QUECLINK LANZA SOLUCIÓN DE SEGUIMIENTO DE REMOLQUES DE ALTA ESPECIFICACIÓN CON CAPACIDADES DE INTEGRACIÓN OPEN CAN

SHANGHAI, CHINA, June 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- Queclink Wireless Solutions, proveedor global de dispositivos y hardware IoT, ha lanzado un avanzado dispositivo de seguimiento de remolques que ofrece un rendimiento confiable y un acceso más profundo a los datos en las condiciones operativas más severas. La robusta unidad cableada GV650MG ofrece capacidades de posicionamiento y red confiables, así como una gran batería de respaldo, junto con una compleja personalización telemática, lo que la convierte en uno de los rastreadores de remolques más sofisticados y flexibles del mercado.

“Lo que realmente distingue al GV650MG es su arquitectura Open CAN, la cual proporciona los más altos niveles de flexibilidad para la integración de datos, cumpliendo con los requisitos más exigentes de la gestión de remolques y de la cadena de suministro”, explica Marcelo Orsi, Director de Ventas LATAM en Queclink Wireless Solutions. “Ha sido desarrollado pensando en la durabilidad y la versatilidad, lo que significa que proporciona un seguimiento ininterrumpido para una total tranquilidad, además de admitir una sofisticada funcionalidad telemática y monitoreo de datos”.

El GV650MG introduce, por primera vez, una estructura Open CAN a su gama de soluciones cableadas para el seguimiento de remolques. A diferencia de los dispositivos CAN convencionales que dependen de una biblioteca CAN fija y preintegrada, este dispositivo permite a los clientes integrar datos de acuerdo con las necesidades precisas de su cadena de suministro, lo que hace posible soluciones telemáticas más personalizadas y una escalabilidad más sencilla en operaciones de flotas mixtas.

El rastreador GV650MG cuenta con un diseño robusto e impermeable con certificación IP67/IP69K, capacidades de red y posicionamiento confiables, y una gran batería de respaldo que garantiza visibilidad y conectividad ininterrumpidas incluso sin energía externa. Su soporte de amplio voltaje (8–90 V CC) lo hace altamente versátil y compatible con equipos eléctricos, mientras que la batería de 5800 mAh permite un funcionamiento prolongado de hasta cuatro meses en caso de pérdida de energía.

El dispositivo LTE Cat-M1 permite una cobertura global más consistente, mientras que el GNSS de doble banda garantiza una mayor precisión de ubicación. Asimismo, se encuentra disponible una antena externa opcional para su instalación debajo del activo, en la pared del remolque o en interiores donde la señal sea débil o inexistente. El rastreador también incluye múltiples interfaces para admitir una variedad de accesorios preintegrados y conectividad BLE 5.2 para un emparejamiento eficaz de sensores inalámbricos.

“En Queclink, estamos utilizando nuestra sólida experiencia en telemática e IoT para desarrollar dispositivos de hardware de alto rendimiento para flotas comerciales. Estas soluciones específicas para el sector utilizan tecnología probada para ofrecer mejoras operativas reales y beneficios de rendimiento”, añade Marcelo Orsi.

Acerca de Queclink Wireless Solutions

Fundada en 2009, Queclink ha revolucionado la forma en que las empresas gestionan sus activos, flotas y seguridad del personal. Con un portafolio diverso de soluciones IoT, la compañía atiende a sectores que van desde la logística y el transporte hasta la atención médica y las redes empresariales. Con sede en Shanghái, los productos innovadores de Queclink cuentan con la confianza de empresas en más de 170 países en todo el mundo.

El equipo de ingeniería de Queclink está a la vanguardia de la tecnología GPS y telemática, ofreciendo soluciones que resuelven desafíos del mundo real, tales como la optimización de flotas, la seguridad de activos y el monitoreo remoto. El compromiso de la empresa con la investigación y el desarrollo garantiza que sus productos estén equipados con funciones de última generación, desde el rastreo GPS en tiempo real hasta el análisis de datos avanzado.

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