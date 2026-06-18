Arte e memoria del paesaggio: a Milano il catalogo della mostra 'La poetica del verde'
Luigi Christopher Veggetti Kanku, Il segreto del bosco. 2026, olio e acrilico su tela, 182x276cm @CREDITS Luigi Christopher Veggetti Kanku
La natura raccontata dell'artista Luigi Christopher Veggetti Kanku attraverso immagini e parole, tra bellezza, storia e ispirazione.MILANO, MILANO, ITALY, June 18, 2026 /EINPresswire.com/ -- Dopo il successo della mostra La poetica del verde. Boschi e parchi della Brianza, ospitata presso Palazzo Arese Borromeo di Cesano Maderno nell’ambito del progetto Seveso50, la Lombardy Green Chemistry Association (LGCA) presenta il catalogo ufficiale dell’esposizione dell’artista-attivista Luigi Christopher Veggetti Kanku.
L’appuntamento è fissato per il 22 giugno 2026 alle ore 18.30 presso The Office (Via Colonnetta 5, Milano) e offrirà al pubblico l’opportunità di approfondire il percorso artistico e culturale che ha dato vita alla mostra attraverso una pubblicazione che raccoglie immagini, saggi critici, testimonianze e riflessioni sul rapporto tra natura, memoria, sostenibilità e rigenerazione ambientale.
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Più che un semplice strumento di documentazione, il catalogo si propone come un’estensione dell’esperienza espositiva, capace di accompagnare il lettore in un viaggio tra i boschi e i parchi della Brianza, luoghi che diventano protagonisti di una narrazione in cui arte e territorio si intrecciano per raccontare una storia di resilienza e rinascita.
La pubblicazione si apre con i contributi istituzionali dedicati al valore del patrimonio verde brianzolo. Boschi, parchi e aree naturali vengono presentati come elementi fondanti dell’identità territoriale, spazi in cui si conservano memoria, biodiversità e benessere collettivo. Il verde emerge così non solo come componente paesaggistica, ma come patrimonio culturale e sociale capace di raccontare l’evoluzione di una comunità.
Al centro del catalogo trova spazio il legame con Seveso50, il progetto promosso da LGCA per commemorare il cinquantesimo anniversario dell’incidente Icmesa-diossina del 1976. In questa prospettiva, la mostra viene letta come parte di un più ampio percorso culturale e scientifico dedicato alla sostenibilità e alla capacità dei territori di trasformare una ferita ambientale in un’occasione di crescita e consapevolezza. I boschi e i parchi della Brianza diventano così simboli di rigenerazione, testimonianze concrete della resilienza della natura e delle comunità che la abitano.
Un importante contributo critico è affidato a Emanuele Beluffi, giornalista e direttore editoriale del giornale Off, che approfondisce il tema della memoria nella ricerca artistica di Veggetti Kanku. Le opere vengono interpretate come luoghi di sedimentazione del tempo, superfici in cui il paesaggio si manifesta attraverso tracce, stratificazioni e trasformazioni. La pittura non descrive semplicemente la natura, ma ne restituisce la dimensione emotiva e simbolica, evocando il dialogo continuo tra presenza e assenza, conservazione e cambiamento.
A questa riflessione si affianca l’intervista realizzata da Paola Martino, giornalista e curatrice indipendente d’arte, nella quale l’artista racconta il proprio rapporto con il territorio brianzolo e il processo creativo alla base della mostra. Attraverso il confronto diretto con luoghi come il Bosco delle Querce, il Parco delle Groane e i corsi d’acqua del territorio, emerge una visione della natura come archivio di memorie e spazio di relazione tra passato e futuro. L’esperienza di Seveso viene riletta come esempio emblematico della capacità della natura di rigenerarsi e di trasformare un trauma collettivo in una nuova coscienza ambientale.
