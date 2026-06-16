Viajes de Lujo a Vietnam: Lux Travel Presenta su Nuevo FAM Trip

El FAM Trip de Lux Travel DMCmuestra experiencias exclusivas de viajes de lujo a Vietnam Lux Travel DMC presenta experiencias auténticas para viajes de lujo a Vietnam

Lux Travel DMC anuncia su FAM Trip anual para medios y profesionales del turismo, mostrando experiencias premium y una renovada visión del lujo en Vietnam.

Creemos que el futuro de los viajes premium se basa en experiencias significativas diseñadas con respeto por las personas, la cultura y el entorno.” — Ha Tien Hung, Assistant Director of Sales & Marketing de Lux Travel DMC

HANOI, VIETNAM, June 16, 2026 / EINPresswire.com / -- Lux Travel DMC anuncia la celebración de su exclusivo FAM Trip anual dirigido a una selección de medios internacionales y profesionales del sector turístico. Esta iniciativa tiene como objetivo presentar de primera mano las mejores experiencias de turismo premium del país y mostrar una nueva propuesta diseñada para redefinir los estándares de los viajes de lujo a Vietnam Los FAM Trips, abreviatura de Familiarization Trips, son una herramienta esencial dentro de la industria turística global. Estos viajes permiten a periodistas, creadores de contenido, editores de revistas especializadas y socios estratégicos experimentar personalmente los productos y servicios ofrecidos por un operador turístico. En el caso de Lux Travel, los participantes tendrán la oportunidad de descubrir una nueva ruta creada para reflejar la auténtica esencia de los viajes de lujo a Vietnam, combinando exclusividad, cultura y experiencias significativas.La importancia de los FAM Trips radica en su capacidad para generar historias auténticas y creíbles. Cuando un periodista vive una experiencia de primera mano, puede transmitir emociones, detalles y perspectivas que ningún material promocional puede reproducir. Lux Travel siempre ha creído en el valor de las narrativas genuinas, especialmente en un segmento tan exigente como el de los viajes de lujo a Vietnam, donde los viajeros buscan inspiración basada en experiencias reales.Además de fortalecer la relación con medios especializados de prestigio, este evento permite ampliar la presencia internacional de la compañía y consolidar alianzas estratégicas con publicaciones influyentes en mercados clave.El eje central de esta edición es la presentación de un itinerario completamente renovado, desarrollado por el equipo creativo de Lux Travel tras meses de investigación sobre el terreno. La filosofía detrás de esta propuesta se aleja de los circuitos tradicionales y apuesta por una inmersión cultural profunda, encuentros auténticos con comunidades locales y una forma más consciente de viajar.En lugar de priorizar la cantidad de destinos visitados, el itinerario pone el foco en la calidad de las experiencias. Esta visión responde a una tendencia creciente entre los viajeros internacionales que buscan viajes de lujo a Vietnam más personalizados, enriquecedores y sostenibles.Cada etapa ha sido diseñada para ofrecer tiempo suficiente para comprender el entorno, interactuar con la cultura local y disfrutar de momentos exclusivos lejos de las rutas más concurridas. La sostenibilidad y la responsabilidad social forman parte integral del diseño del viaje desde su concepción.El programa del FAM Trip incluye una cuidada selección de experiencias que representan lo mejor que Vietnam puede ofrecer al viajero sofisticado. Los participantes recorrerán sitios declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, ciudades históricas y comunidades tradicionales donde podrán descubrir aspectos poco conocidos del país.La gastronomía ocupa un lugar destacado dentro del recorrido. Cenas privadas con chefs locales, visitas a mercados tradicionales al amanecer, clases de cocina en residencias históricas y degustaciones exclusivas forman parte de una propuesta culinaria diseñada para mostrar la riqueza cultural vietnamita.Estas experiencias reflejan la evolución de los viajes de lujo a Vietnam, donde la exclusividad ya no se mide únicamente por el nivel de alojamiento, sino también por la autenticidad y profundidad de cada encuentro.Las estancias incluidas abarcan hoteles boutique instalados en antiguas residencias coloniales, resorts rodeados de naturaleza y propiedades de cinco estrellas que integran diseño contemporáneo con patrimonio arquitectónico local. El programa también contempla actividades privadas como cruceros al atardecer, sesiones de meditación guiadas y acceso privilegiado a talleres artesanales normalmente cerrados al público.Lux Travel ha integrado desde hace años los principios del turismo responsable en su modelo de negocio. Esta nueva propuesta mantiene ese compromiso mediante la selección de alojamientos gestionados localmente, la contratación de guías del territorio y el apoyo a proyectos de conservación cultural y ambiental.La promoción de destinos menos conocidos también desempeña un papel fundamental. Aldeas de minorías étnicas en el norte del país, regiones fluviales poco exploradas y ciudades históricas alejadas del turismo masivo forman parte de una estrategia destinada a distribuir los beneficios económicos del turismo de manera más equilibrada.Según Lux Travel, el futuro de los viajes de lujo a Vietnam pasa por combinar excelencia, autenticidad y responsabilidad, demostrando que el lujo y la sostenibilidad pueden reforzarse mutuamente.Ha Tien Hung, Assistant Director of Sales & Marketing de Lux Travel DMC, comentó:"Las alianzas con medios internacionales representan mucho más que una herramienta de visibilidad. Son una inversión en la calidad de la narrativa con la que Vietnam se presenta al mundo. Cada periodista que experimenta personalmente nuestras propuestas se convierte en un embajador auténtico del destino. Creemos que el futuro de los viajes premium se basa en experiencias significativas diseñadas con respeto por las personas, la cultura y el entorno."Lux Travel espera que la cobertura generada por los medios invitados contribuya a fortalecer la imagen de Vietnam como uno de los destinos de lujo más atractivos de Asia. La compañía prevé un creciente interés por parte de viajeros procedentes de Europa Occidental, Norteamérica y Oriente Medio, mercados donde la demanda de viajes de lujo a Vietnam continúa aumentando.Sin embargo, la visión de la empresa va más allá de un solo evento. Lux Travel busca consolidarse como una de las principales Destination Management Companies especializadas en experiencias personalizadas en Vietnam y el Sudeste Asiático. El FAM Trip anual constituye una plataforma de diálogo continuo con medios, operadores turísticos y socios estratégicos, permitiendo presentar nuevas ideas y perfeccionar constantemente su oferta de viajes de lujo a Vietnam.Fundada en Hanói hace más de veinte años, Lux Travel es una Destination Management Company especializada en turismo de lujo y viajes a medida en Vietnam y el Sudeste Asiático. La empresa diseña experiencias exclusivas para viajeros individuales, grupos selectos y socios internacionales, combinando un profundo conocimiento del destino con un servicio altamente personalizado. Gracias a una sólida red de proveedores de excelencia y a un equipo experimentado, Lux Travel transforma cada viaje en una experiencia memorable, auténtica y responsable, convirtiéndose en una referencia para quienes buscan los mejores viajes de lujo a Vietnam.

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