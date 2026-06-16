Reemo annonce son intégration au catalogue de l’accord-cadre Multi-éditeurs de la CANUT

Reemo annonce son intégration au catalogue de la CANUT pour accélérer la sécurisation des environnements de travail du secteur public

Nous sommes particulièrement fiers d’intégrer le catalogue de la CANUT. Être présent sur le portail ATRIUM est un puissant levier pour déployer notre approche Zero Trust au sein du secteur public.” — Bertrand Jeannet, CEO Reemo

PARIS, FRANCE, June 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- Reemo, la plateforme d'accès Zero Trust sans agent qui réconcilie sécurité et performance, a le plaisir d'annoncer son intégration officielle au sein du catalogue de l'accord-cadre Multi-éditeurs de la CANUT (Centrale d'Achat du Numérique et des Télécoms). La solution de Reemo est désormais directement accessible pour l’ensemble des acheteurs publics via le portail dédié aux bénéficiaires, ATRIUM.

Ce référencement marque une étape stratégique majeure. Il permet aux collectivités territoriales, ministères, établissements publics, ou encore acteurs du secteur médico-social, d'acquérir une plateforme souveraine de manière simple, rapide et 100 % conforme au Code de la commande publique.

Une plateforme unique et sans agent pour sécuriser l'intégralité du système d'information

Dans un contexte où les administrations font face à la nécessité de protéger leurs systèmes d’information tout en facilitant le travail à distance, Reemo apporte une réponse technologique de pointe. 100 % web et souveraine, la solution sécurise l'accès à l'intégralité du système d'information depuis un simple navigateur, sans jamais exiger le déploiement d'un agent logiciel.

En intégrant nativement de multiples cas d'usages au sein d'une seule et même plateforme, Reemo simplifie radicalement l'architecture de sécurité des acteurs publics :

● Remote Desktop & DaaS/VDI : Piloter un poste physique ou accéder à des environnements virtuels avec une fluidité absolue, propulsée par un protocole propriétaire performant.

● Bastion (PAM) : Administrer des serveurs critiques en toute sécurité avec une protection granulaire et traçable des accès à privilèges.

● RBI (Remote Browser Isolation) : Isoler les applications métiers des menaces extérieures pour garantir une navigation totalement étanche.

Sécurité certifiée et souveraineté numérique

Propulsée par une architecture Zero Trust, la plateforme Reemo garantit une traçabilité totale et une protection continue des ressources publiques. Gage de son niveau d'exigence, l'ensemble de l'activité et de l'infrastructure de Reemo est certifié ISO 27001 et SOC 2.

« Nous sommes particulièrement fiers d’intégrer le catalogue de la CANUT. Être présent sur le portail ATRIUM est un puissant levier pour déployer notre approche Zero Trust au sein du secteur public. Ce référencement lève les freins administratifs et permet aux administrations de bénéficier d'une solution souveraine et performante pour sécuriser leurs accès critiques et moderniser les usages de leurs collaborateurs », déclare Bertrand Jeannet, CEO de Reemo.

Les acheteurs publics peuvent dès à présent retrouver la plateforme Reemo sur le portail ATRIUM et initier leurs projets de sécurisation informatique clés en main.

À propos de Reemo

Reemo est l'Agentless Zero Trust Access Platform qui réconcilie sécurité et performance.

100% web et souveraine, notre solution sécurise l'accès à l'intégralité de votre système d'information depuis un simple navigateur, sans jamais exiger le déploiement d'un agent logiciel. Qu'il s'agisse de piloter un poste physique (Remote Desktop), d'accéder à des environnements virtuels (DaaS/VDI), d'isoler des applications métiers (RBI) ou d'administrer des serveurs critiques (Bastion PAM), Reemo intègre nativement l'ensemble de ces solutions au sein d'une seule et même plateforme.

Contact presse : communication@reemo.io - 14 avenue de l'Europe, 77144 Montevrain - reemo.io

A propos de la CANUT

La CANUT, Centrale d’Achat du Numérique et des Télécoms, est une association loi 1901 à but non-lucratif dédiée aux collectivités et aux bailleurs sociaux. L’ensemble des établissements publics et personnes morales de droit privé à but non-lucratif peut bénéficier des marchés développés par la CANUT : régions, département, métropoles, communes, EPCI, SPL, SDIS, CDG, … Elle a été créée à Lyon, sous l’impulsion d’une trentaine de départements dont ses deux fondateurs (Conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et Conseil départemental des Hautes-Alpes).

Contact presse : Charlène Jannot - 4 Place Amédée Bonnet – 69002 Lyon – charlene.jannot@canut.org - 04 81 65 12 95 -www.canut.org

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.