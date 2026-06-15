Brommaförfattaren Annika Ortmark Lind skriver starkt om hur kärlek och sorg går hand i hand

Tills du slutar andas och Annika Ortmark Lind Tills du slutar andas, bokomslag Annika Ortmark Lind, författarbild

Kärleken ställs på omöjliga prov i Tills du slutar andas. Boken lyfter samtidigt den kontroversiella dödshjälpen, en aktuell fråga inför höstens val

En bok skriven med värme, mild humor och stor livserfarenhet. Läs den och inse att det finns ännu en dimension av det vi kallar kärlek.” — Anna Jansson, författare

BROMMA, SWEDEN, June 15, 2026 / EINPresswire.com / -- Tills du slutar andas handlar i första hand inte om döden, utan är en berättelse om hur kärlek och sorg går hand i hand. Det är en berättelse om två älskande som slits isär av sjukdom , men samtidigt kommer närmare varandra än de någonsin har varit. Den bygger på dagboksanteckningar, men är dramatiserad.”I min dagbok kunde jag vara ogenerad”, säger Annika. ”Den fick lyssna till hur jag brottades med vår relation den sista svåra tiden. Jag törstade efter bekräftelse, och skämdes för just det.”Bokens Mia försöker hantera att hon ska förlora sin John, medan han har fullt fokus på att leva. Hans böner har inget med en gud att göra, utan handlar om rätten att få avsluta värdigt . ”Det finns en djup kritik mot att Sverige förnekar svårt sjuka människor tryggheten att få assisterad hjälp att dö – om de skulle önska”, säger Annika.“Det här är en bok skriven med värme, mild humor och stor livserfarenhet. Den berörde mig på djupet och fick mej då och då att le igenkännande. Läs den och inse att det finns ännu en dimension av det vi kallar kärlek .”Anna Jansson, författareOm författarenAnnika Ortmark Lind är 63 år. Hon har jobbat som journalist i 35 år, de senaste 18 åren som redaktör på Bonnier med tidningar som M-magasin och Tara. Där har hon fördjupat sig i psykologin kring relationer och kärlek.Brommaförfattaren har tidigare gett ut två fackböcker. Tills du slutar andas är hennes skönlitterära debut och sedan augusti 2025 ägnar hon sig åt författande på heltid. Hon är certifierad handledare i sorgbearbetning (Svenska institutet för sorgbearbetning) och har två vuxna barn, två vuxna bonusbarn, samt en hund och en häst.För drygt fem år sedan dog Annika Ortmark Linds sambo Tony. Nu kommer romanen Tills du slutar andas som slungar henne tillbaka till den sista tiden.Tills du slutar andas handlar i första hand inte om döden, utan är en berättelse om hur kärlek och sorg går hand i hand. Det är en berättelse om två älskande som slits isär av sjukdom, men samtidigt kommer närmare varandra än de någonsin har varit. Den bygger på dagboksanteckningar, men är dramatiserad.”I min dagbok kunde jag vara ogenerad”, säger Annika. ”Den fick lyssna till hur jag brottades med vår relation den sista svåra tiden. Jag törstade efter bekräftelse, och skämdes för just det.”Bokens Mia försöker hantera att hon ska förlora sin John, medan han har fullt fokus på att leva. Hans böner har inget med en gud att göra, utan handlar om rätten att få avsluta värdigt. ”Det finns en djup kritik mot att Sverige förnekar svårt sjuka människor tryggheten att få assisterad hjälp att dö – om de skulle önska”, säger Annika.Annika Ortmark Lind är 63 år. Hon har jobbat som journalist i 35 år, de senaste 18 åren som redaktör på Bonnier med tidningar som M-magasin och Tara. Där har hon fördjupat sig i psykologin kring relationer och kärlek.Hon har tidigare gett ut två fackböcker. Tills du slutar andas är hennes skönlitterära debut och sedan augusti 2025 ägnar hon sig åt författande på heltid. Hon är certifierad handledare i sorgbearbetning (Svenska institutet för sorgbearbetning) och har två vuxna barn, två vuxna bonusbarn, samt en hund och en häst.Mer

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.