LE FESTIVAL UN GOÛT DES CARAÏBES ANNONCE SON VISIONNEMENT OFFICIEL DES QUARTS DE FINALE - 9-12 juillet Vieux-Port de Mlt

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Les amateurs de soccer sont invités à vivre toute l'action en direct au Quai de l'Horloge du Vieux-Port de Montréal du 9 au 12 juillet

Nous voulions créer un espace où les communautés peuvent se rassembler pour célébrer le beau jeu tout en découvrant la richesse des cultures caribéennes” — Laurraine Leblanc, directrice de la stratégie de marque et des partenariats

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, June 17, 2026 / EINPresswire.com / -- Le Festival Un Goût des Caraïbes , en collaboration avec Tanguay, est fier d'annoncer le lancement de son très attendu Visionnement Officiel des quarts de finale, qui se déroulera dans la Zone de Soccer Tanguay au Quai de l'Horloge du Vieux-Port de Montréal du 9 au 12 juillet 2026.Alors que les amateurs de soccer du monde entier auront les yeux rivés sur les plus grands matchs internationaux de l'été, Un Goût des Caraïbes transportera toute cette effervescence au bord de l'eau, où les visiteurs pourront assister en direct aux matchs des quarts de finale sur écran géant tout en profitant de la gastronomie caribéenne, d'animations culturelles et d'activités interactives tout au long du festival.La Zone de Soccer Tanguay proposera :• La diffusion en direct de tous les matchs des quarts de finale sur écran géant• Jeudi 9 juillet à 16 h – En direct de Boston• Vendredi 10 juillet à 15 h – En direct de Los Angeles• Samedi 11 juillet à 17 h – En direct de Kansas City et à 21 h – En direct de Miami• Des activités de soccer et des défis d'habiletés pour tous les âges• La présentation du documentaire Z'antiye Football Club, consacré aux légendes du soccer de la Martinique et de la Guadeloupe• Des apparitions spéciales de personnalités du soccer, de célébrités et de leaders communautaires• Une programmation interactive présentée par Soccer IQ et Complete Striker d'Ali Gerba• Un match des célébrités et des compétitions communautaires• De la nourriture, des boissons, de la musique et des animations culturelles tout au long de la journéeCe visionnement officiel fait partie de la programmation bonifiée 2026 du festival, qui devrait accueillir plus de 250 000 visiteurs en quatre jours au Quai de l'Horloge du Vieux-Port de Montréal. Les visiteurs sont invités à arriver tôt, à porter les couleurs de leur équipe favorite et à prendre part à l'un des rassemblements estivaux les plus excitants de Montréal.AU-DELÀ DU TERRAIN : ATELIERS EXCLUSIFS AVEC ALI GERBAL'ambassadeur du festival et ancienne vedette de l'équipe nationale canadienne, Ali Gerba, animera quatre ateliers exclusifs durant le festival, offrant au public l'occasion de découvrir son impressionnant parcours dans le monde du soccer. Les discussions porteront sur sa carrière internationale, les sacrifices et la discipline nécessaires pour atteindre le niveau professionnel, l'équilibre entre vie personnelle et ambitions sportives, ainsi que la transition vers la vie après une carrière sur le terrain. Présentés au centre d'entraînement d'élite Complete Striker, ces ateliers inspirants visent à motiver les jeunes, les athlètes en devenir et toute personne intéressée par le leadership, la persévérance et le développement personnel. Retrouvez-le sous le chapiteau One Love chaque soir à 19 h.DÉCOUVREZ LES DIFFÉRENTES ZONES DU FESTIVALAu-delà de la Zone Soccer Tanguay et du Visionnement Officiel, les visiteurs pourront explorer plusieurs espaces thématiques qui font du Festival Un Goût des Caraïbes une expérience unique. La Zone de Concerts RISE présentera quatre soirées de spectacles mettant en vedette des artistes internationaux de konpa, reggae, soca, musique latine et caribéenne. La Zone Enfants offrira des jeux, ateliers et activités interactives destinés aux plus jeunes. La Zone Latine célébrera la richesse de la culture latino-canadienne à travers la musique, la danse, la gastronomie et diverses présentations culturelles. Les visiteurs pourront également découvrir la Zone des Marchands, regroupant artisans locaux, créateurs de mode, produits artisanaux et articles inspirés des cultures caribéennes. Ensemble, ces espaces créent une expérience culturelle immersive pour toute la famille.DÉTAILS DE L'ÉVÉNEMENTQuoi : Festival culturel caribéen gratuit et Visionnement Officiel des quarts de finaleOù : Quai de l'Horloge, Vieux-Port de MontréalQuand : Du 9 au 12 juillet 2026Heures : De 12 h à 23 h chaque jourAdmission : Gratuite (certaines activités peuvent nécessiter un billet à l'intérieur du site)Pour plus d'information et la programmation complète : totc.ca Suivez-nous : @ilovetotc | #ilovetotcREMERCIEMENTS SPÉCIAUXLe Conseil des arts du Canada est l'organisme public national de soutien aux arts au Canada. Il a pour mandat de favoriser et de promouvoir l'étude, la diffusion, l'appréciation et la création artistique sous toutes ses formes. Grâce à ses subventions, services, prix, initiatives et programmes de soutien, le Conseil des arts du Canada contribue à l'essor d'un milieu artistique et littéraire dynamique et diversifié. Ces investissements génèrent des retombées économiques, culturelles et sociales importantes dans plus de 2 000 communautés à travers le pays et ailleurs dans le monde. Le leadership et les investissements du Conseil favorisent l'engagement du public envers les arts d'un océan à l'autre tout en contribuant au rayonnement international des artistes et des organismes artistiques canadiens.Ce projet est rendu possible en partie grâce au soutien du gouvernement du Canada, du ministère du Tourisme du Québec, de FACTOR et du Conseil des arts du Canada, avec l'appui indéfectible de la Ville de Montréal.

TOTC - Ali Gerba with Soccer IQ at the Tanguay Soccer Zone 2026

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