Sunlight Solutions Integra Seguros de Vida Universal y Vida Colectiva en una Plataforma Core Unificada
EINPresswire.com/ -- Sunlight Solutions ha integrado capacidades de Vida Universal (Universal Life) y Vida Colectiva (Group Life) en su plataforma core unificada, ampliando su soporte para aseguradoras y MGAs que operan en múltiples líneas de negocio.
Con esta expansión, las aseguradoras pueden administrar productos de Vida Universal, Vida Colectiva y Seguros Generales (Property & Casualty) dentro de un único sistema core, eliminando la necesidad de utilizar plataformas separadas para diferentes líneas de negocio. El resultado es una menor fragmentación operativa y una mayor consistencia en productos, procesos, datos, facturación y gestión de siniestros.
Los productos de Vida Universal requieren una administración continua debido a que los valores de la póliza, la actividad de las cuentas y las necesidades de cobertura evolucionan con el tiempo. Sunlight soporta estos requerimientos mediante una estructura de Cuenta de Valor en Efectivo (Cash Value Account) configurada desde la emisión de la póliza, con lógica flexible para costos de seguro, acreditación de intereses y comportamiento de la póliza durante todo su ciclo de vida.
La plataforma soporta modelos de Vida Universal Tradicional, Garantizada, Variable e Indexada. Los equipos de las aseguradoras pueden administrar perfiles de asegurados, información de suscripción, coberturas, beneficiarios, selecciones de inversión y transacciones financieras, incluyendo depósitos, préstamos, pagos, reembolsos y rescates.
La funcionalidad de Vida Colectiva incorpora una nueva dimensión de complejidad, ya que las pólizas maestras son emitidas a empleadores u organizaciones, mientras que la cobertura se extiende a los miembros mediante certificados o contratos individuales. Sunlight soporta la administración de Vida Colectiva a través de contratos grupales configurables, gestión del ciclo de vida de los miembros, definición de planes, procesos de inscripción y actualizaciones continuas.
Estas capacidades permiten a las aseguradoras gestionar la variabilidad común en los programas de Vida Colectiva, incluyendo criterios de elegibilidad, salarios, dependientes, niveles de cobertura, categorías de empleados, divisiones y estructuras organizacionales. Sunlight también soporta los requerimientos de tarificación y facturación de Vida Colectiva, incluyendo precios basados en clasificación, cálculos salariales, facturación consolidada (list billing) y autofacturación (self-billing).
Los siniestros son gestionados mediante un flujo integrado que abarca desde la notificación inicial hasta la resolución del reclamo, tanto para productos de Vida como de Seguros Generales, ayudando a las aseguradoras a alinear pólizas, miembros, coberturas y causas de pérdida dentro de un único sistema.
“Los productos de Vida Universal y Vida Colectiva requieren sistemas capaces de gestionar complejidad, flexibilidad y cambios continuos”, afirmó Florence Lamour, Chief Product and Sales Enablement Officer de Sunlight Solutions. “Al integrar estas capacidades de Vida dentro de la misma plataforma core utilizada para administrar Seguros Generales, Sunlight permite que aseguradoras y MGAs operen múltiples líneas de negocio con mayor consistencia, control y eficiencia.”
A través de todas las líneas de negocio soportadas, Sunlight combina la administración core con herramientas de configuración mediante su Business Studio, Product Design Studio y motor de reglas. Esto permite a aseguradoras y MGAs gestionar productos, flujos de trabajo, lógica de tarificación, comportamiento de suscripción y reglas operativas con una menor dependencia de recursos de desarrollo.
Construida sobre Microsoft Azure, la plataforma soporta integración mediante APIs, arquitectura orientada a eventos e intercambio de datos en tiempo real, proporcionando la escalabilidad y seguridad que demandan las aseguradoras modernas.
Para las compañías que buscan modernizar sus operaciones de Vida y Seguros Generales, Sunlight ofrece una plataforma core unificada diseñada para administrar múltiples líneas de Negocios dentro de un solo sistema.
Antonio Lizano
Con esta expansión, las aseguradoras pueden administrar productos de Vida Universal, Vida Colectiva y Seguros Generales (Property & Casualty) dentro de un único sistema core, eliminando la necesidad de utilizar plataformas separadas para diferentes líneas de negocio. El resultado es una menor fragmentación operativa y una mayor consistencia en productos, procesos, datos, facturación y gestión de siniestros.
Los productos de Vida Universal requieren una administración continua debido a que los valores de la póliza, la actividad de las cuentas y las necesidades de cobertura evolucionan con el tiempo. Sunlight soporta estos requerimientos mediante una estructura de Cuenta de Valor en Efectivo (Cash Value Account) configurada desde la emisión de la póliza, con lógica flexible para costos de seguro, acreditación de intereses y comportamiento de la póliza durante todo su ciclo de vida.
La plataforma soporta modelos de Vida Universal Tradicional, Garantizada, Variable e Indexada. Los equipos de las aseguradoras pueden administrar perfiles de asegurados, información de suscripción, coberturas, beneficiarios, selecciones de inversión y transacciones financieras, incluyendo depósitos, préstamos, pagos, reembolsos y rescates.
La funcionalidad de Vida Colectiva incorpora una nueva dimensión de complejidad, ya que las pólizas maestras son emitidas a empleadores u organizaciones, mientras que la cobertura se extiende a los miembros mediante certificados o contratos individuales. Sunlight soporta la administración de Vida Colectiva a través de contratos grupales configurables, gestión del ciclo de vida de los miembros, definición de planes, procesos de inscripción y actualizaciones continuas.
Estas capacidades permiten a las aseguradoras gestionar la variabilidad común en los programas de Vida Colectiva, incluyendo criterios de elegibilidad, salarios, dependientes, niveles de cobertura, categorías de empleados, divisiones y estructuras organizacionales. Sunlight también soporta los requerimientos de tarificación y facturación de Vida Colectiva, incluyendo precios basados en clasificación, cálculos salariales, facturación consolidada (list billing) y autofacturación (self-billing).
Los siniestros son gestionados mediante un flujo integrado que abarca desde la notificación inicial hasta la resolución del reclamo, tanto para productos de Vida como de Seguros Generales, ayudando a las aseguradoras a alinear pólizas, miembros, coberturas y causas de pérdida dentro de un único sistema.
“Los productos de Vida Universal y Vida Colectiva requieren sistemas capaces de gestionar complejidad, flexibilidad y cambios continuos”, afirmó Florence Lamour, Chief Product and Sales Enablement Officer de Sunlight Solutions. “Al integrar estas capacidades de Vida dentro de la misma plataforma core utilizada para administrar Seguros Generales, Sunlight permite que aseguradoras y MGAs operen múltiples líneas de negocio con mayor consistencia, control y eficiencia.”
A través de todas las líneas de negocio soportadas, Sunlight combina la administración core con herramientas de configuración mediante su Business Studio, Product Design Studio y motor de reglas. Esto permite a aseguradoras y MGAs gestionar productos, flujos de trabajo, lógica de tarificación, comportamiento de suscripción y reglas operativas con una menor dependencia de recursos de desarrollo.
Construida sobre Microsoft Azure, la plataforma soporta integración mediante APIs, arquitectura orientada a eventos e intercambio de datos en tiempo real, proporcionando la escalabilidad y seguridad que demandan las aseguradoras modernas.
Para las compañías que buscan modernizar sus operaciones de Vida y Seguros Generales, Sunlight ofrece una plataforma core unificada diseñada para administrar múltiples líneas de Negocios dentro de un solo sistema.
Antonio Lizano
Sunlight Solutions
email us here
Legal Disclaimer:
EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.