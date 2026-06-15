Cúpula Internacional de Líderes Religiosos 2026 termina com apelo global à paz e à juventude

Secretary-General of the Muslim World League Delivers Opening Address at the Third International Summit of Religious Leaders in Kuala Lumpur Third International Summit of Religious Leaders 2026 Secretary-General of the Muslim World League, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah and Prime Minister Anwar Ibrahim

KUALA LUMPUR, MALAYSIA, June 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Mais de 2.000 líderes religiosos, estudiosos, acadêmicos, formuladores de políticas públicas, diplomatas e representantes da juventude de 31 países reuniram-se na capital da Malásia para a Terceira Cúpula Internacional de Líderes Religiosos 2026, realizada no 12 de junho no Kuala Lumpur Convention Centre, reafirmando um compromisso compartilhado com a paz global, a harmonia social e o empoderamento da juventude em uma era de rápidas transformações tecnológicas.

A cúpula, realizada no Kuala Lumpur Convention Centre e organizada por meio da cooperação entre a Muslim World League (Liga do Mundo Muçulmano) (MWL) e o Gabinete do Primeiro-Ministro da Malásia, foi inaugurada na presença de Sultão de Perak Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, Primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim e Dr. Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa, Secretário-Geral da MWL e Presidente da Organização de Estudiosos Muçulmanos. O evento também contou com a participação de 26 embaixadores, dezenas de ministros e altos representantes internacionais.

Ao proferir o discurso de abertura, Sua Excelência o Xeique Dr. Mohammed bin Abdulkarim Al-Issa destacou a responsabilidade dos líderes religiosos em enfrentar os desafios que afetam a estabilidade global e a coesão social. Ele enfatizou a importância de preparar as gerações mais jovens com resiliência intelectual e valores éticos para lidar com as oportunidades e os riscos associados às tecnologias emergentes, especialmente a inteligência artificial e os meios digitais.

O engajamento da juventude constituiu um tema central ao longo de toda a cúpula. Quase 2.000 jovens participantes de diferentes contextos culturais e religiosos contribuíram para discussões destinadas a fortalecer a cooperação internacional e desenvolver abordagens práticas para os desafios contemporâneos enfrentados pelas novas gerações. As sessões concentraram-se na promoção da cidadania digital responsável, no incentivo à liderança inclusiva, no combate ao extremismo e no estímulo à participação construtiva na vida pública.

Ao longo de uma série de debates de alto nível e sessões de painéis, palestrantes internacionais examinaram quatro temas principais: harmonia social e respeito mútuo, liderança juvenil e educação, desafios contemporâneos que afetam os jovens e o papel da liderança religiosa na formação das futuras gerações. Os participantes enfatizaram a importância do diálogo, da coexistência e da colaboração para a construção de sociedades resilientes capazes de enfrentar questões globais cada vez mais complexas.

Um dos principais destaques da cúpula ocorreu durante a sessão de encerramento com o anúncio do Global Diplomacy Award (Prêmio de Diplomacia Global), uma nova iniciativa internacional patrocinada conjuntamente pelo Gabinete do Primeiro-Ministro da Malásia e pela Liga do Liga do Mundo Muçulmano. O prêmio reconhecerá indivíduos e instituições de destaque que tenham realizado contribuições excepcionais para o avanço da paz, a promoção da moderação e da tolerância, o fortalecimento da coexistência e o apoio à resolução pacífica de conflitos e disputas.

À margem da cúpula, Dr. Al-Issa reuniu-se com grupos de jovens líderes religiosos, estudantes universitários e pesquisadores representando diferentes culturas e religiões. Os encontros destacaram a importância do engajamento intergeracional e do diálogo construtivo na construção de um futuro mais pacífico e inclusivo.

A cúpula foi concluída com renovados apelos à cooperação internacional, à liderança ética e a maiores investimentos na juventude como parceiros essenciais na promoção da paz, da compreensão mútua e do desenvolvimento sustentável em todo o mundo.

Fundada em 1962 e sediada em Meca, aLiga Mundial Muçulmana é uma organização islâmica internacional comprometida com a promoção da moderação, do trabalho humanitário e da cooperação entre civilizações. Mantém escritórios nos Estados Unidos, Europa e Ásia, e possui status consultivo junto a instituições globais, incluindo as Nações Unidas, UNESCO e UNICEF.

highlights from the opening of the Third International Summit of Religious Leaders

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