Funcionarios de Salud Investigan un Caso de Sarampión en DC
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Funcionarios de Salud Investigan un Caso de Sarampión en DC
El Departamento de Salud de DC está trabajando para identificar a las personas en riesgo
(Washington, DC) - El Departamento de Salud de DC (DC Health) fue notificado de un caso confirmado de sarampión en un habitante de DC que visitó varios lugares del Distrito mientras era contagioso. DC Health está informando a las personas que estuvieron en estos lugares de que podrían haber estado expuestas.
Lugares de Posible Exposición
Aeropuerto Internacional de Dulles (IAD): Concourse B y el Aerotrain hacia la zona de recogida de equipajes. Jueves 23 de abril, 10:30 p.m. – Viernes 24 de abril, 1:30 a.m.
Metrobus M60 (Norte hacia Takoma Langley Crossroads): 24 de abril: 11:00 a.m. – 1:00 p.m. 25 de abril: 7:10 p.m. – 9:30 p.m. 26 de abril: 6:25 p.m. – 8:45 p.m. 27 de abril: 8:00 a.m. – 10:00 a.m.
Metrobus M60 (Sur hacia Fort Totten): 24 de abril: 4:00 p.m. – 6:00 p.m. 25 de abril: 8:30 a.m. – 11:00 a.m. 26 de abril: 7:30 a.m. – 10:00 a.m. 27 de abril: 4:50 p.m. – 7:00 p.m.
Trenes de Metro (Línea Verde/Azul/Naranja): 25 de abril: Fort Totten a Downtown Largo (9:00 a.m. – 12:00 p.m.) 25 de abril: Minnesota Ave a Greenbelt (6:20 p.m. – 9:00 p.m.) 26 de abril: Fort Totten a New Carrollton (7:50 a.m. – 10:50 a.m.) 26 de abril: Minnesota Ave a Greenbelt (5:15 p.m. – 8:15 p.m.)
Línea Roja (Hacia Shady Grove): 27 de abril: 5:00 p.m. – 7:15 p.m.
Sobre el Sarampión
El sarampión es altamente contagioso y se propaga por el aire. El virus puede permanecer en el aire hasta 2 horas después de que una persona infectada haya abandonado el lugar. Los síntomas suelen aparecer en dos fases:
- Fase 1 (Días 7-14): Fiebre alta (>101°F), mocos, ojos rojos y tos.
- Fase 2 (3-5 días después): Sarpullido que comienza en la cara y se extiende al cuerpo.
¿Qué debe hacer si estuvo expuesto?
- No inmunes: Contacte a su médico o a DC Health al 844-493-2652.
- Si presenta síntomas: Aíslese inmediatamente. Llame antes de ir a cualquier centro médico para que puedan tomar precauciones. Use mascarilla durante el trayecto.
- Vacunados: Si tiene dos dosis o nació antes de 1957, está protegido. Si solo tiene una dosis, se recomienda una segunda para inmunidad completa.
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