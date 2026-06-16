Rekordalacsony a hírekbe vetett bizalom Magyarországon

A Reuters Institute Digital News Report 2026 szerint Magyarországon a legalacsonyabb a médiába vetett bizalom a vizsgált 48 ország közül.

BUDAPEST, HUNGARY, June 16, 2026 / EINPresswire.com / -- CEU Demokrácia Intézet – A Reuters Institute for the Study of Journalism frissen megjelent Digital News Report 2026 kutatása szerint tovább csökkent a hírekbe vetett bizalom Magyarországon. A magyar válaszadók mindössze 17 százaléka mondta azt, hogy általában megbízik a hírekben, ami 5 százalékpontos visszaesést jelent az előző évhez képest. Ez a legalacsonyabb érték Magyarországon 2016 óta, és egyben a legalacsonyabb a kutatásban szereplő 48 ország között. A globális átlag ezzel szemben 37 százalék.A jelentés magyarországi fejezetét Szakács Judit, a CEU Demokrácia Intézetének munkatársa készítette.A kutatás szerint a legnagyobb bizalomnak továbbra is a független hírmárkák örvendenek. A vizsgált médiumok közül az RTL rendelkezik a legmagasabb bizalmi mutatóval (49%), ezt követi a HVG (44%), a Telex (41%), valamint a 24.hu és a 444.hu (egyaránt 38%).Ezzel szemben a legalacsonyabb bizalmi mutatókat a vizsgált márkák között több, a Fidesz-kormányhoz közeli médium kapta. A kutatás szerint az MTV iránt a válaszadók 21 százaléka táplál bizalmat, míg 56 százalékuk kifejezetten nem bízik benne. Hasonlóan alacsony bizalmi értékeket mutat a TV2 (21%), az Origo (21%), a Magyar Nemzet (22%) és a HírTV (23%).A jelentés adatai szerint az Index bizalmi mutatója 26 százalék, miközben a válaszadók 44 százaléka nyilatkozott úgy, hogy nem bízik a portálban.Tovább csökkent a bizalom több, Fidesz-kormányhoz közeli hírmárka irántA kutatás adatai szerint több, Fidesz-kormányhoz közeli médium esetében is tovább csökkent a bizalom az elmúlt évben. Az Origo bizalmi mutatója 25 százalékról 21 százalékra esett vissza, míg az MTV és a TV2 esetében egyaránt 23 százalékról 21 százalékra csökkent a bizalom. A Magyar Nemzet bizalmi mutatója 25 százalékról 22 százalékra, a HírTV-é pedig 26 százalékról 23 százalékra mérséklődött.A közmédia megítélésének romlását jelzi, hogy az MTV-ben nem bízók aránya 53 százalékról 56 százalékra emelkedett egy év alatt.A jelentés az Index esetében is jelentős visszaesést mutat: a portál bizalmi mutatója 31 százalékról 26 százalékra, vagyis 5 százalékponttal csökkent 2025 és 2026 között.Egyre fontosabb szerepet játszik a közösségi médiaA Reuters Institute kutatása azt is megmutatja, hogy tovább erősödik az online és közösségi platformok szerepe a hírfogyasztásban. Magyarországon a válaszadók 83 százaléka használ online hírforrásokat heti rendszerességgel.Különösen jelentős a közösségi média térnyerése: míg 2025-ben a megkérdezettek 54 százaléka használt közösségi médiát hírfogyasztásra, addig 2026-ban ez az arány 62 százalékra emelkedett.A kutatás szerzői szerint a magyar médiakörnyezetet az elmúlt évben jelentős mértékben meghatározta a 2026-os országgyűlési választási kampány, amelyben a politikai szereplők egyaránt intenzíven használták a közösségi média platformokat és az AI-alapú kommunikációs eszközöket.A jelentésrőlA Digital News Report a Reuters Institute for the Study of Journalism éves nemzetközi kutatása, amely a hírfogyasztási szokásokat, a médiába vetett bizalmat és a digitális média használatát vizsgálja világszerte. A 2026-os jelentés 48 ország adataira épül.A magyarországi fejezet szerzője Szakács Judit a CEU Demokrácia Intézetének munkatársa.A teljes jelentés és a magyarországi fejezet elérhető a Reuters Institute honlapján. Sajtókapcsolat:CEU Demokrácia Intézetpress@ceu.edu

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.