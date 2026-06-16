Neues Buch 'Alles Betrüger?' von Harald de Vries erscheint am 20.06.2026 in der KMU-BIBLIOTHEK

Buchcover zu „Alles Betrüger?“ von Harald de Vries: Fake-Investoren, falsche Projekte und die harte Wahrheit darüber, warum seriöse Finanzierung Prüfung, Unterlagen und Realität braucht.

Finanzielle Freiheit beginnt mit Wahrheit: Die Illustration zeigt eine lebendige Finanzfabrik, in der Fakten, Wissen, Planung, Disziplin und Cashflow den Tresor zum Vermögensaufbau öffnen.

Investorenreife entsteht nicht durch Wunschdenken, sondern durch belastbare Zahlen, lückenlose Unterlagen, transparente Risiken und einen klar prüfbaren Investment Case.

Der Zirkus des Fake-Investors: Eine grelle Cartoon-Szene zeigt, wie große Versprechen, angebliches Filmgeld und Vertrauensparolen erst durch Logik, Prüfung und gesunden Menschenverstand entlarvt werden.