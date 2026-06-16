Alcatel-Lucent célèbre le lancement de CEO Women Europe et la nomination de Sandrine El Khodry à sa présidence

Sandrine El Khodry - Présidente de CEO Women Europe

Des dirigeants venus d’Europe, du Moyen-Orient et d’Asie au siège d’Alcatel-Lucent pour le lancement de CEO Women Europe, un forum dédié au leadership féminin

PARIS, FRANCE, June 16, 2026 / EINPresswire.com / -- ALE International , opérant sous la marque Alcatel-Lucent, est fier d'avoir accueilli la cérémonie d’ouverture de CEO Women Europe, une étape majeure dans la stratégie d'expansion internationale de CEO Women et dans son ambition de renforcer son rayonnement à l'échelle européenne et internationale. Ce forum indépendant a été officiellement lancé lors d'un événement inaugural organisé au siège d'Alcatel-Lucent autour du thème : « East-West Business Leadership Alliance: Driving the Digital & Sustainable Era », le 3 juin dernier.Un événement d'envergure réunissant des personnalités internationalesCette rencontre a marqué un moment fort de la coopération internationale en réunissant un cercle restreint de hauts responsables, dirigeants et décideurs issus du Moyen-Orient, de l'Asie-Pacifique et de l'Europe, convaincus que la transformation durable et le leadership à l'ère numérique reposent sur la richesse des parcours et des perspectives représentés au plus haut niveau.L'événement a également été l'occasion d'annoncer la nomination de Sandrine El Khodry, Executive Vice President Global Sales & Marketing d'Alcatel-Lucent, à la présidence de CEO Women Europe. Forte de près de trente années d'expérience dans le développement international et la conduite d'équipes multiculturelles, Sandrine El Khodry jouera un rôle clé dans la structuration et le développement de cette nouvelle organisation.CEO Women Europe : un réseau européen au service du leadership fémininSous l'impulsion de Sandrine El Khodry, CEO Women Europe entend accélérer le développement de partenariats internationaux, renforcer les échanges économiques entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie-Pacifique, et créer de nouvelles opportunités pour les dirigeantes et entrepreneures du monde entier.En favorisant les connexions entre les différentes régions du globe, CEO Women Europe ambitionne de devenir une plateforme favorisant les échanges, la coopération et l'émergence de nouveaux leaderships, capable de transformer les idées en réalisations concrètes tout en favorisant les opportunités pour les femmes entre l’Europe, le Moyen-Orient et l’Asie.Une inauguration réunissant des voix influentes du monde économiqueL'Égypte, pays dans lequel le mouvement CEO Women a été fondé par Dr Mona Morad, CEO d'On Air Group, était à l'honneur lors de cette cérémonie.En ouverture de la conférence, Sandrine El Khodry a rappelé une conviction qui guide son parcours depuis ses débuts : construire des liens durables entre les cultures, les pays et les personnes. Dans un contexte marqué par l'accélération de l'innovation technologique, l'essor de l'intelligence artificielle, la transformation des chaînes d'approvisionnement, l'émergence de nouveaux marchés et les tensions géopolitiques, le renforcement des coopérations entre l'Europe, le Moyen-Orient et l'Asie constitue aujourd'hui une nécessité stratégique.Plusieurs interventions consacrées au commerce international se sont ensuite succédé, parmi lesquelles :- Son Altesse Dr Doaa bint Mohammed, CEO d'Al Mohra Education Company et ancienne présidente suprême de l'Arab Women's Authority, qui a partagé sa vision du leadership, de la résilience et des conditions nécessaires pour conduire le changement dans des environnements complexes : « Donner aux femmes arabes les moyens d'agir et développer leurs capacités de leadership n'est pas un sujet qui concerne uniquement les femmes. C'est une démarche nationale et humaine dont les bénéfices s'étendent à l'ensemble de la société. »- Dr Hala El Said, conseillère économique du Président de la République arabe d'Égypte et ancienne ministre de la Planification et du Développement économique, qui a rappelé que le capital humain constitue le meilleur indicateur de l'ambition d'une nation et le socle le plus solide de son avenir, tandis que l'égalité demeure l'un des principaux leviers de progrès.- Son Excellence la juge Amal Ammar, présidente du Conseil national des femmes d'Égypte, qui a souligné que l'investissement en faveur des femmes constitue un choix stratégique pour la croissance et l'innovation. Elle a également mis en avant les avancées réalisées dans le cadre de la stratégie nationale égyptienne ainsi que la nécessité de renforcer les liens entre l'Europe et l'Égypte à travers la formation, la coopération et l'accès aux marchés.