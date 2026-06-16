TerraMow X sera lancé sur Kickstarter : le premier robot tondeuse IA à transmission intégrale avec tonte sans demi-tour

TerraMow X to Launch on Kickstarter

Tondeuse robot IA de nouvelle génération avec tonte sans demi-tour Shuttle Drive™, vision à 6 caméras et AWD pour grands terrains, pentes et zones complexes.

TerraMow X est conçu pour les terrains vastes, pentus ou complexes. Notre but est de rendre la tonte autonome plus performante, pratique et fiable.” — Harry Zhang, fondateur de TerraMow

SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA, June 16, 2026 /EINPresswire.com/ -- Équipe chargée des communiqués de presse-- /bluebirddigital.hk/ -- 15 juin 2026 -- TerraMow annonce le lancement prochain de TerraMow X, son robot tondeuse IA de nouvelle génération conçu pour les pelouses résidentielles plus vastes, plus pentues et plus complexes. Le produit sera lancé sur Kickstarter le 18 juin 2026.

Pensé pour les jardins exigeants, TerraMow X associe Shuttle Drive™ pour une tonte sans demi-tour, TerraVision™ 2.0 avec un système de vision IA à six caméras, un positionnement assisté par nRTK et une plateforme à transmission intégrale à couple élevé. Ces technologies ont été conçues pour offrir une meilleure traction, des déplacements plus fluides et une tonte autonome plus performante sur terrains irréguliers, pentes et environnements de jardin complexes.

« TerraMow X a été conçu pour les propriétaires dont les jardins sont trop grands, trop pentus ou trop complexes pour des robots tondeuses classiques », déclare Harry Zhang, fondateur de TerraMow. « Notre objectif est de rendre la tonte autonome plus performante, plus pratique et plus fiable dans les conditions réelles d’un jardin. »

Contrairement aux robots tondeuses traditionnels, qui pivotent fréquemment à la fin de chaque passage, TerraMow X utilise la tonte bidirectionnelle Shuttle Drive™ pour avancer et reculer sur la pelouse. Cette approche de tonte sans demi-tour contribue à réduire les rotations inutiles, à limiter le marquage du gazon et à améliorer l’efficacité de tonte.

Grâce à TerraVision™ 2.0 et au positionnement assisté par nRTK, TerraMow X s’appuie sur un système de vision IA à six caméras, à l’avant et à l’arrière, pour percevoir son environnement dans plusieurs directions et naviguer plus sûrement autour des arbres, clôtures, murs et aménagements de jardin. Sa plateforme à transmission intégrale prend en charge des pentes allant jusqu’à 42° / 90 % et des pelouses jusqu’à 1,5 acre en configuration standard, soit environ 6 070 m², ou jusqu’à 2,7 acres avec des batteries d’extension optionnelles, soit environ 10 900 m².

Depuis l’application TerraMow, les utilisateurs peuvent réaliser une cartographie automatique en une seule pression, ajuster les limites virtuelles, gérer les programmes de tonte, suivre l’avancement à distance et accéder aux vues caméra en direct à l’avant et à l’arrière. Les autres fonctionnalités incluent le suivi GPS, la géo-clôture, les alertes de soulèvement, la protection par code PIN, la résistance à l’eau IPX6 et un niveau sonore inférieur à 62 dB.

TerraMow X introduit également ModuleX™ Hub, une plateforme d’extension modulaire pensée pour accueillir de futures mises à niveau et accessoires. Cette plateforme prend en charge les batteries d’extension pour prolonger l’autonomie et prépare l’arrivée de modules supplémentaires dédiés à l’entretien du jardin. Cette approche modulaire offre à TerraMow X une plus grande flexibilité à long terme, afin de s’adapter à différents besoins au-delà de la tonte autonome standard.

Avant le lancement, les contributeurs peuvent réserver une offre de lancement moyennant un dépôt de 30 USD afin de débloquer un crédit de 200 USD, ramenant le prix effectif à partir de 2 499 USD. Une fois la campagne Kickstarter lancée, la version standard de TerraMow X sera proposée au tarif Early Bird de 2 699 USD, contre un prix public conseillé de 3 599 USD.

Pour en savoir plus, consultez la page Kickstarter de TerraMow X : https://www.kickstarter.com/projects/terramow/terramow-x-awd-worlds-1st-turn-free-awd-ai-robot-mower?ref=profile_created&category_id=338

À propos de TerraMow

TerraMow développe des robots tondeuses alimentés par l’IA, conçus pour rendre l’entretien autonome des pelouses plus intelligent, plus pratique et plus fiable au quotidien. S’appuyant sur ses précédentes générations de produits et sur son système d’IA développé en interne, l’entreprise combine technologie de perception, ingénierie robotique et conception orientée terrain pour créer des solutions d’entretien adaptées aux jardins résidentiels.

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