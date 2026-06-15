AME Trade Moçambique lança a Conferência e Exposição Internacional de Transporte e Logística de Moçambique 2026

A AME Trade Moçambique, em parceria com o Ministério dos Transportes e Logística de Moçambique, anunciou oficialmente o lançamento da Trans-Log Moz 2026 (Conferência e Exposição Internacional de Transportes e Logística de Moçambique).

A AME Trade Moçambique, em parceria com o Ministério dos Transportes e Logística de Moçambique, anunciou oficialmente o lançamento da Trans-Log Moz 2026

MAPUTO, MAPUTO, MOZAMBIQUE, June 15, 2026 / EINPresswire.com / -- A primeira edição da Trans-Log Moz — Conferência e Exposição Internacional de Transportes e Logística de Moçambique — terá lugar em Maputo, Moçambique, nos dias 4 e 5 de novembro de 2026, reunindo governos, investidores, operadores e inovadores para explorar o extraordinário potencial de um dos mercados de transportes de crescimento mais rápido em África. AME Trade Moçambique, em parceria com o Ministério dos Transportes e Logística de Moçambique, anunciou hoje o lançamento da Trans-Log Moz 2026 — a Conferência e Exposição Internacional de Transportes e Logística de Moçambique.A Trans-Log Moz, agendada para os dias 4 e 5 de novembro de 2026 em Maputo, está destinada a tornar-se o principal encontro anual para profissionais de transportes e logística, investidores, promotores de infraestruturas, fornecedores de tecnologia e decisores governamentais em toda a África Austral.O tema da conferência de 2026, “Da Costa aos Corredores: Investir em Moçambique como Porta de Entrada Regional para o Comércio e Centro de Trânsito”, irá explorar como Moçambique pode reforçar o seu papel como porta de entrada estratégica para a logística e o comércio na África Austral. A Trans-Log Moz 2026 irá focar-se nos principais desenvolvimentos que moldam o setor dos transportes e da logística de Moçambique, incluindo portos, caminhos-de-ferro, fretes, mobilidade urbana, comércio transfronteiriço e transformação digital.Com a sua localização estratégica no Oceano Índico e o crescente investimento em infraestruturas de transporte, Moçambique está a reforçar a sua posição como um importante centro regional de comércio e logística, ligando a África Austral aos mercados globais. As grandes obras de infraestruturas estão a acelerar esse ritmo. A DP World iniciou uma expansão de 165 milhões de dólares no terminal de contentores do Porto de Maputo, enquanto o programa Move Maputo BRT (Bus Rapid Transit), financiado pelo Banco Mundial, está a transformar a mobilidade urbana na capital. Estão também a ser direccionados investimentos significativos para a modernização ferroviária, o desenvolvimento de corredores e a infra-estrutura logística relacionada com o GNL (Gás Natural Liquefeito), reforçando o papel de Moçambique como porta de entrada estratégica para o comércio e o investimento regional."O setor dos transportes e da logística de Moçambique vive um momento crucial. A dimensão dos investimentos em infraestruturas em curso — desde a expansão portuária e a reabilitação ferroviária até ao emergente corredor logístico de GNL em Cabo Delgado — exige uma plataforma de excelência mundial para o diálogo, a parceria e o comércio. A Trans-Log Moz 2026 será essa plataforma.”— Ministério dos Transportes e Logística, MoçambiqueDestaques e Temas Principais da Conferência:Desenvolvimento portuário e de corredores em Maputo, Beira e NacalaModernização ferroviária e conectividade regionalOportunidades em logística de GNL e energiaPortos inteligentes, digitalização e tecnologias de transporteParcerias público-privadas e investimento em infraestruturasAfCFTA e o futuro do comércio transfronteiriçoInfraestrutura de transporte sustentável e resiliente às alterações climáticasO evento de dois dias contará com um programa de conferências de alto nível, oportunidades de networking e uma exposição internacional com as mais recentes soluções em transportes, logística e infraestruturas.Para se inscrever no evento ou explorar oportunidades de palestras, patrocínio e exposição, visite o site oficial da Trans-Log Moz: https://translog-moz.com/ . Os descontos para inscrições antecipadas estarão disponíveis até 30 de junho de 2026.Sobre a Trans-Log Moz 2026A Trans-Log Moz (Conferência e Exposição Internacional de Transporte e Logística de Moçambique) é o principal evento anual de transporte e logística de Moçambique. Organizado pela AME Trade Moçambique e com o apoio do Ministério dos Transportes e Logística de Moçambique, o evento serve de plataforma para a colaboração entre empresas, investimento e desenvolvimento do comércio regional.Website: www.translog-moz.com Email: translog@ametrade.orgContacto para a ImprensaAME Trade Moçambique — ComunicaçãoWebsite: www.translog-moz.com Email: translog@ametrade.org

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