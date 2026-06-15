World Business Outlook – Merek Perawatan Ibu & Bayi Terbaik Asia Tenggara 2026

Momcozy Raih Penghargaan Merek Perawatan Ibu & Bayi Terbaik Asia Tenggara 2026, Mengukuhkan Kepemimpinannya dalam Inovasi Perawatan Ibu dan Bayi

Di Momcozy, kami percaya bahwa mendukung ibu bukan hanya tentang produk, tetapi juga memahami tantangan pengasuhan modern dan membantu keluarga berkembang di setiap tahap.” — Ellen Zhou

JAKARTA, INDONESIA, June 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Momcozy, merek perawatan ibu dan bayi terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 5 juta ibu di seluruh dunia, dinobatkan sebagai Merek Perawatan Ibu & Bayi Terbaik Asia Tenggara 2026 oleh World Business Outlook. Penghargaan ini mengakui komitmen perusahaan terhadap inovasi, kepercayaan konsumen, serta pengaruhnya yang terus berkembang di lanskap perawatan ibu dan bayi di Asia Tenggara.

Seiring semakin banyak keluarga di Asia Tenggara yang mencari produk yang menggabungkan kenyamanan, kemudahan, dan inovasi praktis, permintaan terhadap solusi perawatan ibu dan bayi berkualitas tinggi terus meningkat. Mulai dari masa kehamilan dan pemulihan pascapersalinan hingga menyusui, pemberian makan bayi, dan pengasuhan sehari-hari, para orang tua modern mencari merek terpercaya yang dapat mendukung mereka di setiap tahap perjalanan sebagai orang tua.

Didorong oleh pemahaman yang mendalam terhadap kebutuhan yang terus berkembang ini, Momcozy telah membangun portofolio produk yang dirancang berdasarkan realitas kehidupan orang tua masa kini. Penawaran produknya mencakup pompa ASI wearable (dapat dikenakan), KleanPal Pro Bottle Washer, Sterilizer & Dryer, serta gendongan bayi serbaguna 2-in-1 Hip Seat Baby Carrier—berbagai inovasi yang diciptakan untuk membantu menyederhanakan pengasuhan sehari-hari sekaligus meningkatkan kenyamanan, kemudahan, dan rasa percaya diri keluarga.

Selama beberapa tahun terakhir, Momcozy terus memperluas kehadirannya di seluruh Asia Tenggara dan memperoleh kepercayaan para orang tua melalui desain produk yang matang, inovasi berkelanjutan, serta pendekatan yang berfokus pada pelanggan. Dengan berfokus pada tantangan nyata yang dihadapi orang tua dan menghadirkan solusi yang praktis, merek ini telah memantapkan posisinya sebagai salah satu nama yang paling dikenal di industri perawatan ibu dan bayi di kawasan tersebut.

"Di Momcozy, kami percaya bahwa mendukung para ibu berarti lebih dari sekadar menciptakan produk—ini berarti memahami realitas pengasuhan modern dan membantu keluarga berkembang di setiap tahap perjalanan mereka," ujar Ellen Zhou, Direktur Pemasaran APAC Momcozy. "Menerima penghargaan ini merupakan sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab. Penghargaan ini mencerminkan kepercayaan yang telah diberikan oleh para orang tua di seluruh Asia Tenggara kepada merek kami dan semakin memperkuat komitmen kami untuk menghadirkan inovasi yang bermakna serta benar-benar meningkatkan kualitas kehidupan keluarga sehari-hari. Setiap pencapaian yang kami raih berakar pada pengalaman para ibu dan keluarga yang kami layani, dan penghargaan ini memotivasi kami untuk terus meningkatkan standar kenyamanan, kemudahan, dan kepedulian. Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan komunitas kami dan akan terus berkomitmen untuk memberdayakan para orang tua agar dapat menjalani perjalanan mereka dengan lebih percaya diri dan tenang."

Penghargaan ini semakin memperkuat posisi Momcozy sebagai salah satu merek perawatan ibu dan bayi terdepan di Asia Tenggara. Ke depannya, perusahaan tetap berfokus untuk memperluas akses terhadap solusi pengasuhan yang inovatif sekaligus terus mendukung kebutuhan keluarga yang terus berkembang di seluruh kawasan.

Saat ini, produk-produk Momcozy tersedia melalui situs web resmi perusahaan, toko resmi di Shopee, Lazada, dan TikTok Shop, serta melalui jaringan mitra ritel, toko perlengkapan ibu dan bayi, dan berbagai mitra distribusi yang terus berkembang di seluruh Asia Tenggara.

Tentang Momcozy

Sejak didirikan pada tahun 2018, Momcozy—merek pompa ASI wearable nomor 1 di dunia*—telah berkembang pesat menjadi pemimpin di sektor FemTech dengan menghadirkan berbagai produk inovatif yang dirancang untuk mendukung ibu dan bayi sejak masa kehamilan, pascapersalinan, hingga tahap-tahap berikutnya. Dengan komitmen terhadap inovasi dan kenyamanan, Momcozy telah mendefinisikan ulang perawatan maternitas melalui pompa ASI wearable, bra menyusui, dan berbagai produk esensial lainnya yang terintegrasi secara mulus ke dalam kehidupan ibu modern. Dipercaya oleh lebih dari 5 juta ibu di 80 negara, produk Momcozy dipasarkan langsung melalui situs web resmi perusahaan serta oleh berbagai peritel besar seperti Babylist, Walmart, Target, dan Amazon. Misi Momcozy adalah menyediakan solusi yang komprehensif untuk memberdayakan para ibu dengan kenyamanan dan dukungan yang mereka butuhkan di setiap tahap perjalanan mereka.

*Berdasarkan pangsa pasar global pompa ASI wearable menurut Grand View Research 2024.

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