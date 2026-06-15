IMC Morocco 2026 : le Congrès et Exposition miniers du Maroc revient pour sa troisième édition à Rabat

Le Maroc réunit tous les atouts : un potentiel minier largement inexploité, un environnement d’investissement solide et des infrastructures de premier plan

IMC 2026, troisième édition du Congrès et Exposition internationale des mines du Maroc, se tiendra du 6 au 8 octobre 2026 à Rabat, Maroc.

RABAT, MOROCCO, June 15, 2026 / EINPresswire.com / -- L’ IMC 2026, troisième édition du Congrès et Exposition internationale des mines du Maroc, se tiendra, pour la première fois, du 6 au 8 octobre 2026 à Rabat, capitale et centre administratif du Royaume du Maroc. Placé sous le thème « Vers une nouvelle ère industrielle – l’Afrique, hub intégré de la transformation des minerais stratégiques », l’événement est organisé par la Fédération de l’industrie minérale du Maroc (FDIM) et AME Trade Ltd, avec le soutien des plus hautes autorités, notamment le ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, le ministère de l’Industrie et du Commerce, ainsi que l’AMDIE.La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) est partenaire de l’événement.Le Maroc s’est hissé à la 15e place mondiale dans le dernier indice d’attractivité des investissements du secteur minier, selon l’édition 2025 de l’Annual Survey of Mining Companies du Fraser Institute. Cette progression marque une étape importante dans la stratégie du Royaume visant à diversifier son économie et à se positionner comme un hub stratégique au cœur des chaînes d’approvisionnement mondiales en minerais.Le Maroc dispose de nombreux atouts — non seulement en termes de ressources et de réserves, mais également sur les plans réglementaire, institutionnel et en matière de durabilité — lui permettant de développer la production de molécules énergétiques, de minerais et de métaux, ainsi que de produits compétitifs à faible ou zéro émission de carbone. Le Royaume bénéficie également d’une position géographique exceptionnelle, à la croisée de l’Afrique, de l’Europe, du bassin atlantique et du reste du monde, constituant un point de convergence entre les grands ensembles géopolitiques qui influencent aujourd’hui les choix technologiques, environnementaux et sociétaux stratégiques. Dans cette dynamique, et afin de renforcer son positionnement en tant que puissance minière régionale, le gouvernement du Royaume a lancé un appel d’offres public pour l’exploration de minerais précieux et stratégiques dans les provinces orientales du pays, portant sur environ 13 000 kilomètres carrés dans le bassin minier de Tafilalet et Figuig.UN MOMENT HISTORIQUE POUR LE SECTEUR MINIER AFRICAINL’édition 2025 de l’IMC a marqué une étape historique pour l’avenir du secteur minier africain, avec l’adoption de la Déclaration de Marrakech. Celle-ci engage les acteurs du secteur à renforcer les normes environnementales, la responsabilité sociale et la gouvernance — des principes destinés à attirer des investisseurs internationaux de plus en plus orientés vers une exploitation minière éco-responsable et conforme aux critères ESG.« Cette déclaration n’est pas marocaine. Elle est africaine. Et je sais que chacun d’entre nous se souviendra de ce moment à Marrakech, où qu’il se trouve dans un an, dans cinq ans ou dans dix ans. Elle appartient à chaque nation africaine et marque l’entrée du continent dans une nouvelle ère, une ère où nous définissons nos propres règles et déterminons la valeur de nos ressources. »— Madame Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du Développement durable du Royaume du Maroc, lors de la cérémonie d’ouverture.L’IMC 2026 s’inscrira dans la continuité du succès de l’édition 2025, qui a réuni plus de 650 participants issus de plus de 40 pays, dont des délégations de haut niveau des principaux pays producteurs miniers africains. Plus de 100 exposants ont participé à l’exposition professionnelle IMC Trade, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur