KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer dari Momcozy Raih Global Recognition Award 2026

Global Recognition Award 2026 Mengakui Inovasi Momcozy dalam Pembersihan dan Sterilisasi Botol Bayi

Di Momcozy, kami percaya dalam mendukung kesejahteraan setiap keluarga melalui solusi yang bermakna. Penghargaan ini mengapresiasi inovasi, empati, dan pemahaman yang menjadi landasan misi kami.” — Ellen Zhou

JAKARTA, INDONESIA, June 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- Momcozy, merek global perawatan ibu dan bayi, dianugerahi Global Recognition Award 2026 untuk produk KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer, sebagai pengakuan atas inovasi, fungsionalitas, dan kontribusinya dalam menyederhanakan rutinitas perawatan sehari-hari bagi keluarga modern.

Global Recognition Award memberikan penghargaan kepada organisasi dan produk yang menunjukkan keunggulan dalam inovasi, dampak terhadap pelanggan, dan kepemimpinan pasar. KleanPal Pro dari Momcozy memperoleh pengakuan karena mampu menjawab salah satu tantangan yang paling menyita waktu bagi para orang tua di seluruh dunia: proses mencuci, mensterilkan, dan mengeringkan botol bayi, komponen pompa ASI, serta berbagai perlengkapan makan bayi.

Seiring meningkatnya kebutuhan orang tua akan solusi yang dapat menyederhanakan pekerjaan rumah tangga tanpa mengorbankan keamanan dan kebersihan, produk yang menggabungkan efisiensi dan keandalan menjadi semakin penting. Dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan yang terus berkembang tersebut, KleanPal Pro mengintegrasikan fungsi pencucian, sterilisasi, dan pengeringan botol ke dalam satu sistem yang praktis, mengurangi pekerjaan manual sekaligus membantu memastikan perlengkapan makan bayi tetap bersih, higienis, dan siap digunakan.

Penghargaan ini mencerminkan komitmen berkelanjutan Momcozy dalam mengembangkan produk yang dirancang secara matang untuk mendukung keluarga di setiap tahap perjalanan sebagai orang tua. Dengan mengutamakan kenyamanan, kemudahan penggunaan, dan kepraktisan dalam kehidupan sehari-hari, KleanPal Pro membantu orang tua menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengelola tugas rutin dan lebih banyak waktu untuk fokus pada momen-momen yang paling berharga bersama keluarga.

"Kami merasa sangat terhormat karena KleanPal Pro telah menerima Global Recognition Award 2026," ujar Ellen Zhou. "Menjadi orang tua adalah salah satu tanggung jawab terbesar dalam hidup, namun sering kali dijalani melalui serangkaian tugas sehari-hari yang membutuhkan kesabaran, dedikasi, dan pengorbanan yang luar biasa. Di Momcozy, kami percaya bahwa bahkan perbaikan kecil dalam rutinitas harian dapat memberikan dampak yang berarti bagi kesejahteraan keluarga. KleanPal Pro lahir dari sebuah pertanyaan sederhana namun penting: bagaimana kami dapat membantu orang tua menghabiskan lebih sedikit waktu untuk mengelola pekerjaan dan lebih banyak waktu hadir bagi orang-orang yang paling mereka cintai? Penghargaan ini merupakan pengakuan tidak hanya atas inovasi, tetapi juga atas nilai-nilai yang mendorong lahirnya inovasi tersebut—empati, pemahaman, dan penghormatan yang mendalam terhadap realitas pengasuhan modern. Saat kami terus berinovasi, tujuan kami tetap sama: mendukung keluarga dengan cara yang memungkinkan mereka berfokus pada penciptaan momen, kenangan, dan hubungan yang benar-benar mendefinisikan perjalanan menjadi orang tua."

Penghargaan ini semakin memperkuat posisi Momcozy sebagai salah satu inovator terdepan di bidang perawatan ibu dan bayi. Seiring perusahaan terus memperluas portofolio produknya, Momcozy tetap berfokus pada pengembangan produk yang memadukan teknologi cerdas, desain yang berpusat pada pengguna, dan fungsi praktis untuk menjawab kebutuhan keluarga masa kini yang terus berkembang.

Dengan mengubah tantangan sehari-hari dalam pengasuhan anak menjadi peluang untuk berinovasi, Momcozy terus mendefinisikan ulang standar perawatan keluarga modern—mengembangkan solusi yang tidak hanya menyederhanakan rutinitas, tetapi juga memberdayakan orang tua untuk menjalani perjalanan mereka dengan kenyamanan dan kepercayaan diri yang lebih besar.

Di seluruh Asia Tenggara, produk-produk Momcozy tersedia melalui situs web resmi merek, toko resmi di Shopee, Lazada, dan TikTok Shop, serta jaringan mitra ritel dan toko khusus ibu dan bayi yang terus berkembang. Kehadiran regional yang semakin luas ini mencerminkan komitmen Momcozy untuk membuat solusi perawatan ibu dan bayi yang tepercaya semakin mudah diakses oleh keluarga.

Tentang Momcozy

Sejak didirikan pada tahun 2018, Momcozy — merek pompa ASI wearable nomor 1 di dunia* — telah berkembang pesat menjadi pemimpin di industri FemTech dengan menghadirkan berbagai produk inovatif yang dirancang untuk mendukung ibu dan bayi sejak masa kehamilan, pascapersalinan, hingga tahap-tahap berikutnya. Dengan komitmen terhadap inovasi dan kenyamanan, Momcozy telah mendefinisikan ulang perawatan maternitas melalui pompa ASI wearable, bra menyusui, dan berbagai produk esensial lainnya yang terintegrasi secara mulus ke dalam kehidupan ibu modern. Dipercaya oleh lebih dari 5 juta ibu di lebih dari 80 negara, produk-produk Momcozy dijual langsung melalui situs web resmi merek serta melalui peritel besar seperti Babylist, Walmart, Target, dan Amazon. Misi Momcozy adalah menyediakan solusi yang komprehensif untuk memberdayakan para ibu dengan kenyamanan dan dukungan yang mereka butuhkan di setiap tahap perjalanan mereka.

*Berdasarkan pangsa pasar global pompa ASI wearable menurut Grand View Research 2024.

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