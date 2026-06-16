MomcozyのKleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryerが2026 Global Recognition Awardを受賞

2026 Global Recognition Award、Momcozyの哺乳瓶洗浄・除菌分野における革新性を評価

Momcozyは、すべての家族のウェルビーイングに意義ある貢献をもたらすことを信念としています。この賞は、私たちの使命を支える革新性、共感、そして理解を称えるものです。” — Ellen Zhou

TOKYO, JAPAN, June 17, 2026 /EINPresswire.com/ -- 世界的なマタニティ・ベビーケアブランドであるMomcozyは、「KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer」が2026 Global Recognition Awardを受賞したことを発表しました。本賞は、同製品の革新性、機能性、そして現代の家庭における日々の育児負担を軽減する貢献が評価されたものです。

Global Recognition Awardは、イノベーション、顧客への影響力、市場におけるリーダーシップにおいて卓越した実績を示した企業や製品を表彰する賞です。MomcozyのKleanPal Proは、世界中の保護者が直面する最も時間を要する課題の一つである、哺乳瓶や搾乳器パーツ、授乳関連アクセサリーの洗浄・除菌・乾燥を効率化する点が高く評価されました。

安全性や衛生面を損なうことなく家事負担を軽減できるソリューションへの需要が高まる中、効率性と信頼性を兼ね備えた製品は欠かせない存在となっています。こうしたニーズに応えるために開発されたKleanPal Proは、哺乳瓶の洗浄、除菌、乾燥を1台で完結できるシームレスなシステムを実現。手作業の負担を軽減しながら、授乳用品を常に清潔かつ衛生的な状態で使用できるようサポートします。

今回の受賞は、Momcozyが育児のあらゆるステージに寄り添う製品開発に継続的に取り組んできた姿勢を反映するものです。利便性、使いやすさ、そして日常生活での実用性を重視して設計されたKleanPal Proは、保護者が日々の家事や育児タスクに費やす時間を減らし、本当に大切な家族との時間により多く集中できるよう支援します。

Momcozy APACマーケティングディレクターのEllen Zhou氏は次のように述べています。

「KleanPal Proが2026 Global Recognition Awardを受賞したことを大変光栄に思います。

子育ては人生における最も意義深い責任の一つですが、その一方で、日々の数多くの作業には並外れた忍耐力、献身、そして自己犠牲が求められます。Momcozyでは、こうした日常のルーティンにおけるわずかな改善であっても、家族の幸福に大きな影響をもたらすことができると信じています。

KleanPal Proは、『保護者が日々の作業に費やす時間を減らし、最も大切な人たちと過ごす時間を増やすにはどうすればよいか』というシンプルながら重要な問いから生まれました。この賞は、製品の革新性だけでなく、その背景にある価値観――共感、理解、そして現代の子育ての現実に対する深い敬意――が評価されたものでもあります。

私たちは今後もイノベーションを追求し続けますが、その目的は変わりません。家族が本当に大切な瞬間、思い出、そして絆を育むことに集中できるよう支援することです。それこそが、子育てという旅路を形づくる本質だと考えています。」

今回の受賞により、Momcozyはマタニティ・ベビーケア分野におけるイノベーションリーダーとしての地位をさらに強固なものとしました。今後も製品ラインアップの拡充を進めるとともに、スマートテクノロジー、ユーザー中心の設計思想、そして実用性を兼ね備えた製品開発を通じて、現代の家族の多様化するニーズに応えていきます。

Momcozyは、日常の子育てにおける課題をイノベーションの機会へと変えることで、現代のファミリーケアのあり方を再定義し続けています。日々のルーティンを簡素化するだけでなく、保護者がより快適に、そして自信を持って子育てに向き合えるよう支援するソリューションを提供しています。

現在、Momcozy製品は、Momcozy公式サイト、Shopee、Lazada、TikTok Shopの公式ストアに加え、東南アジア各地で拡大を続けるマタニティ・ベビー専門店および小売パートナーを通じて販売されています。この地域における事業拡大は、信頼できるマタニティ・ベビーケアソリューションをより多くの家庭へ届けるというMomcozyの取り組みを反映しています。

Momcozyについて

2018年の創業以来、Momcozyは**世界No.1のウェアラブル搾乳器ブランド※**として急速に成長し、FemTech業界をリードする存在へと発展してきました。妊娠期から産後、そしてその先まで、母親と赤ちゃんを支える革新的な製品群を展開しています。

イノベーションと快適性へのこだわりのもと、Momcozyはウェアラブル搾乳器、授乳ブラジャー、その他の必需品を通じてマタニティケアの新たな基準を築いてきました。これらの製品は、現代の母親のライフスタイルに自然に溶け込むよう設計されています。

現在、Momcozy製品は世界80か国以上で500万人を超える母親に愛用されており、製品はMomcozy公式サイトをはじめ、Babylist、Walmart、Target、Amazonなどの主要小売業者を通じて販売されています。

Momcozyの使命は、母親が人生のあらゆるステージで必要とする快適さとサポートを提供する包括的なソリューションを通じて、その歩みを支えることです。

※Grand View Research 2024によるウェアラブル搾乳器の世界市場シェアに基づく。

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