World Business Outlook – Thương Hiệu Chăm Sóc Mẹ & Bé Tốt Nhất Đông Nam Á 2026

Momcozy Giành Giải Thưởng Thương Hiệu Chăm Sóc Mẹ & Bé Tốt Nhất Đông Nam Á 2026, Khẳng Định Vị Thế Dẫn Đầu Trong Đổi Mới Chăm Sóc Mẹ Và Bé

Tại Momcozy, chúng tôi tin rằng hỗ trợ các bà mẹ không chỉ là tạo ra sản phẩm mà còn là thấu hiểu thực tế nuôi dạy con hiện đại và giúp gia đình phát triển vững vàng trên mọi chặng đường.” — Ellen Zhou

HANOI, VIETNAM, June 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Momcozy, thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé được hơn 5 triệu bà mẹ trên toàn thế giới tin dùng, đã được World Business Outlook vinh danh là Thương Hiệu Chăm Sóc Mẹ & Bé Tốt Nhất Đông Nam Á 2026 (Best Mother & Baby Care Brand SEA 2026). Giải thưởng này ghi nhận cam kết của công ty đối với đổi mới sáng tạo, niềm tin từ người tiêu dùng và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé tại Đông Nam Á.

Trong bối cảnh các gia đình trên khắp Đông Nam Á ngày càng tìm kiếm những sản phẩm kết hợp giữa sự tiện lợi, thoải mái và đổi mới thực tiễn, nhu cầu về các giải pháp chăm sóc mẹ và bé chất lượng cao tiếp tục gia tăng. Từ giai đoạn mang thai và phục hồi sau sinh đến nuôi con bằng sữa mẹ, cho trẻ ăn và chăm sóc hằng ngày, các bậc cha mẹ hiện đại đang tìm kiếm những thương hiệu đáng tin cậy có thể đồng hành cùng họ trong mọi giai đoạn của hành trình nuôi dạy con.

Với sự thấu hiểu sâu sắc những nhu cầu không ngừng thay đổi này, Momcozy đã xây dựng danh mục sản phẩm được thiết kế dựa trên thực tế của việc nuôi dạy con trong thời đại hiện nay. Các sản phẩm nổi bật của thương hiệu bao gồm máy hút sữa đeo được (wearable breast pump), KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer và địu em bé 2-trong-1 Hip Seat Baby Carrier đa năng. Những đổi mới này được phát triển nhằm đơn giản hóa việc chăm sóc con hằng ngày, đồng thời nâng cao sự thoải mái, tiện lợi và tự tin cho các gia đình.

Trong những năm gần đây, Momcozy đã không ngừng mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á, giành được sự tin tưởng của các bậc phụ huynh thông qua thiết kế sản phẩm chu đáo, đổi mới liên tục và phương châm lấy khách hàng làm trung tâm. Bằng cách tập trung giải quyết những thách thức thực tế trong quá trình nuôi dạy con và cung cấp các giải pháp thiết thực, thương hiệu đã khẳng định vị thế là một trong những tên tuổi được công nhận rộng rãi nhất trong lĩnh vực chăm sóc mẹ và bé tại khu vực.

Bà Ellen Zhou, Giám đốc Marketing khu vực Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) của Momcozy, chia sẻ:

“Tại Momcozy, chúng tôi tin rằng việc hỗ trợ các bà mẹ không chỉ đơn thuần là tạo ra sản phẩm, mà còn là thấu hiểu thực tế của việc nuôi dạy con trong thời đại hiện đại và giúp các gia đình phát triển vững vàng trong mọi giai đoạn của hành trình đó.

Việc nhận được sự ghi nhận này vừa là một vinh dự, vừa là một trách nhiệm. Giải thưởng phản ánh niềm tin mà các bậc cha mẹ trên khắp Đông Nam Á đã dành cho thương hiệu của chúng tôi, đồng thời củng cố cam kết mang đến những đổi mới có ý nghĩa thực sự giúp nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình hằng ngày. Mỗi cột mốc mà chúng tôi đạt được đều bắt nguồn từ trải nghiệm của các bà mẹ và gia đình mà chúng tôi phục vụ, và giải thưởng này tiếp thêm động lực để chúng tôi tiếp tục nâng cao các tiêu chuẩn về sự thoải mái, tiện lợi và chăm sóc. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự tin tưởng từ cộng đồng của mình và sẽ tiếp tục cam kết trao quyền cho các bậc cha mẹ để họ có thể đồng hành cùng hành trình nuôi dạy con với sự tự tin và an tâm hơn.”

Giải thưởng này tiếp tục củng cố vị thế của Momcozy như một trong những thương hiệu chăm sóc mẹ và bé hàng đầu tại Đông Nam Á. Trong thời gian tới, công ty sẽ tiếp tục tập trung mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp nuôi dạy con sáng tạo, đồng thời hỗ trợ những nhu cầu ngày càng thay đổi của các gia đình trong khu vực.

Hiện nay, các sản phẩm Momcozy được phân phối thông qua website chính thức của thương hiệu, các cửa hàng chính hãng trên Shopee, Lazada và TikTok Shop, cùng mạng lưới đối tác bán lẻ, cửa hàng chuyên biệt dành cho mẹ và bé đang ngày càng mở rộng trên khắp Đông Nam Á.

Về Momcozy

Kể từ khi thành lập vào năm 2018, Momcozy — thương hiệu máy hút sữa đeo được số 1 toàn cầu* — đã nhanh chóng vươn lên trở thành đơn vị dẫn đầu trong lĩnh vực FemTech, cung cấp danh mục sản phẩm đột phá được thiết kế nhằm hỗ trợ mẹ và bé từ giai đoạn mang thai, sau sinh và xa hơn nữa.

Với cam kết về đổi mới và sự thoải mái, Momcozy đã định nghĩa lại tiêu chuẩn chăm sóc mẹ thông qua các sản phẩm như máy hút sữa đeo được, áo ngực cho con bú và nhiều sản phẩm thiết yếu khác, được thiết kế để hòa nhập một cách liền mạch vào cuộc sống của các bà mẹ hiện đại.

Được hơn 5 triệu bà mẹ tại hơn 80 quốc gia tin dùng, các sản phẩm Momcozy được bán trực tiếp trên website chính thức của thương hiệu cũng như thông qua các nhà bán lẻ lớn như Babylist, Walmart, Target và Amazon.

Sứ mệnh của Momcozy là cung cấp các giải pháp toàn diện, trao cho các bà mẹ sự thoải mái và hỗ trợ cần thiết trong mọi giai đoạn của hành trình làm mẹ.

*Dựa trên thị phần toàn cầu của máy hút sữa đeo được theo báo cáo Grand View Research 2024.

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