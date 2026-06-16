Central Test se convierte en Key Predict y refuerza su marca en el sector de HR tech

Central Test se convierte en Key Predict Key Predict ex-Central Test

Central Test se convierte en Key Predict, reforzando su posicionamiento en la evaluación del talento con un enfoque predictivo basado en datos para RR. HH.

Este cambio a Key Predict refleja la evolución de nuestra plataforma hacia un enfoque más integrado de la gestión del talento basado en datos y análisis predictivo.” — Patrick Leguide, CEO y fundador de Key Predict

PARíS, FRANCE, June 16, 2026 / EINPresswire.com / -- Central Test, empresa especializada desde hace más de 24 años en la evaluación y el desarrollo del potencial humano, anuncia su cambio de marca a Key Predict , una plataforma de gestión del talento orientada al análisis predictivo para la toma de decisiones en recursos humanos.El entorno laboral actual se caracteriza por la transformación continua de las competencias, la evolución de los modelos de carrera y la necesidad de mejorar la calidad de las decisiones en los procesos de selección y desarrollo. En este contexto, las organizaciones buscan herramientas que permitan estructurar y utilizar los datos de evaluación de manera más eficiente.El cambio de marca a Key Predict responde a esta evolución del mercado y a la ampliación del enfoque de la compañía hacia una plataforma integrada de gestión del talento.Evolución de la experiencia en evaluación del talentoDurante más de dos décadas, Central Test ha desarrollado soluciones basadas en la evaluación psicométrica y el análisis del comportamiento, con un enfoque fundamentado en métodos validados científicamente.Key Predict mantiene este enfoque y lo amplía hacia una plataforma que integra evaluación, análisis de competencias y modelos de correspondencia entre perfiles y puestos.La solución combina psicometría, inteligencia artificial explicable y modelos de análisis de datos aplicados a recursos humanos.Funcionalidades de la plataformaKey Predict centraliza distintas funciones relacionadas con la gestión del talento, entre ellas:• evaluación de competencias, soft skills, motivaciones y aptitudes• matching entre candidatos y puestos• movilidad interna e identificación de trayectorias profesionales• desarrollo de competencias• recomendaciones basadas en datos interpretablesEl objetivo es consolidar la información de evaluación en un entorno único para facilitar su uso en procesos de selección y desarrollo.Uso de inteligencia artificialLa plataforma incorpora tecnologías de inteligencia artificial para estructurar los resultados de evaluación y apoyar el análisis de datos en RR. HH.El sistema está diseñado para ofrecer resultados interpretables, permitiendo a los profesionales contextualizar la información en función de cada puesto y organización.Identidad de marca y transiciónEl cambio a Key Predict incluye la actualización de la identidad visual y de la plataforma digital.La transición se realizará de forma progresiva para clientes, socios y distribuidores, con recursos de acompañamiento disponibles para facilitar la adopción de la nueva marca.Acerca de Key PredictKey Predict, anteriormente Central Test, es una plataforma de gestión del talento que combina psicometría, ciencia del comportamiento e inteligencia artificial explicable para apoyar a las organizaciones en sus procesos de selección, desarrollo y movilidad interna.Con más de 24 años de experiencia en evaluación del talento, la compañía ofrece soluciones para estructurar y analizar información relacionada con competencias, motivaciones y aptitudes profesionales.

De Central Test a Key Predict: una nueva era de la evaluación del talento

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