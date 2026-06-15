La croissance du tourisme en Laponie stimule la demande pour des expériences plus authentiques, selon NOA Villas

NOA Villas Aurores boréales chez NOA Villas Chez NOA VILLAS

Pour de nombreux visiteurs, le luxe d'aujourd'hui ne se définit plus par l'excès. Il est façonné par l'espace, la qualité, le silence, l'authenticité et la liberté.” — Lina Baronaite

SODANKYLä, LAPLAND, FINLAND, June 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- La Laponie finlandaise se dirige vers une nouvelle saison de vacances d'hiver record, avec une demande touristique de plus en plus façonnée par des voyageurs à la recherche d'intimité, d'authenticité et d'une connexion plus étroite avec la nature, selon NOA Villas.

Ces dernières années, la Laponie est devenue l'une des destinations hivernales à la croissance la plus rapide d'Europe. L'aéroport de Rovaniemi a enregistré sa première année avec plus d'un million de passagers en 2025, dont une augmentation de 44 % du trafic international.

La croissance du nombre de visiteurs a coïncidé avec un changement dans les préférences d'hébergement, avec un intérêt croissant pour des séjours à plus petite échelle, au design soigné et plus isolés, loin des principaux centres touristiques.

NOA Villas, une retraite de luxe paisible située au bord d'une rivière à Sodankylä, affirme s'attendre à une autre saison hivernale forte à travers la Laponie en 2026-2027, stimulée par la demande pour des formes d'hébergement arctique plus privées.

« Nous constatons qu'un nombre croissant de voyageurs souhaitent découvrir la Laponie de manière plus personnelle et plus significative », déclare Lina Baronaite, PDG de NOA Villas. « Les aurores boréales, le Père Noël et les activités hivernales restent des attractions majeures, mais les clients recherchent également le silence, l'intimité, l'architecture, le bien-être et une véritable immersion dans la nature. De plus en plus, ils choisissent des destinations éloignées des centres touristiques les plus fréquentés. »

Ouvert en décembre 2025, NOA Villas a été conçu en réponse à la demande croissante d'hébergements haut de gamme axés sur le design dans des parties plus reculées de la Laponie.

Le complexe propose un hébergement en villas privées dans un cadre en bord de rivière conçu pour l'intimité et l'espace. Les clients ont accès à des expériences de bien-être soigneusement pensées, notamment des rituels de sauna privés et des bains à remous extérieurs, reflétant la tradition nordique qui allie nature et bien-être.

Les clients peuvent également participer à des expériences locales exclusives, y compris l'occasion de nourrir des rennes dans un cadre naturel. Chaque séjour est adapté aux préférences individuelles, avec des activités organisées sur demande.

« L'attrait de la Laponie a considérablement évolué au cours de la dernière décennie », ajoute Mme Baronaite. « Pour de nombreux visiteurs, le luxe d'aujourd'hui ne se définit plus par l'excès. Il est façonné par l'espace, la qualité, le silence, l'authenticité et la liberté de faire l'expérience de la nature selon ses propres termes. »

Les villas ont été conçues en collaboration avec le cabinet d'architecture finlandais Studio Puisto et utilisent des matériaux naturels destinés à se fondre dans le paysage forestier environnant. La propriété comprend 32 villas privées au total, offrant un mélange de catégories Deluxe, Supérieure et Standard.

Chaque villa est conçue comme une retraite indépendante, avec des caractéristiques comprenant des terrasses privées, des baies vitrées allant du sol au plafond et une vue imprenable sur la forêt ou la rivière environnante, renforçant ainsi l'accent mis par le projet sur l'intimité, l'espace et la connexion à la nature.



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