KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer จาก Momcozy คว้ารางวัล Global Recognition Award 2026
Global Recognition Award 2026 ยกย่องนวัตกรรมของ Momcozy ด้านการล้างและฆ่าเชื้อขวดนมเด็ก
BANGKOK, THAILAND, June 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- Momcozy แบรนด์ระดับโลกด้านผลิตภัณฑ์ดูแลแม่และเด็ก ได้รับรางวัล Global Recognition Award 2026 สำหรับผลิตภัณฑ์ KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer เพื่อยกย่องนวัตกรรม ประสิทธิภาพการใช้งาน และบทบาทในการช่วยลดความยุ่งยากของกิจวัตรการดูแลลูกน้อยในชีวิตประจำวันสำหรับครอบครัวยุคใหม่
Global Recognition Award เป็นรางวัลที่มอบให้แก่องค์กรและผลิตภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม ผลกระทบเชิงบวกต่อผู้บริโภค และความเป็นผู้นำในตลาด โดย KleanPal Pro ของ Momcozy ได้รับการยกย่องจากความสามารถในการแก้ไขหนึ่งในความท้าทายที่ใช้เวลามากที่สุดสำหรับพ่อแม่ทั่วโลก นั่นคือการล้าง ฆ่าเชื้อ และอบแห้งขวดนม ชิ้นส่วนเครื่องปั๊มนม และอุปกรณ์การให้อาหารทารก
ในขณะที่พ่อแม่ยุคใหม่มองหาโซลูชันที่ช่วยลดภาระงานภายในบ้านโดยไม่กระทบต่อความปลอดภัยและสุขอนามัย ผลิตภัณฑ์ที่ผสานทั้งประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือจึงกลายเป็นสิ่งจำเป็น KleanPal Pro ได้รับการพัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว โดยรวมฟังก์ชันการล้าง ฆ่าเชื้อ และอบแห้งขวดนมไว้ในระบบเดียว ช่วยลดขั้นตอนการทำงานด้วยมือ พร้อมทั้งช่วยให้มั่นใจได้ว่าอุปกรณ์การให้อาหารของลูกน้อยสะอาด ปลอดเชื้อ และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
การได้รับรางวัลครั้งนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Momcozy ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจในรายละเอียดและสนับสนุนครอบครัวในทุกช่วงของการเลี้ยงดูลูก ด้วยการออกแบบที่คำนึงถึงความสะดวกสบาย ความง่ายในการใช้งาน และความเหมาะสมกับการใช้ชีวิตประจำวัน KleanPal Pro ช่วยให้พ่อแม่ใช้เวลาน้อยลงกับงานประจำ และมีเวลามากขึ้นกับช่วงเวลาสำคัญของครอบครัว
Ellen Zhou กล่าวว่า:
“เรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ KleanPal Pro ได้รับรางวัล Global Recognition Award 2026
การเลี้ยงดูลูกเป็นหนึ่งในความรับผิดชอบที่สำคัญที่สุดในชีวิต แต่ในขณะเดียวกันก็มาพร้อมกับภารกิจในชีวิตประจำวันมากมายที่ต้องอาศัยความอดทน ความทุ่มเท และการเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ ที่ Momcozy เราเชื่อว่าแม้แต่การปรับปรุงเล็ก ๆ น้อย ๆ ในกิจวัตรประจำวัน ก็สามารถสร้างผลกระทบที่มีความหมายต่อคุณภาพชีวิตของครอบครัวได้
KleanPal Pro เกิดขึ้นจากคำถามที่เรียบง่ายแต่สำคัญว่า เราจะช่วยให้พ่อแม่ใช้เวลาน้อยลงกับการจัดการงานประจำ และมีเวลามากขึ้นในการอยู่กับคนที่พวกเขารักได้อย่างไร รางวัลนี้ไม่เพียงเป็นการยอมรับในด้านนวัตกรรมเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงคุณค่าที่อยู่เบื้องหลังนวัตกรรมนั้น ได้แก่ ความเข้าอกเข้าใจ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และความเคารพต่อความเป็นจริงของการเลี้ยงดูลูกในยุคปัจจุบัน