- Elisabeth Moreno, présidente de Ring Capital et Ring Africa, présidente de Leaders Engagés, des fondations Femmes@Numérique et La Puissance du Lien, ainsi qu'ancienne ministre déléguée à l'Égalité entre les femmes et les hommes, à la Diversité et à l'Égalité des chances. S'appuyant sur son parcours personnel, elle a appelé à construire des alliances entre les femmes et les hommes, entre la technologie et l'humain, ainsi qu'entre les entreprises et les institutions. Son intervention s'est articulée autour d'une conviction forte : l'avenir appartient à celles et ceux qui créent des ponts, inspirent la confiance et contribuent activement à façonner le monde de demain.Diversité, confiance et coopération au service de la croissanceUne table ronde intitulée « East-West Business Leadership Alliance: Bridging the Gap, Driving the Change » a réuni plusieurs personnalités internationales, parmi lesquelles Dr Hala Zaid, conseillère stratégique internationale auprès d'APCO Worldwide et de l'Oslo Center et ancienne ministre de la Santé d'Égypte, Dr Aisha Bin Bishr, experte mondiale de la transformation numérique et des villes intelligentes, Olivier Campenon, vice-président de la Chambre de commerce franco-britannique et président d'Edwell Partner, ainsi qu'Anne Lauvergeon, fondatrice et présidente d'A.L.P., ancienne présidente du groupe Areva, ancienne directrice générale adjointe du groupe Alcatel et ancienne conseillère du président François Mitterrand.Les intervenants ont souligné que la diversité, qu'elle soit culturelle, générationnelle ou liée aux parcours individuels, constitue un véritable atout pour les organisations en favorisant l'innovation et l'émergence de nouvelles solutions. Ils ont également insisté sur l'importance de bâtir des relations durables fondées sur la confiance. Enfin, ils ont rappelé l'ambition de CEO Women Europe : faire émerger un mouvement capable d'associer pleinement les femmes aux grands enjeux stratégiques de demain.« C'est un immense honneur de prendre la présidence de CEO Women Europe à un moment aussi déterminant pour les relations économiques internationales. Tout au long de ma carrière, j'ai pu constater à quel point la diversité des profils et la coopération entre les cultures favorisent une croissance durable. Le lancement de CEO Women Europe reflète notre volonté de renforcer les liens entre les différentes régions du monde. Nous sommes particulièrement honorés d'avoir accueilli au siège d'Alcatel-Lucent une communauté aussi influente de responsables institutionnels et de dirigeants à l'occasion de cet événement fondateur », déclare Sandrine El Khodry, Executive Vice President Global Sales & Marketing d'Alcatel-Lucent.« Le lancement de CEO Women Europe et la nomination de Sandrine El Khodry constituent une étape stratégique dans le développement international de CEO Women. Ils traduisent notre ambition de développer davantage notre communauté de dirigeantes et de décideurs à l'échelle européenne et internationale », conclut Dr Mona Morad, CEO d'On Air Group et fondatrice de CEO Women.A propos d’Alcatel-LucentALE International, opérant sous la marque Alcatel-Lucent, est une entreprise multinationale dans les hautes technologies, qui fournit des solutions de communication et de réseau permettant aux organisations et aux entreprises de tout secteur, d’accroître leur efficacité opérationnelle et leur compétitivité. Dans le cloud. Sur site. En mode hybride.Les solutions Alcatel-Lucent intègrent nativement la sécurité tout en minimisant leur impact environnemental. Elles sont conformes aux exigences les plus strictes en matière de protection des données des entreprises et des personnes, qu’il s’agisse de souveraineté nationale ou de standards internationaux du secteur.L'engagement d'Alcatel-Lucent s'articule autour des trois piliers stratégiques de l’ESG : Environnement durable, responsabilité Sociétale et Gouvernance d'entreprise, avec pour mission de proposer des solutions technologiques au service de ces valeurs.Plus de 100 ans d'innovation ont fait de la société un partenaire de confiance auprès de plus d'un million de clients à travers le monde. ALE International, dont le siège social est en France, compte 3 000 partenaires dans le monde, offrant ainsi une meilleure proximité.Le nom Alcatel-Lucent ainsi que son logo sont des marques déposées de Nokia, utilisées sous licence par ALE.al-enterprise.comA propos de CEO Women™CEO Women™ est une plateforme économique indépendante fondée au Caire, en Égypte, en 2021. Elle a pour mission de promouvoir le leadership féminin, l'entrepreneuriat et la participation des femmes à la vie économique à travers le Moyen-Orient et l'Afrique.Depuis sa création, CEO Women™ a organisé de nombreuses conférences internationales, forums et événements de networking réunissant des dirigeants d'entreprise, des décideurs publics, des investisseurs et des entrepreneurs du monde entier. À travers ses différentes initiatives, la plateforme encourage la coopération économique, l'innovation et le développement durable, tout en contribuant à renforcer la place des femmes dans les fonctions de direction et les instances de décision.CEO Women™ est une marque déposée appartenant à On Air Group.info@ceo-women.comA propos d’On Air GroupFondé en 2010, On Air Group est un groupe égyptien spécialisé dans l'investissement et la gestion de projets, dont le siège est basé au Caire. Présent dans plusieurs pays de la région, le groupe propose des solutions intégrées et des services à forte valeur ajoutée destinés à accompagner la croissance des entreprises, à développer les opportunités d'investissement et à favoriser la création de partenariats stratégiques.Au fil des années, On Air Group a développé et piloté avec succès de nombreux projets et initiatives dans des secteurs d'activité variés, en s'appuyant sur son vaste réseau et son expertise reconnue en matière de management et d'investissement. Le groupe s'attache à concevoir des solutions innovantes et durables répondant aux évolutions des marchés, tout en contribuant au développement économique et à la création de valeur pour ses clients et partenaires.Contact presseNermeen Taha, PR Managerpr@onairgroups.com

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