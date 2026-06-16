Elevata firma Acordo de Colaboração Estratégica com a AWS

Elevata firma acordo estratégico com a AWS

Acordo reservado a parceiros estratégicos da AWS aprofunda a parceria e amplia o acesso de pequenas e médias empresas a soluções de cloud e IA.

SãO PAULO, SP, BRAZIL, June 16, 2026 / EINPresswire.com / -- A Elevata, parceira AWS Advanced Tier Services com a competência AWS Generative AI, anunciou a assinatura de um Acordo de Colaboração Estratégica (SCA, na sigla em inglês) com a Amazon Web Services, Inc. (AWS), no âmbito da Small Business Acceleration Initiative (SBAI), o programa da AWS voltado a pequenas e médias empresas no Brasil.O Acordo de Colaboração Estratégica é um acordo que a AWS firma apenas com um grupo seleto de parceiros estratégicos, aqueles com os quais decide aprofundar a colaboração de forma estruturada e de longo prazo. Para a Elevata, a assinatura é um marco na relação com a AWS e o reconhecimento de uma trajetória de entrega construída com profundidade técnica e foco em produção.As pequenas e médias empresas são a base da economia brasileira. Segundo o Sebrae, os pequenos negócios respondem por 26,5% do PIB e representam 97% das empresas do país. É um segmento que adota cloud e IA em ritmo crescente e precisa de parceiros com profundidade técnica para levar essas iniciativas a produção. É exatamente nesse ponto que a Elevata atua.Com um modelo de entrega nativo de IA e foco em resultados de produção, a Elevata combina especialização em AWS e em inteligência artificial para desenhar e construir soluções de cloud, dados e IA que aceleram resultados de negócio, com a governança e a segurança que cada cliente exige.Para as pequenas e médias empresas, o que muda é concreto. A colaboração mais próxima entre Elevata e AWS dá a esses clientes acesso à engenharia da Elevata combinada aos recursos, aos programas e ao investimento da AWS, o que torna a adoção de cloud e IA mais rápida, mais segura e mais bem apoiada. Na prática, é um caminho mais curto e de menor risco para sair da ideia e chegar a soluções em produção, com o respaldo de duas empresas comprometidas com o resultado.“As pequenas e médias empresas brasileiras não precisam de promessas, precisam de soluções que funcionem em produção. Nossa proposta é levar a essas empresas a mesma engenharia que aplicamos em projetos de IA de larga escala, com a disciplina de escopo e a previsibilidade que esse segmento exige. A colaboração com a AWS nos permite alcançar mais empresas, com mais apoio, sem abrir mão da qualidade de entrega que é a nossa marca”, afirma Bruno Machado, CEO da Elevata.A assinatura marca o início de uma fase de execução conjunta, com Elevata e AWS atuando lado a lado para que mais empresas brasileiras coloquem cloud e IA para trabalhar em produção.Sobre a ElevataA Elevata é uma parceira AWS Advanced Tier Services com a competência AWS Generative AI. A empresa atua de ponta a ponta em cloud, infraestrutura, dados e inteligência artificial na AWS, com engenharia sênior que vai da estratégia e arquitetura à implementação e operação. Com times no Canadá e no Brasil e mais de 250 projetos entregues na AWS, a Elevata ajuda empresas de todos os portes a resolver problemas reais de negócio com tecnologia. Para saber mais, visite elevata.io

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