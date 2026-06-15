Este 18 de agosto, el mundo camina por lo que más importa

El Día de Nunca Rendirse invita a millones de personas a dar un paso por los sueños, las personas y las causas a las que se niegan a renunciar.

No caminamos por la distancia. Caminamos por aquello que nos negamos a abandonar.” — Alain Horoit, Founder of Never Give Up Day

SAN DIEGO, CA, UNITED STATES, June 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Este 18 de agosto , personas de todo el mundo estarán unidas por una idea simple pero poderosa: caminar por aquello que más importa.Con motivo del Día de Nunca Rendirse , se celebrará la primera Caminata Global de la Perseverancia, una iniciativa internacional que invita a personas, familias, organizaciones, escuelas, empresas, asociaciones y comunidades a caminar por los sueños que persiguen, las personas que aman y las causas en las que creen.La iniciativa estará conectada a través del primer Mapa Interactivo Mundial de la Caminata de la Perseverancia , una plataforma que permitirá visualizar cómo personas de distintas ciudades y países participan en una misma celebración global de la perseverancia.A diferencia de las caminatas tradicionales, no existe una ruta obligatoria, una distancia determinada ni un punto de encuentro central.Cada persona puede participar desde donde se encuentre. Puede caminar sola o acompañada. Con amigos, familiares, compañeros de trabajo o miembros de su comunidad. Lo importante no es dónde se camina. Lo importante es por qué se camina.Algunos caminarán por un ser querido. Otros por una recuperación. Otros por un sueño que todavía persiguen. Otros por una meta, una promesa o una causa que se niegan a abandonar.Cada paso representa esperanza.Cada paso representa compromiso.Cada paso representa la decisión de seguir adelante."Vivimos en un mundo donde los logros suelen recibir reconocimiento, pero la perseverancia que los hace posibles casi nunca se celebra", afirmó Alain Horoit, fundador del Día de Nunca Rendirse. "La Caminata Global de la Perseverancia nace para reconocer a quienes siguen adelante cuando nadie los ve, cuando las circunstancias son difíciles y cuando rendirse parece la opción más fácil."Celebrado cada año el 18 de agosto, el Día de Nunca Rendirse fue creado para reconocer la resiliencia, la determinación y el coraje de las personas que continúan avanzando a pesar de los desafíos de la vida.Desde su creación, la iniciativa ha sido proclamada oficialmente por más de 137 ciudades de Estados Unidos y Canadá y ha generado miles de publicaciones y apariciones en medios internacionales.Con el lanzamiento de la Caminata Global de la Perseverancia, el movimiento entra en una nueva etapa, transformando la inspiración en participación.Ya no se trata únicamente de hablar sobre perseverancia. Se trata de vivirla. Se trata de expresarla mediante una acción sencilla, accesible y profundamente simbólica.Según sus organizadores, uno de los aspectos más poderosos de la iniciativa es que permite dar visibilidad a historias que normalmente permanecen ocultas.Millones de personas luchan cada día por superar obstáculos, reconstruir sus vidas, cuidar de sus familias, perseguir sus objetivos o apoyar causas importantes. La mayoría de esos esfuerzos pasan desapercibidos. La Caminata Global de la Perseverancia busca reconocerlos."No caminamos por la distancia que recorremos. Caminamos por aquello a lo que nos negamos a renunciar", añadió Horoit. "Cada paso es un recordatorio de que todavía creemos, todavía luchamos y todavía seguimos adelante."El movimiento también invita a organizaciones benéficas, escuelas, universidades, clubes deportivos, empresas y grupos comunitarios a movilizarse en torno a las personas y causas a las que sirven cada día.Porque la perseverancia no pertenece a un grupo específico. Pertenece a todos.Este 18 de agosto, el mundo está invitado a caminar por aquello que más importa.Para explorar el Mapa Interactivo Mundial de la Caminata de la Perseverancia, unirse a una caminata o crear la propia: walk.nevergiveupday.comSobre el Día de Nunca Rendirse:El Día de Nunca Rendirse se celebra cada 18 de agosto y reconoce la perseverancia, la resiliencia, la determinación y el coraje de quienes continúan avanzando a pesar de las dificultades. Su misión es inspirar, reconocer y conectar a las personas que se niegan a rendirse ante los desafíos de la vida.

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