ขณะที่เรายังคงเดินหน้าสร้างสรรค์นวัตกรรม เป้าหมายของเรายังคงเดิม คือการสนับสนุนครอบครัวผ่านโซลูชันที่ช่วยให้พวกเขาสามารถมุ่งเน้นไปที่การสร้างช่วงเวลา ความทรงจำ และสายสัมพันธ์อันมีค่าที่เป็นหัวใจสำคัญของการเดินทางแห่งการเป็นพ่อแม่”
รางวัลนี้ช่วยตอกย้ำสถานะของ Momcozy ในฐานะผู้นำด้านนวัตกรรมการดูแลแม่และเด็ก ขณะที่บริษัทเดินหน้าขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง Momcozy ยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ผสานเทคโนโลยีอัจฉริยะ การออกแบบที่ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง และฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของครอบครัวยุคใหม่
ด้วยการเปลี่ยนความท้าทายในการเลี้ยงดูลูกในชีวิตประจำวันให้กลายเป็นโอกาสแห่งนวัตกรรม Momcozy ยังคงนิยามมาตรฐานใหม่ของการดูแลครอบครัวยุคใหม่อย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาโซลูชันที่ไม่เพียงช่วยลดความซับซ้อนของกิจวัตรประจำวัน แต่ยังช่วยให้พ่อแม่สามารถก้าวผ่านเส้นทางการเลี้ยงดูลูกด้วยความสะดวกสบายและความมั่นใจมากยิ่งขึ้น
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ Momcozy มีจำหน่ายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ผ่าน เว็บไซต์ทางการของแบรนด์ ร้านค้าอย่างเป็นทางการบน Shopee, Lazada และ TikTok Shop รวมถึงเครือข่ายร้านค้าเฉพาะทางสำหรับแม่และเด็ก และพันธมิตรค้าปลีกที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การเติบโตของเครือข่ายในภูมิภาคนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ Momcozy ในการทำให้โซลูชันดูแลแม่และเด็กที่ได้รับความไว้วางใจเข้าถึงครอบครัวได้มากยิ่งขึ้น
เกี่ยวกับ Momcozy
นับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2018 Momcozy — แบรนด์เครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ได้อันดับ 1 ของโลก* — ได้เติบโตอย่างรวดเร็วจนกลายเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม FemTech ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ออกแบบมาเพื่อสนับสนุนคุณแม่และลูกน้อยตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์ หลังคลอด และในทุกช่วงต่อจากนั้น
ด้วยความมุ่งมั่นด้านนวัตกรรมและความสะดวกสบาย Momcozy ได้พลิกโฉมการดูแลมารดาผ่านเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ได้ บราสำหรับให้นมบุตร และผลิตภัณฑ์จำเป็นอื่น ๆ ที่ออกแบบมาให้เข้ากับวิถีชีวิตของคุณแม่ยุคใหม่ได้อย่างลงตัว
ปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ของ Momcozy ได้รับความไว้วางใจจากคุณแม่มากกว่า 5 ล้านคนในกว่า 80 ประเทศ และมีจำหน่ายผ่าน เว็บไซต์ทางการของแบรนด์ รวมถึงผู้ค้าปลีกรายใหญ่ เช่น Babylist, Walmart, Target และ Amazon
พันธกิจของ Momcozy คือการนำเสนอโซลูชันที่ครอบคลุม เพื่อมอบความสะดวกสบายและการสนับสนุนที่คุณแม่ต้องการในทุกช่วงของเส้นทางการเป็นแม่
*อ้างอิงจากส่วนแบ่งตลาดเครื่องปั๊มนมแบบสวมใส่ได้ทั่วโลก จากรายงาน Grand View Research ปี 2024
Lee Tze Hui
momcozy
+60 11-6812 8544
lee.tze.hui@momcozy.com
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