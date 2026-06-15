Tra AGV da 100.000 € e importazioni low-cost, AGBEE scommette su una terza via

BEE12 Muletto Autonomo 1200 kg capacita

Automazione finalmente conveniente: AGBEE vuole rendere possibili progetti che fino a ieri non superavano l'analisi del ROI.

Negli ultimi anni abbiamo visto troppi progetti fermarsi perché i clienti erano costretti a scegliere tra prezzi troppo alti e compromessi troppo grandi.” — Niccolo Rossi

TURIN, PIEDMONT, ITALY, June 15, 2026 /EINPresswire.com/ -- Nel mercato dei carrelli elevatori automatici stanno emergendo due estremi.

Da una parte ci sono i grandi costruttori europei. Aziende solide, affidabili, con prodotti maturi e tecnologie consolidate. Dall'altra, una nuova generazione di veicoli a basso costo provenienti dall'Asia, capaci di abbassare le barriere economiche ma che spesso sollevano interrogativi su sicurezza, reperibilità dei ricambi, supporto e trasparenza tecnologica.

Secondo AGBEE, il problema è che molti clienti finiscono per trovarsi davanti a una scelta che non dovrebbe esistere.

Pagare molto oppure accettare compromessi.

Ed è proprio osservando questa situazione che è nata l'azienda.

"Negli anni abbiamo visto tantissimi progetti validi dal punto di vista tecnico non partire mai per motivi economici", spiega Niccolò Rossi, CTO di AGBEE.

"Allo stesso tempo, abbiamo visto aziende attratte da prezzi molto bassi ma preoccupate da ciò che sarebbe successo dopo l'installazione. Ci siamo chiesti se fosse possibile costruire una terza strada."

Più che inventare nuove tecnologie, AGBEE ha scelto una filosofia diversa.

Utilizzare componenti industriali che tutti conoscono.

I sistemi di sicurezza sono forniti da SICK, la gestione è affidata ai PLC Siemens e la navigazione si basa su tecnologie Pepperl+Fuchs. Anche il software non è stato sviluppato da zero, ma scelto tra piattaforme europee già utilizzate su migliaia di veicoli nel mondo.

"L'obiettivo non era stupire con funzioni esotiche", continua Rossi. "I muletti automatici devono essere prima di tutto affidabili. Le aziende comprano una macchina per movimentare pallet, non per fare da beta tester."

La stessa filosofia è stata applicata alla manutenzione.

Nessuna architettura chiusa e nessun componente proprietario difficile da reperire. Se tra dieci anni sarà necessario sostituire una parte, il cliente potrà farlo attraverso i normali canali industriali.

La sicurezza rappresenta un altro elemento distintivo.

Mentre il dibattito di mercato si concentra spesso solo sul prezzo, AGBEE ritiene che l'arrivo del nuovo Regolamento Macchine e la crescente attenzione verso le normative sulla sicurezza come ISO 3691-4:2023 (per carrelli elevatori automatizzati) renderanno questi aspetti sempre più centrali.

Per questo l'azienda ha scelto di affidarsi a specialisti indipendenti nella sicurezza degli AGV per verificare e validare l'intera architettura della macchina.

Ma c'è anche un altro tema che sta diventando strategico.

Negli ultimi anni, dazi, tensioni geopolitiche e incertezze nelle catene di approvvigionamento hanno riportato al centro il tema della disponibilità dei componenti e della produzione locale.

Secondo AGBEE, avere un carrello automatico costruito in Europa con componentistica europea non è più soltanto una questione di origine. È una scelta strategica per garantire continuità e supporto nel lungo periodo.

L'azienda si rivolge sia agli utilizzatori finali sia agli integratori.

Non è un caso. Il team proviene proprio dal mondo dell'integrazione e conosce bene il valore del servizio locale e dell'assistenza sul territorio.

"In fondo", conclude Rossi, "molte aziende non stanno cercando il carrello più economico del mercato e neppure quello più sofisticato. Stanno cercando una soluzione equilibrata. Un prodotto affidabile, sicuro, con un prezzo sostenibile e qualcuno che risponda al telefono quando serve."

È su questo spazio, tra i grandi nomi storici e i nuovi player low-cost, che AGBEE ha deciso di costruire la propria scommessa.

Bee12 test per progetto di 3 veicoli Est Europa

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