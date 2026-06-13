La Gobernadora Hochul Otorga $10 Millones en la Tercera Ronda Del Programa Regional de Subvenciones para la Infraestructura Alimentaria Escolar de Nueva York

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que se han otorgado $10 millones a dos proyectos en la tercera ronda del Programa Regional de Subvenciones para la Infraestructura Alimentaria Escolar de Nueva York. Se otorgaron 5 millones de dólares a proyectos en las regiones de Mid-Hudson y la ciudad de Nueva York para mejorar la preparación y distribución de comidas para estudiantes desde jardín de infantes hasta el duodécimo grado, utilizando productos agrícolas locales. Anunciado por primera vez en el Discurso sobre el Estado del Estado de 2023 de la Gobernadora, el programa proporcionará un total de 50 millones de dólares durante cinco años a los solicitantes elegibles en las diez regiones del estado de Nueva York para facilitar el procesamiento y la preparación in situ de comidas frescas y nutritivas; aumentar el uso de productos alimenticios locales y saludables de Nueva York; e impulsar a los agricultores neoyorquinos. El programa de Infraestructura Regional de Alimentos Escolares se basa en los numerosos programas de Nueva York que priorizan los alimentos locales en las escuelas, incluyendo herramientas para ayudar a los distritos escolares a adquirir productos agrícolas de productores locales, asegurando que Nueva York siga siendo su principal cliente.

“Garantizar que nuestros estudiantes consuman alimentos locales y nutritivos significa que estarán mejor preparados para su jornada de aprendizaje y juego, y que nuestros agricultores tendrán un mercado confiable para sus productos”, dijo la Gobernadora Hochul. Al financiar este programa de 50 millones de dólares, el Estado realiza una inversión crucial en nuestros niños, reduciendo la inseguridad alimentaria y apoyando a nuestros agricultores. Tras haber celebrado recientemente un hito en nuestro programa universal de comidas escolares, con 275 millones de comidas gratuitas servidas, el Programa Regional de Infraestructura Alimentaria Escolar, junto con otros programas de Nueva York que conectan las granjas con las escuelas, trabaja para garantizar que estas comidas se elaboren con productos locales y se preparen desde cero. Felicito a los beneficiarios y espero ver estos proyectos culminar con éxito.

Administrado por el Departamento de Agricultura y Mercados del Estado de Nueva York, el Programa Regional de Subvenciones para la Infraestructura Alimentaria Escolar proporciona financiación esencial para que las escuelas recolecten, almacenen, procesen y preparen productos agrícolas, lo que permite cocinar comidas frescas, nutritivas y caseras para los escolares. El programa también fomenta el desarrollo de la fuerza laboral al brindar capacitación a escuelas, comunidades y estudiantes en artes culinarias, procesamiento de alimentos, manipulación y almacenamiento seguros de alimentos, logística, distribución y más, según las necesidades de la comunidad.

Los proyectos premiados en la tercera ronda son:

El proyecto Putnam-Northern Westchester BOCES establecerá un Centro Regional de Procesamiento de Alimentos y Desarrollo de la Fuerza Laboral. Este proyecto regional de infraestructura alimentaria de uso compartido abordará las deficiencias críticas en la capacidad de procesamiento, la preparación de la fuerza laboral y la distribución que limitan la adquisición institucional de alimentos cultivados y procesados en el estado de Nueva York en la zona. Los planes incluyen la construcción de un moderno centro de capacitación en procesamiento de alimentos que contará con un edificio educativo y una nueva cocina modular de uso compartido, así como un camión refrigerado para facilitar la entrega de última milla de los productos procesados a las escuelas asociadas. La cocina modular estará equipada con una configuración de equipos de procesamiento de grado comercial para apoyar la instrucción práctica y el desarrollo de la fuerza laboral certificada. El edificio educativo proporcionará aulas para la instrucción en seguridad alimentaria, nutrición y prácticas de abastecimiento local, áreas básicas de capacitación en cocina para el desarrollo de habilidades prácticas y sistemas de gestión de inventario, así como almacenamiento en seco y unidades de almacenamiento en frío y congelación independientes para apoyar la participación de las granjas y mejorar la eficiencia general de la cadena de suministro.

