturas organizacionais. A Sunlight também suporta os requisitos de precificação e faturamento de Vida em Grupo, incluindo tarifas baseadas em classificação, cálculos salariais, faturamento consolidado (list billing) e autofaturamento (self-billing).Os sinistros são gerenciados por meio de um fluxo integrado que abrange desde o primeiro aviso de perda até a liquidação do sinistro, tanto para produtos de Vida quanto para Property & Casualty, ajudando as seguradoras a alinhar apólices, participantes, coberturas e causas de perda dentro de um único sistema.“Os produtos de Vida Universal e Vida em Grupo exigem sistemas capazes de gerenciar complexidade, flexibilidade e mudanças contínuas”, afirmou Florence Lamour, Chief Product and Sales Enablement Officer da Sunlight Solutions. “Ao integrar essas capacidades de Vida na mesma plataforma core utilizada para administrar Seguros Patrimoniais e de Responsabilidade, a Sunlight permite que seguradoras e MGAs operem múltiplas linhas de negócio com maior consistência, controle e eficiência.”Em todas as linhas de negócio suportadas, a Sunlight combina administração core com ferramentas de configuração por meio do seu Business Studio, Product Design Studio e mecanismo de regras. Isso permite que seguradoras e MGAs gerenciem produtos, fluxos de trabalho, lógica de precificação, comportamento de subscrição e regras operacionais com menor dependência de recursos de desenvolvimento.Construída sobre o Microsoft Azure, a plataforma suporta integração por meio de APIs, arquitetura orientada a eventos e troca de dados em tempo real, fornecendo a escalabilidade e a segurança exigidas pelas seguradoras modernas.Para seguradoras que buscam modernizar suas operações de Vida e Property & Casualty, a Sunlight oferece uma plataforma core unificada projetada para administrar múltiplas linhas de negócio dentro de um único sistema.

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