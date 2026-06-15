Wachsender Lappland-Tourismus kurbelt Nachfrage nach ruhigeren, authentischeren Arktis-Erlebnissen an, so NOA Villas

NOA Villas Nordlichter in den NOA Villas Eine Villa bei NOA VILLAS

Für viele Besucher definiert sich Luxus heute nicht über Überfluss, sondern durch Raum, Qualität, Stille, Authentizität und die Freiheit, die Natur nach eigenen Vorstellungen zu genießen.” — Lina Baronaite

SODANKYLä, LAPLAND, FINLAND, June 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Das finnische Lappland steuert auf eine weitere Rekord-Winterurlaubssaison zu. Laut NOA Villas wird die Tourismusnachfrage dabei zunehmend von Reisenden geprägt, die Privatsphäre, Authentizität und eine engere Verbindung zur Natur suchen.

Lappland hat sich in den letzten Jahren zu einem der am schnellsten wachsenden Winterreiseziele Europas entwickelt. Der Flughafen Rovaniemi verzeichnete im Jahr 2025 erstmals mehr als eine Million Passagiere, was einem Zuwachs von 44 % beim internationalen Flugverkehr entspricht.

Das Wachstum der Besucherzahlen geht mit einer Verschiebung der Präferenzen bei den Unterkünften einher: Das Interesse an kleineren, designorientierten und abgelegeneren Unterkünften abseits der großen Tourismuszentren steigt kontinuierlich.

NOA Villas, ein exklusives Refugium für „Quiet Luxury“ an einem Flussufer in Sodankylä, erwartet für die Saison 2026–27 eine weitere starke Wintersaison in ganz Lappland, angetrieben von der Nachfrage nach privateren Formen arktischer Unterkünfte.

„Wir sehen eine wachsende Zahl von Reisenden, die Lappland auf eine persönlichere und tiefgründigere Weise erleben möchten“, sagt Lina Baronaite, CEO von NOA Villas. „Die Nordlichter, der Weihnachtsmann und die klassischen Winteraktivitäten bleiben weiterhin große Attraktionen. Doch unsere Gäste suchen zunehmend auch nach Stille, Privatsphäre, anspruchsvoller Architektur, Wellness und einem echten Eintauchen in die Natur. Sie wählen immer häufiger Destinationen abseits der überlaufenen Tourismuszentren.“

Die im Dezember 2025 eröffneten NOA Villas wurden als Reaktion auf die steigende Nachfrage nach hochwertigen, designorientierten Unterkünften in den unberührteren Teilen Lapplands konzipiert.

Das Resort bietet private Villen in einer idyllischen Flusslandschaft, die auf maximale Privatsphäre und Weitläufigkeit ausgelegt sind. Die Gäste haben Zugang zu kuratierten Wellness-Erlebnissen, darunter private Saunarituale und Whirlpools im Freien – ganz in der nordischen Tradition, die Natur und Wohlbefinden miteinander verbindet.

Zudem können die Gäste an exklusiven lokalen Aktivitäten teilnehmen, wie etwa der Fütterung von Rentieren in ihrer natürlichen Umgebung. Jeder Aufenthalt wird auf die individuellen Vorlieben abgestimmt, wobei maßgeschneiderte Aktivitäten auf Anfrage organisiert werden.

„Die Anziehungskraft Lapplands hat sich im letzten Jahrzehnt erheblich weiterentwickelt“, fügt Baronaite hinzu. „Für viele Besucher wird Luxus heute nicht mehr durch Überfluss definiert. Er zeigt sich vielmehr in Raum, Qualität, Stille, Authentizität und der Freiheit, die Natur nach eigenen Vorstellungen zu genießen.“

Die Villen wurden in Zusammenarbeit mit dem renommierten finnischen Architekturbüro Studio Puisto entworfen. Die verwendeten natürlichen Materialien fügen sich harmonisch in die umliegende Waldlandschaft ein. Das Anwesen umfasst insgesamt 32 private Villen in den Kategorien Deluxe, Superior und Standard.

Jede Villa ist als eigenständiger Rückzugsort konzipiert und verfügt über eine private Terrasse, bodentiefe Fenster und einen freien Blick auf den Wald oder den Fluss. Dies unterstreicht den Fokus des Projekts auf Privatsphäre, Weitläufigkeit und die unmittelbare Nähe zur Natur.



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