establecerá un Centro Regional de Procesamiento de Alimentos y Desarrollo de la Fuerza Laboral. Este proyecto regional de infraestructura alimentaria de uso compartido abordará las deficiencias críticas en la capacidad de procesamiento, la preparación de la fuerza laboral y la distribución que limitan la adquisición institucional de alimentos cultivados y procesados en el estado de Nueva York en la zona. Los planes incluyen la construcción de un moderno centro de capacitación en procesamiento de alimentos que contará con un edificio educativo y una nueva cocina modular de uso compartido, así como un camión refrigerado para facilitar la entrega de última milla de los productos procesados a las escuelas asociadas. La cocina modular estará equipada con una configuración de equipos de procesamiento de grado comercial para apoyar la instrucción práctica y el desarrollo de la fuerza laboral certificada. El edificio educativo proporcionará aulas para la instrucción en seguridad alimentaria, nutrición y prácticas de abastecimiento local, áreas básicas de capacitación en cocina para el desarrollo de habilidades prácticas y sistemas de gestión de inventario, así como almacenamiento en seco y unidades de almacenamiento en frío y congelación independientes para apoyar la participación de las granjas y mejorar la eficiencia general de la cadena de suministro. El proyecto de KIPP NYC financiará la creación del KIPP NYC Culinary Institute, un centro del programa "de la granja a la escuela" (Farm-to-School) ubicado en el sur del Bronx. Este centro contará con instalaciones centralizadas de almacenamiento y producción, capacidad logística de última milla y distribución de comidas frescas, así como una cocina de enseñanza de última generación. El proyecto permitirá pasar de un sistema de compras por cajas individuales a la adquisición de productos paletizados directamente a productores del estado de Nueva York. Más allá del impacto inmediato de incorporar más productos locales y más escuelas a su exitoso modelo de elaboración de comidas desde cero —que alimenta a miles de estudiantes en toda la ciudad de Nueva York—, el Instituto ofrecerá otros múltiples beneficios a los alumnos y a la comunidad. Entre ellos se incluye la capacitación laboral anual para cientos de estudiantes de programas culinarios y alumnos empleados. También se ofrecerá desarrollo profesional para el equipo culinario de KIPP NYC y para cientos de miembros del personal de los distritos escolares asociados, incluyendo una conferencia anual de verano y talleres mensuales. Asimismo, el centro dispondrá de espacios para eventos comunitarios, clases, mercados de agricultores y una despensa de alimentos operativa durante todo el año para apoyar a las familias de la comunidad con mayores necesidades.

Richard A. Ball, Comisionado de Agricultura del Estado de Nueva York, dijo: "Los proyectos financiados hasta la fecha a través del programa de Infraestructura Alimentaria Escolar Regional están generando un impacto duradero en las escuelas y comunidades a las que sirven. Me complace enormemente ver esta tercera ronda de proyectos adjudicados en la ciudad de Nueva York y el valle del Hudson; estas iniciativas fortalecerán nuestro sistema alimentario, impulsarán oportunidades clave de capacitación laboral y proporcionarán comidas deliciosas, saludables y de origen local a nuestros estudiantes, al tiempo que apoyan a nuestros agricultores. Felicito a los beneficiarios y agradezco a la gobernadora Hochul su apoyo a este programa".

Michael Loli, Director General Senior del Equipo Culinario de KIPP NYC, dijo: "Estamos encantados de recibir esta subvención y preparados para maximizar su impacto ampliando y profundizando nuestro alcance en toda la región: ofreceremos más comidas nutritivas a más estudiantes utilizando más productos del estado de Nueva York, al tiempo que brindamos sólidas oportunidades de desarrollo profesional y fomentamos la participación comunitaria".

