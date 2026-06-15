El Día de Nunca Rendirse Lanza la Primera Caminata Global de la Perseverancia

Una iniciativa mundial invita a las personas a caminar por aquello a lo que se niegan a renunciar y convierte la perseverancia en acción.

No caminamos por la distancia que recorremos. Caminamos por aquello a lo que nos negamos a renunciar.” — Alain Horoit, Founder of Never Give Up Day

HOUSTON, TX, UNITED STATES, June 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Este 18 de agosto, el Día de Nunca Rendirse dará un paso histórico con el lanzamiento de la primera Caminata Global de la Perseverancia, una iniciativa internacional que invita a personas, familias, organizaciones, escuelas, asociaciones, empresas y comunidades a caminar por aquello que más les importa y a lo que se niegan a renunciar.La iniciativa estará acompañada por el lanzamiento del primer Mapa Interactivo Mundial de la Caminata de la Perseverancia , una plataforma que permitirá visualizar en tiempo real las caminatas que se están organizando y realizando en distintas ciudades y países del mundo.A diferencia de las caminatas tradicionales, esta propuesta no tiene una ruta fija, una distancia obligatoria ni una ubicación central. Cada persona puede participar desde donde se encuentre. Puede caminar sola, con familiares, amigos, compañeros de trabajo o miembros de su comunidad.Lo importante no es dónde se camina, sino por qué se camina.Algunas personas caminarán por sus seres queridos. Otras por un sueño que aún persiguen. Otras por una recuperación, una meta personal, una promesa, una causa solidaria o un futuro al que se niegan a renunciar. Cada paso se convierte en un símbolo de esperanza, compromiso y perseverancia."Durante años, la motivación ha inspirado a millones de personas. Pero creemos que ha llegado el momento de transformar la inspiración en participación", afirmó Alain Horoit, fundador del Día de Nunca Rendirse."Cuando alguien camina por aquello a lo que se niega a renunciar, la perseverancia deja de ser una idea y se convierte en una acción visible. La Caminata Global de la Perseverancia nace para recordar al mundo que avanzar, incluso un paso a la vez, sigue siendo avanzar."El Día de Nunca Rendirse se celebra cada año el 18 de agosto y reconoce a las personas que continúan adelante a pesar de los desafíos, las dificultades, las pérdidas, los fracasos y las adversidades de la vida.Desde su creación, la iniciativa ha recibido proclamaciones oficiales de más de 137 ciudades de Estados Unidos y Canadá y ha generado miles de publicaciones y apariciones en medios de comunicación de todo el mundo.Con la Caminata Global de la Perseverancia, el movimiento entra en una nueva etapa.Ya no se trata únicamente de reconocer la perseverancia. Ahora se trata de vivirla.La organización espera que personas de todos los continentes participen en esta primera edición, compartiendo las razones por las que siguen adelante y conectándose con otros participantes a través del mapa interactivo.Según sus organizadores, uno de los aspectos más poderosos de la iniciativa es que permite visibilizar algo que normalmente permanece oculto.Millones de personas luchan cada día por superar obstáculos, reconstruir sus vidas, cuidar de sus familias, perseguir metas o apoyar causas importantes.La mayoría de esas historias pasan desapercibidas.La Caminata Global de la Perseverancia busca darles visibilidad y reconocimiento."Detrás de cada persona hay una batalla que nadie ve, un sueño que todavía persigue o una causa por la que sigue luchando", añadió Horoit. "Esta caminata es una forma sencilla pero poderosa de decir: sigo creyendo, sigo intentándolo y no me voy a rendir."El movimiento también invita a organizaciones benéficas, centros educativos, clubes deportivos, grupos comunitarios y empresas a movilizarse en torno a las personas y causas a las que sirven cada día.Porque la perseverancia no pertenece a un grupo específico. Pertenece a todos.Este 18 de agosto, el mundo está invitado a dar un paso por aquello que más importa.A descubrir quién está caminando.A conocer por qué caminan.Y a formar parte de una iniciativa global que celebra una de las cualidades más admiradas y necesarias del ser humano: la capacidad de seguir adelante.Para explorar el Mapa Interactivo Mundial de la Caminata de la Perseverancia, unirse a una caminata o crear la propia:walk.nevergiveupday.comSobre el Día de Nunca Rendirse:El Día de Nunca Rendirse se celebra cada 18 de agosto y reconoce la perseverancia, la resiliencia, la determinación y el coraje de quienes continúan avanzando a pesar de las dificultades. Su misión es inspirar y reconocer a las personas que se niegan a rendirse ante los desafíos de la vida.

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