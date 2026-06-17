KMU.NETWORK ordnet Mitgliedschaftsmodell für mittelständische Unternehmen neu

KMU.NETWORK als Ökosystem für strukturierte Umsetzung: Die Plattform bündelt Wissen, Kontakte, Finanzierung, KI, Marketing, Vorlagen und Geschäftschancen in einer System-Architektur.

KMU.ACADEMY als Wissens- und Befähigungsbaustein im KMU.NETWORK: Expertenwissen, KI-Anwendung, Business-Automatisierung und digitale Prozesse werden in konkrete interne Umsetzung übersetzt.

KMU.SERVICES macht aus dem unsichtbaren Hidden Champion einen sichtbaren Marktteilnehmer: mit Webdesign, Social Media, Pressearbeit, E-Mail-Marketing, B2B-Leadgenerierung und gezielter Geschäftsanbahnung.

KMU.NETWORK unterstützt Unternehmen beim Kapitalzugang: Erst wenn Struktur, Dokumentation und Plausibilität stimmen, wird ein Projekt prüfbar für Investoren, Family Offices und Fördermittelprogramme.