Daniel Novak, subdirector del Centro de Educación Ambiental y Sostenibilidad de Putnam Northern Westchester BOCES, dijo: "Esta subvención ayudará a miles de estudiantes y familias de toda nuestra región. Refleja el potencial de lo que puede lograrse cuando la educación, la agricultura y los socios comunitarios se unen en torno a una visión compartida. PNW BOCES, junto con nuestros agricultores locales, distritos escolares, CCE y otros socios excepcionales, tendrá la oportunidad de ampliar el acceso a alimentos frescos de producción local y, al mismo tiempo, crear vías significativas para el desarrollo de la fuerza laboral. Esta inversión impulsa nuestros compromisos con el bienestar, la sostenibilidad y la resiliencia comunitaria, garantizando que los estudiantes se beneficien hoy de alimentos más saludables y ayudando a preparar a los líderes, innovadores y profesionales cualificados que fortalecerán el sistema alimentario de Nueva York en el futuro".

En cada una de las cinco fases del programa, se adjudicarán 5 millones de dólares a dos regiones, hasta que todas ellas hayan recibido financiación. Los fondos de la primera fase se destinaron a proyectos en North Country y el oeste de Nueva York, mientras que en la segunda fase se financiaron proyectos en Long Island y el centro de Nueva York.

Como complemento a los objetivos del programa de Infraestructura Alimentaria Escolar Regional (RSFI, por sus siglas en inglés), el Estado recibió 450,000 dólares del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para implementar la Iniciativa de Capacitación "De la Granja a la Escuela" de Nueva York que se trata de un programa de formación culinaria desarrollado en colaboración con el Culinary Institute of America (CIA) y dirigido a los beneficiarios del programa RSFI en las diez regiones del Estado.

La Iniciativa de Capacitación "De la Granja a la Escuela" de Nueva York es un nuevo proyecto destinado a mejorar la capacidad de los responsables de alimentación escolar para utilizar con éxito alimentos de origen local en los distritos de todo el estado de Nueva York. El proyecto ofrecerá una sesión de capacitación integral en cada una de las 10 regiones de desarrollo económico de Nueva York, en colaboración con los beneficiarios del programa de Infraestructura Alimentaria Escolar Regional, y se dirigirá a un total aproximado de 300 directores, gerentes y miembros del personal de servicios de alimentación escolar. Estos talleres ofrecerán formación culinaria práctica, orientación sobre adquisiciones y educación agrícola con el fin de fortalecer los programas "de la granja a la escuela", aumentar el abastecimiento de alimentos locales y promover la salud de los estudiantes, así como su vinculación con los sistemas agrícolas de Nueva York.

La Comisionada de Educación del Estado de Nueva York, Betty A. Rosa, dijo: "El Programa de Subvenciones para la Infraestructura Regional de Alimentación Escolar de Nueva York es una inversión tanto en el éxito de los estudiantes como en la vitalidad económica de las comunidades de todo el estado. Al ampliar el acceso a comidas nutritivas de origen local, este programa ayuda a los estudiantes a aprender y prosperar, al tiempo que fortalece la agricultura local y fomenta la creación de empleo. Felicito al Departamento de Agricultura y Mercados por su liderazgo en la gestión de este programa fundamental, así como a la Gobernadora Hochul por haber conseguido estos importantes fondos, que contribuirán a garantizar que tanto los estudiantes como las comunidades puedan prosperar".

El Canciller de las Escuelas de la Ciudad de Nueva York, Kamar H. Samuels, dijo: "Cada día, servimos con orgullo más de 850,000 comidas gratuitas de las que dependen nuestros estudiantes. Este compromiso de la Gobernadora Hochul nos ayuda a elevar el estándar al incorporar más ingredientes frescos y de origen local, provenientes de granjas de Nueva York, a nuestras escuelas y a los platos de los alumnos. Asimismo, brinda a nuestros dedicados profesionales del servicio de alimentación una valiosa capacitación culinaria y fortalece sus competencias. Al invertir en nuestras cocinas, en nuestro personal y en los socios agrícolas locales, estamos construyendo un futuro más sólido y saludable para los más jóvenes de Nueva York".

