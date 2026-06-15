El Día de Nunca Rendirse Gana Fuerza en América Latina

El interés creciente en América Latina impulsa la expansión del Día de Nunca Rendirse.

Cuando una sociedad valora el esfuerzo, la esperanza y la capacidad de volver a empezar, el mensaje de Nunca Rendirse deja de ser un lema y se convierte en un movimiento.” — Alain Horoit, Founder of Never Give Up Day

LOS ANGELES, CA, UNITED STATES, June 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Lo que comenzó como una iniciativa destinada a reconocer la perseverancia humana está ganando una fuerza notable en América Latina. A medida que se acerca el 18 de agosto Día de Nunca Rendirse , un número cada vez mayor de medios de comunicación, organizaciones, líderes comunitarios y ciudadanos de toda la región están sumándose a un movimiento que celebra la resiliencia, la determinación y la capacidad de seguir adelante frente a la adversidad.Tras una fuerte acogida en países hispanohablantes durante ediciones anteriores, el Día de Nunca Rendirse continúa expandiendo su presencia en América Latina con el lanzamiento de la primera Caminata Global de la Perseverancia y su innovador Mapa Interactivo Mundial, una plataforma que permitirá a las personas crear o unirse a caminatas desde cualquier ciudad y visualizar cómo miles de participantes alrededor del mundo caminan por aquello a lo que se niegan a renunciar.La creciente popularidad de la iniciativa en la región no ha pasado desapercibida.Mientras que en muchos países la perseverancia suele reconocerse de manera individual y silenciosa, el Día de Nunca Rendirse ofrece una oportunidad para celebrarla colectivamente. Su mensaje ha encontrado una conexión especial con millones de latinoamericanos que enfrentan desafíos diarios, persiguen sueños, reconstruyen sus vidas, apoyan a sus familias o luchan por causas que consideran importantes."América Latina ha demostrado una conexión extraordinaria con el mensaje del Día de Nunca Rendirse", afirmó Alain Horoit, fundador de la iniciativa. "Quizás porque la perseverancia forma parte de la vida cotidiana de tantas personas en la región. Hemos visto una respuesta auténtica y emocional que confirma que este mensaje trasciende fronteras, culturas e idiomas."Desde su creación, el Día de Nunca Rendirse ha recibido proclamaciones oficiales de más de 137 ciudades de Estados Unidos y Canadá y ha generado miles de publicaciones y apariciones en medios internacionales. Sin embargo, según los organizadores, el crecimiento orgánico observado en los países hispanohablantes ha sido especialmente significativo.La nueva Caminata Global de la Perseverancia busca convertir la inspiración en participación.No existe una ruta obligatoria, una distancia determinada ni un punto de encuentro central. Cada persona puede participar desde donde se encuentre.Puede caminar sola, con familiares, amigos, compañeros de trabajo o miembros de su comunidad.Lo importante no es la distancia recorrida, sino la razón por la que se camina.Algunos caminarán por las personas que aman. Otros por un sueño que todavía persiguen. Otros por una recuperación, una meta, una promesa o una causa que se niegan a abandonar. Cada paso simboliza esperanza, compromiso y la decisión de seguir adelante."No caminamos por la distancia que recorremos. Caminamos por aquello a lo que nos negamos a renunciar", añadió Horoit. "La perseverancia es una de las cualidades más admiradas del ser humano y, sin embargo, una de las menos reconocidas. Queremos cambiar eso."Además de invitar a la participación individual, el movimiento también anima a escuelas, asociaciones, organizaciones benéficas, clubes deportivos, empresas y grupos comunitarios a movilizarse en torno a las personas y causas a las que sirven cada día.Los organizadores creen que la combinación de un mensaje universal, una participación sencilla y una fuerte identificación cultural podría convertir a América Latina en una de las regiones de mayor crecimiento para el Día de Nunca Rendirse en los próximos años.Este 18 de agosto, millones de personas tendrán la oportunidad de formar parte de una celebración mundial dedicada a una idea simple pero poderosa: seguir adelante.Para explorar el Mapa Interactivo Mundial de la Caminata de la Perseverancia , unirse a una caminata o crear la propia: walk.nevergiveupday.comSobre el Día de Nunca Rendirse:El Día de Nunca Rendirse se celebra cada 18 de agosto y reconoce la perseverancia, la resiliencia, la determinación y el coraje de quienes continúan avanzando a pesar de las dificultades. Su misión es inspirar, reconocer y conectar a las personas que se niegan a rendirse ante los desafíos de la vida.

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