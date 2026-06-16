KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer của Momcozy Nhận Giải Thưởng Global Recognition Award 2026

Global Recognition Award 2026 Ghi Nhận Đổi Mới Sáng Tạo Của Momcozy Trong Lĩnh Vực Làm Sạch Và Tiệt Trùng Bình Sữa

Tại Momcozy, chúng tôi luôn hướng đến việc nâng cao chất lượng cuộc sống của mọi gia đình. Giải thưởng này tôn vinh sự đổi mới, đồng cảm và thấu hiểu trong sứ mệnh của chúng tôi.” — Ellen Zhou

HANOI, VIETNAM, June 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- Momcozy, thương hiệu toàn cầu trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé, đã được vinh danh với Global Recognition Award 2026 dành cho sản phẩm KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer, ghi nhận những đổi mới sáng tạo, tính năng vượt trội và đóng góp của sản phẩm trong việc đơn giản hóa các công việc chăm sóc hằng ngày cho các gia đình hiện đại.

Global Recognition Award là giải thưởng tôn vinh các tổ chức và sản phẩm thể hiện sự xuất sắc trong đổi mới sáng tạo, tác động tích cực đến khách hàng và năng lực dẫn dắt thị trường. KleanPal Pro của Momcozy được ghi nhận nhờ khả năng giải quyết một trong những công việc tốn nhiều thời gian nhất đối với các bậc phụ huynh trên toàn thế giới: làm sạch, tiệt trùng và sấy khô bình sữa, các bộ phận của máy hút sữa và phụ kiện cho bé ăn.

Trong bối cảnh các bậc phụ huynh ngày càng tìm kiếm những giải pháp giúp đơn giản hóa công việc gia đình mà vẫn đảm bảo an toàn và vệ sinh, các sản phẩm kết hợp giữa hiệu quả và độ tin cậy đã trở thành nhu cầu thiết yếu. Được phát triển để đáp ứng những nhu cầu đang không ngừng thay đổi đó, KleanPal Pro tích hợp chức năng rửa bình, tiệt trùng và sấy khô trong một hệ thống liền mạch, giúp giảm bớt thao tác thủ công đồng thời đảm bảo các dụng cụ cho bé ăn luôn sạch sẽ, được tiệt trùng và sẵn sàng sử dụng.

Sự ghi nhận này phản ánh cam kết lâu dài của Momcozy trong việc phát triển các sản phẩm được thiết kế chu đáo nhằm đồng hành cùng các gia đình trong mọi giai đoạn của hành trình làm cha mẹ. Với trọng tâm là sự tiện lợi, dễ sử dụng và tính thực tiễn trong cuộc sống hằng ngày, KleanPal Pro giúp phụ huynh dành ít thời gian hơn cho các công việc thường nhật và có nhiều thời gian hơn cho những khoảnh khắc ý nghĩa bên gia đình.

Bà Ellen Zhou cho biết:

“Chúng tôi vô cùng vinh dự khi KleanPal Pro được trao tặng Global Recognition Award 2026.

Làm cha mẹ là một trong những trách nhiệm thiêng liêng và ý nghĩa nhất trong cuộc sống. Tuy nhiên, hành trình ấy thường được tạo nên từ vô số công việc hằng ngày đòi hỏi sự kiên nhẫn, tận tâm và hy sinh to lớn. Tại Momcozy, chúng tôi tin rằng ngay cả những cải tiến nhỏ trong các hoạt động thường nhật cũng có thể tạo ra tác động tích cực và ý nghĩa đối với chất lượng cuộc sống của mỗi gia đình.

KleanPal Pro ra đời từ một câu hỏi đơn giản nhưng quan trọng: làm thế nào để giúp các bậc phụ huynh dành ít thời gian hơn cho việc xử lý công việc và có nhiều thời gian hơn để ở bên những người họ yêu thương nhất? Giải thưởng này không chỉ ghi nhận sự đổi mới sáng tạo mà còn tôn vinh những giá trị tạo nên đổi mới đó — sự đồng cảm, thấu hiểu và tôn trọng sâu sắc đối với thực tế của việc nuôi dạy con trong xã hội hiện đại.

Trong khi tiếp tục đổi mới, mục tiêu của chúng tôi vẫn không thay đổi: hỗ trợ các gia đình bằng những giải pháp giúp họ tập trung hơn vào việc tạo dựng những khoảnh khắc, ký ức và sự gắn kết — những điều thực sự làm nên ý nghĩa của hành trình làm cha mẹ.”

Giải thưởng này tiếp tục củng cố vị thế của Momcozy như một trong những đơn vị tiên phong về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé. Khi tiếp tục mở rộng danh mục sản phẩm, công ty vẫn tập trung phát triển các giải pháp kết hợp công nghệ thông minh, thiết kế lấy người dùng làm trung tâm và tính năng thực tiễn nhằm đáp ứng những nhu cầu ngày càng thay đổi của các gia đình hiện đại.

Bằng cách biến những thách thức hằng ngày trong việc nuôi dạy con thành cơ hội đổi mới, Momcozy đang tiếp tục định nghĩa lại tiêu chuẩn chăm sóc gia đình hiện đại — phát triển các giải pháp không chỉ giúp đơn giản hóa các công việc thường nhật mà còn trao quyền cho phụ huynh để họ có thể đồng hành cùng hành trình làm cha mẹ với sự thoải mái và tự tin hơn.

Trên khắp Đông Nam Á, các sản phẩm Momcozy hiện được phân phối thông qua website chính thức của thương hiệu, các cửa hàng chính hãng trên Shopee, Lazada và TikTok Shop, cùng mạng lưới đối tác bán lẻ và cửa hàng chuyên biệt dành cho mẹ và bé đang không ngừng mở rộng. Sự hiện diện ngày càng lớn tại khu vực phản ánh cam kết của Momcozy trong việc đưa các giải pháp chăm sóc mẹ và bé đáng tin cậy đến gần hơn với các gia đình.

Về Momcozy

Kể từ khi thành lập vào năm 2018, Momcozy — thương hiệu máy hút sữa đeo được số 1 toàn cầu* — đã nhanh chóng vươn lên trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực FemTech, cung cấp danh mục sản phẩm đột phá được thiết kế nhằm hỗ trợ mẹ và bé từ giai đoạn mang thai, sau sinh và xa hơn nữa.

Với cam kết về đổi mới và sự thoải mái, Momcozy đã định nghĩa lại tiêu chuẩn chăm sóc mẹ thông qua các sản phẩm như máy hút sữa đeo được, áo ngực cho con bú và nhiều sản phẩm thiết yếu khác, được thiết kế để hòa nhập một cách liền mạch vào cuộc sống của các bà mẹ hiện đại.

Được hơn 5 triệu bà mẹ tại hơn 80 quốc gia tin dùng, các sản phẩm Momcozy được bán trực tiếp trên website chính thức của thương hiệu cũng như thông qua các nhà bán lẻ lớn như Babylist, Walmart, Target và Amazon.

Sứ mệnh của Momcozy là cung cấp các giải pháp toàn diện, trao cho các bà mẹ sự thoải mái và hỗ trợ cần thiết trong mọi giai đoạn của hành trình làm mẹ.

*Dựa trên thị phần toàn cầu của máy hút sữa đeo được theo báo cáo Grand View Research 2024.

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