du secteur minier. Parmi les principaux sponsors figuraient des acteurs majeurs tels qu’OCP, Managem, Aya Gold & Silver, CMT et Morocco Strategic Minerals.UN POTENTIEL MINIER DIVERSIFIÉLe Maroc assure une production régulière de nombreuses substances minérales, notamment les phosphates, le plomb, le zinc, le cuivre, l’or, l’argent, le cobalt, le manganèse, le fluor et la barytine. Premier exportateur mondial de phosphates bruts, le Royaume détient par ailleurs près des trois quarts des réserves mondiales connues. Une stratégie ambitieuse vise à porter les revenus miniers hors phosphates à plus de 1,7 milliard de dollars d’ici 2030, soit plus du double des niveaux de 2020. Cette dynamique s’inscrit dans une approche de développement minier responsable et durable, en cohérence avec les orientations de l’Union européenne.Le Maroc affiche également une vision à long terme consistant à approvisionner les gigafactories émergentes de Kénitra et de Tanger en minerais critiques produits à l’échelle nationale, en intégrant l’activité minière aux chaînes de valeur, notamment dans les domaines des batteries et des énergies vertes, renforçant ainsi la position du Royaume au sein des chaînes d’approvisionnement mondiales. Neuvième producteur mondial de cobalt, avec une production d’environ 2 000 tonnes par an, le Maroc entend valoriser ses réserves dans le cadre du développement des batteries rechargeables. Le pays a par ailleurs mis en place un registre minier numérique national, une réforme visant à simplifier les procédures d’octroi des licences et à réduire les contraintes administratives — renforçant l’attractivité du secteur auprès des investisseurs internationaux particulièrement attentifs aux risques réglementaires.LE MAROC EN BREFClassement mondial: 15e rang mondial dans l’indice d’attractivité des investissements miniers du Fraser Institute (2025)Nouvelle exploration: Appel d’offres public portant sur ~13 000 km² dans le bassin minier de Tafilalet et FiguigRéserves de phosphates: Environ les trois quarts des réserves mondiales connues ; premier exportateur mondial de phosphates brutsProduction de cobalt: ~2 000 tonnes par an – neuvième producteur mondialAmbition 2030: Plus que doubler les revenus miniers hors phosphates pour dépasser 1,7 milliard USDPortefeuille minier: Phosphates, plomb, zinc, cuivre, or, argent, cobalt, manganèse, fluor et barytinePour en savoir plus, consultez imc-morocco.comÀ PROPOS D’AME TRADE LTDFondée en 2006, AME Trade Ltd s’est imposée comme un acteur de référence dans le développement du commerce et des investissements sur les marchés émergents africains. Forte de plus de 20 ans d’expérience, l’entreprise est spécialisée dans l’organisation d’événements B2B sectoriels et de conférences, ainsi que dans les services de marketing numérique, notamment dans les secteurs des mines, de l’énergie, de la finance et du pétrole et du gaz. Présente dans 29 pays africains, AME Trade collabore avec des experts de premier plan ainsi qu’avec des PME locales afin de concevoir des événements à fort impact, contribuant au développement durable et à la croissance économique du continent. Notre mission consiste à créer des opportunités d’échanges et de partenariats entre les acteurs clés, à diffuser des connaissances sectorielles et à réunir les parties prenantes autour des enjeux stratégiques. Notre présence locale nous confère un avantage concurrentiel unique et une connaissance approfondie des marchés. Notre offre de services à valeur ajoutée comprend des programmes de formation sur mesure, des services de marketing numérique ainsi que des rapports de veille économique à forte valeur stratégique.Pour en savoir plus : www.ametrade.org • Suivez-nous sur LinkedIn et X (Twitter).CONTACT PRESSEAME Trade Ltd — Siège social4 Devonshire Street, Londres, W1W 5DX, Royaume-UniTél. +44 (0)207 700 4949 • www.ametrade.org Pour toute demande d’accréditation et information presse : imcmorocco@ametrade.org

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