La senadora estatal Michelle Hinchey dijo: "Los agricultores de Nueva York producen algunos de los mejores alimentos del país, y debemos hacer todo lo posible para llevar esos alimentos saludables a los platos de los estudiantes, al tiempo que invertimos en las empresas locales que cultivan estos productos excepcionales. El Programa de Subvenciones para Infraestructura Alimentaria Escolar Regional es fundamental para lograr ese objetivo; esta última ronda de financiación reforzará nuestro sistema alimentario y ampliará la infraestructura que las escuelas necesitan para abastecerse directamente de los productores. Felicito a los distritos escolares que se beneficiarán de estas importantes subvenciones y a todos aquellos comprometidos con conectar el campo con la mesa".

La asambleísta Donna Lupardo dijo: "El Programa de Subvenciones para Infraestructura Alimentaria Escolar Regional ayuda a las escuelas y a las instituciones comunitarias a ampliar su capacidad para servir alimentos frescos cultivados localmente, creando al mismo tiempo oportunidades para los agricultores de Nueva York. Al invertir en la infraestructura necesaria para procesar, preparar y distribuir productos de cultivo local, este programa fortalece los sistemas alimentarios locales y promueve la nutrición estudiantil. Con esta última ronda de financiación, que llega a dos regiones adicionales, estas inversiones están generando un impacto duradero en comunidades de casi todos los rincones del estado".

La presidenta del condado del Bronx, Vanessa L. Gibson, dijo: "El acceso a comidas saludables y nutritivas desempeña un papel crucial en la capacidad de un niño para triunfar, tanto dentro como fuera del aula. Esta inversión en el Instituto Culinario KIPP NYC ayudará a ampliar el acceso de los estudiantes a alimentos frescos de origen local, al tiempo que crea oportunidades educativas y de desarrollo laboral que benefician a los jóvenes de nuestro condado. Al fortalecer los vínculos entre nuestras escuelas, el sistema alimentario local y los socios comunitarios, esta iniciativa contribuirá a construir un futuro más saludable y equitativo para el Bronx. Gracias, Gobernadora Hochul, por su continuo compromiso de invertir en nuestros estudiantes y apoyar soluciones innovadoras que generan un impacto duradero".

El exitoso programa "Del campo a la escuela" de Nueva York conecta a las escuelas con granjas y productores de alimentos locales para fortalecer la agricultura de la zona, mejorar la salud de los estudiantes y fomentar la conciencia sobre los sistemas alimentarios regionales. A través de este programa, el Departamento de Agricultura y Mercados brinda asistencia financiera, técnica y promocional a escuelas, granjas, distribuidores y otras organizaciones colaboradoras para ofrecer a los estudiantes de Nueva York más comidas locales, nutritivas y variadas según la temporada.

La iniciativa "30 por ciento del estado de Nueva York" facilita aún más el suministro de productos alimenticios saludables de origen neoyorquino para los almuerzos escolares de los niños. Esta iniciativa aumenta el reembolso que reciben las escuelas por los almuerzos en aquellos distritos que garantizan que sus menús escolares incluyan al menos un 30 por ciento de productos elegibles cultivados y procesados en Nueva York. El Departamento de Agricultura y Mercados lideró este programa como parte del compromiso asumido por la gobernadora Hochul en su discurso sobre el Estado del Estado de 2022 para conectar mejor a las granjas y las escuelas de todo Nueva York.

Desde entonces, el programa ha registrado una mayor participación por parte de las autoridades de alimentación escolar; un total de 82 distritos escolares han sido aprobados para recibir el reembolso mejorado durante este año escolar, frente a los 73 aprobados el año anterior. En total, las escuelas que solicitaron el incentivo gastaron más de 13,5 millones de dólares en productos agrícolas de Nueva York durante el año escolar 2024-2025.

El presupuesto para el Año Fiscal 2027 se basa en la labor de estos programas para apoyar a los agricultores, fortalecer la industria agrícola de Nueva York y construir un sistema de suministro de alimentos más resiliente en el estado.