JBA AICare™ Mở Rộng Vào Thị Trường Sức Khỏe Chuyển Hóa Hơn 600 Tỷ USD Với Mô Hình Hóa GLP-1 BioBaseline™

CEO/President JBA AICARE Physiological Intelligence system JBA AICARE Bands

Mục tiêu của chúng tôi là chuyển đổi các tín hiệu sinh lý phức tạp thành trí tuệ xu hướng dễ hiểu, hỗ trợ nhận thức sức khỏe dài hạn.” — Tracy (Trang) Nguyen

GARDEN GROVE, CA, UNITED STATES, June 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- ngày 11 tháng 4 năm 2026 — AQP One, Inc., một nhà sản xuất công nghệ sức khỏe có trụ sở tại Hoa Kỳ, hôm nay công bố việc tiếp tục mở rộng Nền tảng Trí tuệ Sinh lý JBA AICare™ đã được FDA listing, với khả năng Mô hình hóa Chuyển hóa BioBaseline™ và trí tuệ xu hướng liên quan đến GLP-1.

Sáng kiến này giúp công ty định vị trong thị trường sức khỏe chuyển hóa toàn cầu đang phát triển nhanh chóng, với quy mô hơn 600 tỷ USD, bao gồm quản lý béo phì, chăm sóc bệnh tiểu đường, theo dõi tim mạch - chuyển hóa và các công nghệ chăm sóc sức khỏe dự phòng.

Rối loạn chức năng chuyển hóa được công nhận rộng rãi là một yếu tố góp phần vào bệnh tim mạch, kháng insulin, béo phì và viêm hệ thống — những tình trạng ảnh hưởng đến hơn một tỷ người trên toàn thế giới. Các nhà nghiên cứu ngày càng nhấn mạnh tầm quan trọng của nhận thức chuyển hóa theo thời gian, vì nguy cơ tim mạch - chuyển hóa thường phát triển dần dần thay vì xuất hiện đột ngột.

Các phương pháp đánh giá chuyển hóa truyền thống, bao gồm xét nghiệm đường huyết lúc đói và HbA1c, cung cấp thông tin lâm sàng quan trọng nhưng thường chỉ phản ánh từng thời điểm riêng lẻ. Nghiên cứu mới nổi cho thấy sự biến thiên chuyển hóa và các thay đổi sinh lý theo chiều hướng qua thời gian có thể cung cấp thêm bối cảnh để hiểu rõ hơn về sự cân bằng tim mạch - chuyển hóa.

Khung Chuyển hóa BioBaseline™ được thiết kế để áp dụng mô hình hóa thích ứng dựa trên trí tuệ nhân tạo nhằm diễn giải:

• Xu hướng thay đổi đường huyết

• Động lực phản ứng tim mạch

• Các mô hình biến thiên chuyển hóa theo thời gian

• Các chỉ dấu liên quan đến đường dẫn điều hòa GLP-1

Thay vì dựa vào các chỉ số đơn lẻ, kiến trúc BioBaseline™ đang được phát triển nhằm thiết lập các khoảng tham chiếu cá nhân hóa và diễn giải các thay đổi theo chiều hướng so với mô hình sinh lý liên tục của từng người dùng. Khung này đang được mở rộng từng bước như một phần trong chiến lược phát triển nền tảng nhiều giai đoạn của công ty.

“Sức khỏe chuyển hóa là một quá trình năng động,” bà Tracy (Trang) Nguyen, Nhà sáng lập AQP One, cho biết. “Mục tiêu của chúng tôi là chuyển đổi các tín hiệu sinh lý phức tạp thành trí tuệ xu hướng dễ hiểu, hỗ trợ nhận thức sức khỏe dài hạn.”

JBA AICare™ Ring và Band là các thiết bị đeo đã được FDA listing, được phát triển phù hợp với khung hướng dẫn về sức khỏe tổng quát của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Cả hai thiết bị đều đủ điều kiện mua bằng Tài khoản Chi tiêu Linh hoạt (FSA) và Tài khoản Tiết kiệm Sức khỏe (HSA).

Tất cả các kết quả liên quan đến chuyển hóa, glucose và GLP-1 đều là các chỉ số ước tính, không xâm lấn, dựa trên xu hướng và chỉ nhằm mục đích hỗ trợ sức khỏe tổng quát. Hệ thống không nhằm mục đích đo trực tiếp nồng độ GLP-1 trong tuần hoàn và không được thiết kế để chẩn đoán, điều trị, chữa khỏi hoặc phòng ngừa bất kỳ bệnh nào.

Được hình thành trong hệ thống AQ Pharmaceuticals, tổ chức được thành lập từ năm 2000, AQP One kết hợp kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với đổi mới thiết bị đeo ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hướng tới tầm nhìn dài hạn về hạ tầng trí tuệ sinh lý.

Khi trí tuệ nhân tạo tiếp tục định hình lại các công nghệ chăm sóc sức khỏe dự phòng, AQP One tin rằng mô hình hóa đường cơ sở cá nhân hóa có thể ngày càng đóng vai trò quan trọng trong thế hệ công cụ nhận thức chuyển hóa tiếp theo.

Về AQP One, Inc.

AQP One, Inc. là một công ty công nghệ sức khỏe có trụ sở tại Garden Grove, California, tập trung phát triển các thiết bị đeo, nền tảng trí tuệ sinh lý và các giải pháp chăm sóc sức khỏe dự phòng ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Công ty phát triển các công nghệ nhằm hỗ trợ người dùng hiểu rõ hơn về các xu hướng sinh lý cá nhân và nâng cao nhận thức sức khỏe tổng quát theo thời gian.

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Thông tin trong thông cáo báo chí này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin chung và không nhằm thay thế lời khuyên, chẩn đoán hoặc điều trị y tế chuyên môn. Các sản phẩm và nền tảng được đề cập không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, chữa khỏi hoặc phòng ngừa bất kỳ bệnh nào. Người dùng nên tham khảo ý kiến chuyên gia y tế có chuyên môn đối với mọi câu hỏi liên quan đến tình trạng sức khỏe cá nhân.

Mô hình đường cơ sở sinh lý cá nhân

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