ChargeHub déploie son abonnement de recharge pour VE à Android

ChargeHub Plus élimine les frais d'activation sur plus de 40 réseaux compatibles

ChargeHub Plus retire les frais d’activation sur plus de 40 réseaux compatibles.

Déploie l'offre à Android, c'est rendre cette commodité accessible à encore plus de conducteurs, partout où ils se rechargent en Amérique du Nord.” — Simon Ouellette

MONTRéAL, QUéBEC, CANADA, June 17, 2026 / EINPresswire.com / -- ChargeHub annonce que ChargeHub Plus , son abonnement de recharge pour véhicules électriques, est maintenant disponible sur Android. Lancé d'abord sur iOS, l'abonnement a séduit les premiers membres à la recherche d'une recharge publique plus simple et moins coûteuse, sans frais à chaque session. ChargeHub déploie désormais cet accès aux conducteurs Android partout en Amérique du Nord.ChargeHub regroupe les bornes de plusieurs réseaux dans une seule application pour trouver, activer et payer sa recharge au même endroit. En souscrivant à l’abonnement ChargeHub Plus, les membres bénéficient de sessions de recharge illimitées, sans frais d'activation, sur plus de 40 réseaux compatibles.L'application ChargeHub demeure gratuite, avec toutes ses fonctionnalités. L’abonnement gratuit vous permet de localiser, de filtrer, de planifier un itinéraire, de naviguer et de payer sur les bornes de plusieurs réseaux. Pour les conducteurs qui rechargent fréquemment sur des bornes publiques et souhaitent réduire le coût de leurs sessions, ChargeHub Plus est l'option à ajouter en complément.Disponible en version mensuelle ou annuelle, l'abonnement s'adapte à tous les profils d'utilisation. Les deux formules s'activent directement dans l'application ChargeHub et se gèrent via l’App Store et Google Play.« Depuis le lancement de ChargeHub Plus sur iOS, nous avons constaté que les conducteurs qui rechargent régulièrement sur des bornes publiques manifestent un intérêt marqué pour notre abonnement, qui supprime les frais d'activation, quel que soit le réseau. En déployant ChargeHub Plus sur Android, on rend cet avantage accessible à encore plus de conducteurs, partout en Amérique du Nord. »— Simon Ouellette, CEO et cofondateur, ChargeHubÀ propos de ChargeHubChargeHub exploite la plus grande application de recharge communautaire et indépendante des réseaux en Amérique du Nord, utilisée par plus d'un million de conducteurs chaque année. L'application permet aux conducteurs de localiser des bornes de recharge sur l'ensemble des grands réseaux aux États-Unis et au Canada, et de payer avec un seul compte sur plus de 165 000 bornes de recharge publiques. En parallèle de l'expérience grand public, ChargeHub propulse Passport Hub, la principale plateforme d'itinérance de recharge pour VE en Amérique du Nord, qui connecte les constructeurs automobiles, les fournisseurs de services de mobilité électrique et les opérateurs de bornes de recharge à travers le continent.-30-

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