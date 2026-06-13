Janus Assurance Re apoya a la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil

Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil

El aporte refuerza el compromiso de Janus Assurance Re con FACCI y otras organizaciones dominicanas que atienden a niños con enfermedades graves.

Es una injusticia intolerable que un niño deba padecer la crueldad del cáncer. Mientras este monstruo siga arrebatando sonrisas e inocencia, no descansaré en combatirlo.” — C. Constantin Poindexter Salcedo

SANTO DOMINGO, DOMINICAN REPUBLIC, June 13, 2026 / EINPresswire.com / -- El licenciado C. Constantin Poindexter Salcedo, presidente ejecutivo (CEO) de Janus Assurance Re , hizo entrega hoy de un vehículo repleto de alimentos no perecederos, artículos de primera necesidad y pañales infantiles en la sede central de la Fundación Amigos Contra el Cáncer Infantil (FACCI), acompañado de un donativo en efectivo destinado al sostenimiento de los programas de la institución.La donación fue recibida por la lic. Wendy A. Moquete Terrero y el formidable equipo de FACCI en su casa de acogida ubicada en la calle Antonio Maceo No. 6, MataHambre, espacio donde la fundación brinda alimentación y acompañamiento a las familias de niños diagnosticados con cáncer que provienen de todas partes del país y presentes en la capital para recibir tratamiento u otros servicios.Con más de tres décadas de trayectoria en el sector asegurador y de fianzas, Poindexter Salcedo ha consolidado a Janus Assurance Re como una empresa que entiende su responsabilidad social como parte inseparable de su misión. Tanto la compañía como su equipo de colaboradores contribuyen de manera regular con fundaciones sin fines de lucro, con un énfasis particular en aquellas que se especializan en la atención de enfermedades graves y potencialmente mortales que afectan a la niñez y la adolescencia.“Nuestra actividad caritativa como empresa, en conjunto con mi fundación, dirige el ochenta por ciento de sus esfuerzos y recursos a grupos que cuidan y prestan servicios a los niños discapacitados y enfermos, así como a los centros de investigación médica que buscan curas para las enfermedades graves y mortíferas que afectan a estos muchachos desde la infancia hasta terminar la adolescencia”, expresó Poindexter Salcedo. “Detrás de cada caja de alimentos y de cada donativo hay una convicción bien sencilla: ningún niño debería librar esta batalla sin el respaldo de una comunidad que cree en su derecho a sanar y a vivir.”El directivo destacó que el apoyo a FACCI trasciende el gesto puntual. “Las fundaciones que acompañan a estas familias sostienen, día tras día, lo que el cáncer no puede arrebatar: la esperanza, la fe y la voluntad de vida. Acompañarlas es, para nosotros, un privilegio antes que una obligación”, añadió, en alusión al mensaje institucional de la propia fundación.Fundada para apoyar a los menores que padecen cáncer y a sus familias, FACCI desarrolla programas de hospedaje, asistencia alimentaria, acompañamiento emocional y campañas de concientización en la República Dominicana. La organización opera bajo el lema “Todos vs. Cáncer Infantil” y depende del respaldo de donantes y aliados corporativos para mantener sus servicios.Janus Assurance Re reiteró su invitación a otras empresas del sector privado a sumarse a este tipo de iniciativas. La compañía mantiene una política sostenida de contribución a causas benéficas y reafirma su intención de seguir canalizando recursos hacia las organizaciones que protegen a los más vulnerables. Las obras benéficas de Janus son gestionadas por la Carlyle Poindexter Charitable Foundation , y cada donación es igualada por el licenciado Poindexter Salcedo con sus fondos personales, en virtud de un fideicomiso perpetuo suscrito con la Fundación.

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