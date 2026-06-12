Le BELGO change de main : un bâtiment iconique de Montréal entame un nouveau chapitre fidèle à sa vocation artistique

Vue historique du magasin Scroggie’s, premier occupant du BELGO. Plus d’un siècle plus tard, cette adresse emblématique de Montréal est passée d’un grand magasin à l’un des plus importants pôles d’art contemporain au Canada.

Le nouveau propriétaire souhaite préserver l’identité unique du BELGO et son rôle central dans l’écosystème des galeries d’art montréalaises.

Le BELGO est un pilier culturel montréalais. Notre engagement est simple : préserver sa vocation artistique, respecter son identité unique et assurer sa pérennité.” — Frédérick Lizotte

MONTREAL, QUEBEC, CANADA, June 12, 2026 / EINPresswire.com / -- Après avoir appartenu pendant des décennies au même propriétaire, le BELGO , immeuble emblématique du centre-ville de Montréal et lieu phare de diffusion de l’art contemporain, amorce un nouveau chapitre de son histoire avec son acquisition par le groupe Avenir Immobilier.Séduit par le caractère unique du bâtiment, son histoire et la place qu’il occupe dans l’imaginaire culturel montréalais, Avenir Immobilier souhaite inscrire son arrivée dans une logique de continuité, de respect et de valorisation. Le groupe entend préserver ce qui fait la force du BELGO depuis tant d’années : un lieu vivant et profondément enraciné dans la communauté artistique, où cohabitent galeries, artistes, créateurs et publics curieux.Depuis plusieurs décennies, le BELGO joue un rôle déterminant dans le rayonnement de l’art contemporain à Montréal. Derrière sa façade discrète, il s’est imposé comme un repère incontournable de la vie culturelle montréalaise, un espace de découverte, de création et d’échanges, façonné au fil du temps par la présence de galeries, d’ateliers et d’acteurs engagés du milieu.Pour Avenir Immobilier, cette acquisition dépasse largement le cadre d’une transaction immobilière. Elle représente l’occasion de protéger et de faire durer un lieu à l’identité forte, dont la valeur repose autant sur son histoire et sa localisation stratégique que sur la communauté qu’il abrite. Cette vision s’inscrit dans l’engagement du groupe envers les arts, déjà illustré par l’intégration d’œuvres, de fresques et de sculptures dans plusieurs de ses projets.« Le BELGO est bien plus qu’un immeuble : c’est un lieu profondément ancré dans l’histoire culturelle de Montréal. Nous avons été séduits par son identité unique, par l’énergie artistique qu’il rassemble et par le rôle essentiel qu’il joue depuis des années dans l’écosystème des galeries d’art de la métropole. Notre volonté est claire : préserver cette vocation, respecter l’esprit du lieu et contribuer à sa pérennité pour les années à venir », a déclaré Frédérick Lizotte, vice-président chargé de la location chez Avenir Immobilier.Conscient de l’importance symbolique et concrète du BELGO pour le milieu des arts visuels, le groupe souhaite travailler dans un esprit de dialogue avec les occupants et les parties prenantes afin d’assurer la continuité et la vitalité de ce lieu d’exception.« Nous sommes devant une composante essentielle de l’écosystème culturel montréalais. L’enjeu n’est pas de figer le BELGO dans le temps, mais de préserver sa mémoire et le caractère qui génèrent son intérêt depuis des décennies. Il s’agit d’une occasion de démontrer qu’il est possible d’allier vision et sensibilité patrimoniale, en reconnaissant que la culture n’est pas un programme parmi d’autres, mais une composante structurante du lieu et de la ville.Nous travaillons actuellement à une étude patrimoniale approfondie afin de mieux comprendre l’histoire du bâtiment et d’appuyer sa requalification. L’objectif demeure de continuer à façonner le BELGO comme l’un des bâtiments emblématiques du centre-ville de Montréal », explique Geneviève Richard, Ph. D., consultante en patrimoine et en aménagement pour Avenir Immobilier et cofondatrice de Gris Orange.« Le BELGO est un pôle significatif pour l’accessibilité et la reconnaissance de l’art contemporain au Canada. C’est pourquoi l’AGAC est heureuse d’apprendre que le nouveau propriétaire s’engage à en maintenir la vocation culturelle et à soutenir la pérennité des galeries, centres d’artistes et ateliers », souligne Anie Deslauriers, directrice générale de l’Association des galeries d’art contemporain (AGAC).« Le BELGO, c’est le cœur de mon parcours. C’est un lieu unique : une communauté généreuse et complémentaire, un arrêt obligé pour les artistes et commissaires internationaux en visite à Montréal. Situé au carrefour des institutions culturelles, universitaires et économiques de la ville, il demeure un espace accessible qui permet de créer, d’oser et de faire rayonner Montréal », rappelle Hugues Charbonneau de la galerie éponyme située au dernier étage du BELGO.Dans une ville où les espaces culturels authentiques sont plus précieux que jamais, le BELGO demeure un marqueur fort de l’identité artistique montréalaise. En choisissant de préserver sa vocation, Avenir Immobilier réaffirme la valeur inestimable de ce bâtiment iconique dans le tissu culturel de la métropole.

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