Il cuore del catalogo è dedicato al percorso espositivo. Il lettore viene accompagnato all’interno del processo creativo dell’artista, a partire dagli studi preparatori e dalle osservazioni sul campo che precedono la realizzazione delle opere. Foglie, dettagli vegetali, riflessi d’acqua e frammenti di sottobosco vengono analizzati e rielaborati fino a trasformarsi in texture, segni e vibrazioni cromatiche che costituiscono il linguaggio pittorico dell’autore.
La sezione centrale raccoglie le principali opere della mostra, tra cui Fontana del Guercio, Parco di Villa Dho, Il tocco delle ninfe, Bosco delle Querce, Verso la primavera, Il segreto del bosco, Il sentiero e Sottobosco Groane. In queste grandi tele il paesaggio non viene rappresentato in maniera documentaria, ma reinterpretato attraverso una pittura che privilegia suggestioni atmosferiche, percezioni luminose e stratificazioni emotive. La luce che filtra tra gli alberi, le radure, i sentieri e le superfici d’acqua emergono da una tavolozza dominata da grigi, bianchi e tonalità terrose, interrotta da improvvise accensioni cromatiche che richiamano la vitalità nascosta della natura.
Un elemento distintivo della pubblicazione è l’attenzione al dialogo tra arte, ricerca scientifica e sostenibilità. Le opere presentate in mostra sperimentano infatti il coating trasparente Artlite® Clear Coat, una tecnologia innovativa sviluppata da The Blue Planet che, grazie all’azione della luce, contribuisce alla riduzione degli inquinanti atmosferici. Le tele diventano così non soltanto oggetti estetici, ma strumenti che incarnano concretamente i valori di innovazione e rigenerazione ambientale promossi dal progetto Seveso50.
La parte conclusiva del catalogo raccoglie studi, dettagli e opere di piccolo formato che documentano l’evoluzione della ricerca dell’artista. A chiudere idealmente il percorso è l’immagine della foglia, assunta come simbolo di cambiamento, rinascita e trasformazione. Una metafora che sintetizza il messaggio dell’intera mostra: la possibilità di generare nuova consapevolezza a partire dalla memoria, trasformando il patrimonio naturale della Brianza in un racconto condiviso di speranza e futuro.
Luigi Christopher Veggetti Kanku
Luigi Christopher Veggetti Kanku (Kinshasa, 1979) vive e lavora in Brianza. Artista-attivista multidisciplinare, sviluppa una ricerca che intreccia pittura, scultura e installazione affrontando temi legati all’identità, alla memoria collettiva e al multiculturalismo contemporaneo. Espone regolarmente in Italia e all’estero ed è rappresentato dalle gallerie AKKA Project (Venezia), Ceravento (Pescara) e The Art Design Project (Miami).
Il progetto Seveso50
Promosso da LGCA nel cinquantesimo anniversario dell’incidente Icmesa-diossina del 1976, Seveso50 è un progetto multidisciplinare che mette in dialogo arte, scienza, educazione e partecipazione civica. Attraverso mostre, laboratori, workshop ed eventi pubblici, l’iniziativa intende trasformare la memoria ambientale in uno strumento di sensibilizzazione e promozione della sostenibilità, coinvolgendo cittadini, scuole, imprese e istituzioni del territorio.
Lombardy Green Chemistry Association (LGCA)
Lombardy Green Chemistry Association è il cluster regionale lombardo dedicato alla chimica verde e alla bioeconomia. Punto di riferimento per l’innovazione sostenibile, promuove la collaborazione tra imprese, centri di ricerca e istituzioni, sostenendo lo sviluppo di modelli produttivi responsabili, la divulgazione scientifica e la formazione sui temi della sostenibilità e dell’economia circolare.
CONTATTI STAMPA
Lombardy Green Chemistry Association (LGCA)
Piazza della Trivulziana 4/A – 20126 Milano
E-mail: press@chimicaverdelombardia.it
Ilaria Re – +39 392 4751449
Ilaria Re
LGCA - Italbiotec srl
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