Más de 2.000 líderes religiosos impulsan la paz y el liderazgo juvenil en Kuala Lumpur

Secretary-General of the Muslim World League Delivers Opening Address at the Third International Summit of Religious Leaders in Kuala Lumpur Secretary-General of the Muslim World League, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah and Prime Minister Anwar Ibrahim Third International Summit of Religious Leaders 2026

KUALA LUMPUR, MALAYSIA, June 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Más de 2.000 líderes religiosos, académicos, investigadores, responsables de políticas públicas, diplomáticos y representantes de la juventud de 31 países se reunieron en la capital de Malasia para la Tercera Cumbre Internacional de Líderes Religiosos 2026, celebrada el 12 de junio en el Kuala Lumpur Convention Centre, reafirmando un compromiso compartido con la paz mundial, la armonía social y el empoderamiento de la juventud en una era de rápidos cambios tecnológicos.

La cumbre, celebrada en el Kuala Lumpur Convention Centre y organizada mediante la cooperación entre la Liga del Mundo Islámico (MWL) y la Oficina del Primer Ministro de Malasia, fue inaugurada en presencia de Sultan of Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Primer Ministro, Sr. Anwar Ibrahim y El Secretario General de la Liga del Mundo Islámico, Presidente del Consejo de Ulemas, el Sheij Dr. Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa. El evento también contó con la participación de 26 embajadores, decenas de ministros y altos representantes internacionales.

Al pronunciar el discurso inaugural, Al-Issa destacó la responsabilidad de los líderes religiosos para afrontar los desafíos que afectan la estabilidad global y la cohesión social. Subrayó la importancia de dotar a las generaciones más jóvenes de resiliencia intelectual y valores éticos para afrontar las oportunidades y los riesgos asociados con las tecnologías emergentes, en particular la inteligencia artificial y los medios digitales.

La participación de los jóvenes constituyó un tema central a lo largo de toda la cumbre. Cerca de 2.000 jóvenes participantes de diversos contextos culturales y religiosos contribuyeron a debates destinados a fortalecer la cooperación internacional y desarrollar enfoques prácticos para los desafíos contemporáneos que enfrentan las nuevas generaciones. Las sesiones se centraron en fomentar una ciudadanía digital responsable, promover un liderazgo inclusivo, contrarrestar el extremismo y alentar una participación constructiva en la vida pública.

A través de una serie de debates de alto nivel y sesiones de panel, los ponentes internacionales examinaron cuatro temas clave: la armonía social y el respeto mutuo, el liderazgo juvenil y la educación, los desafíos contemporáneos que afectan a los jóvenes y el papel del liderazgo religioso en la formación de las futuras generaciones. Los participantes destacaron la importancia del diálogo, la coexistencia y la colaboración para construir sociedades resilientes capaces de afrontar cuestiones globales cada vez más complejas.

Uno de los principales momentos destacados de la cumbre tuvo lugar durante la sesión de clausura con el anuncio del Global Diplomacy Award, una nueva iniciativa internacional patrocinada conjuntamente por la Oficina del Primer Ministro de Malasia y la Liga del Mundo Islámico. El premio reconocerá a personas e instituciones distinguidas que hayan realizado contribuciones excepcionales al avance de la paz, la promoción de la moderación y la tolerancia, el fortalecimiento de la coexistencia y el apoyo a la resolución pacífica de conflictos y disputas.

Al margen de la cumbre, Dr. Al-Issa se reunió con grupos de jóvenes líderes religiosos, estudiantes universitarios e investigadores que representaban diferentes culturas y religiones. Los encuentros subrayaron la importancia del compromiso intergeneracional y del diálogo constructivo para construir un futuro más pacífico e inclusivo.

La cumbre concluyó con renovados llamados a la cooperación internacional, al liderazgo ético y a una mayor inversión en la juventud como socios esenciales para promover la paz, el entendimiento y el desarrollo sostenible en todo el mundo.

Fundada en 1962 y con sede en La Meca, la Muslim World League es una organización islámica internacional comprometida con la promoción de la moderación, la labor humanitaria y la cooperación entre civilizaciones. Mantiene oficinas en los Estados Unidos, Europa y Asia, y posee estatus consultivo ante instituciones globales, incluidas las Naciones Unidas, UNESCO y UNICEF.



highlights from the opening of the Third International Summit of Religious Leaders

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