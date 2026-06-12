Epsilon Composite franchit le cap des 100 000 tubes carbone haute performance fabriqués en France

Epsilon Composite technologie K1®, l’hybridation de la pultrusion et de l’enroulement filamentaire Fabrication d'un tube K1®

Epsilon Composite franchit le cap des 100 000 tubes carbone K1, pour des applications de défense et d'impression, affirmant expertise industrielle composite.

Ce jalon est un atout pour les industriels recherchant un fournisseur européen à forte capacité de production, capable d'accompagner leur montée en cadence et répondant aux enjeux de souveraineté.” — Alexandre Lull, Directeur Général Délégué d’Epsilon Composite.

GAILLAN-EN-MéDOC, NOUVELLE-AQUITAINE, FRANCE, June 12, 2026 / EINPresswire.com / -- Principalement reconnue pour son expertise en pultrusion carbone , Epsilon Composite franchit le cap des 100 000 tubes carbone fabriqués avec sa technologie brevetée K1 . Ce jalon industriel illustre la maturité d’un savoir-faire développé depuis plus de vingt ans pour concevoir, qualifier et produire en série des structures tubulaires composites légères, rigides et adaptées aux applications les plus exigeantes, notamment dans les secteurs industriels stratégiques et de défense.Epsilon Composite annonce avoir franchi le cap des 100 000 tubes carbone fabriqués avec sa technologie K1. Ce procédé breveté a été développé pour produire de manière industrielle des tubes composites de gros diamètre combinant rigidité longitudinale élevée, masse optimisée et précision géométrique.Ce jalon marque une étape significative pour une activité complémentaire à la pultrusion, qui demeure le cœur de métier historique d’Epsilon Composite. Depuis quatre décennies, l’entreprise française est reconnue comme spécialiste et leader mondial de la pultrusion de fibres de carbone, mais son domaine d’expertise couvre également l’enroulement filamentaire, avec une capacité déjà industrialisée, répétable et éprouvée en production en série.Au-delà du K1, Epsilon Composite dispose d’une capacité industrielle d’enroulement filamentaire capable de répondre à une grande variété de cahiers des charges. L’entreprise peut développer des structures utilisant des fibres de carbone à très haut module (UHM), des architectures conventionnelles ou des conceptions spécifiques optimisées selon les contraintes mécaniques, dynamiques, environnementales ou de qualification propres à chaque programme.L’expertise de l’entreprise couvre l’ensemble de la chaîne de développement afin de répondre à des projets en fabrication sur plans client (“build-to-print”), par exemple dans le cadre d’un transfert industriel ou de la mise en place d’une double source, ou en développement complet sur cahier des charges (“build-to-spec”), depuis l’analyse du besoin jusqu’à la qualification et l’industrialisation de la pièce finie ou semi-finie.Le bureau d’études peut accompagner les clients dans la définition des architectures composites, le choix des matériaux, les simulations numériques, le dimensionnement mécanique, le prototypage, les essais de qualification et l’industrialisation de la production série.Aujourd’hui, Epsilon Composite dispose de capacités permettant de produire des tubes composites carbone jusqu’à 12 mètres de longueur et 800 mm de diamètre, avec des modules longitudinaux pouvant atteindre 400 GPa. L’entreprise maîtrise également les opérations critiques associées aux composants composites de haute précision : usinage, rectification, équilibrage dynamique, assemblage, traitements de surface, contrôles qualité et contrôle non destructif.Les structures tubulaires développées par Epsilon Composite sont utilisées dans différents secteurs nécessitant un haut niveau de performance mécanique, de légèreté et de stabilité dimensionnelle. Elles équipent notamment des systèmes industriels de précision ainsi que des applications liées à la défense, où la réduction de masse, la rigidité structurelle et la fiabilité sont des critères essentiels.À l’heure où les industriels français et européens cherchent à sécuriser leurs chaînes d’approvisionnement et à renforcer leurs capacités de production locale pour les matériaux et composants stratégiques, les capacités industrielles d’Epsilon Composite constituent un atout pour les donneurs d’ordre industriels de défense recherchant un partenaire fiable capable de concevoir, qualifier et produire des structures composites avancées en grande série.« Epsilon Composite est reconnu depuis près de 40 ans comme un spécialiste de la pultrusion carbone, qui demeure notre cœur de métier historique. Cette expertise s’est progressivement élargie à l’enroulement filamentaire avec une stratégie de diversification engagée dès le début des années 2000 autour des tubes carbone de gros diamètre», déclare Alexandre Lull, Directeur Général Délégué d’Epsilon Composite.« Au-delà du cap symbolique des 100 000 tubes fabriqués en enroulement filamentaire K1, ce chiffre démontre notre capacité à industrialiser des architectures composites avancées et à garantir le niveau de qualité, de répétabilité et de traçabilité attendu pour des applications exigeantes.En tant que fournisseur de rang 1 de plusieurs donneurs d’ordre de l’aéronautique et de la défense, Epsilon est structuré pour répondre aux exigences de traçabilité, de qualité et de pérennité des approvisionnements de ces industries. »

Epsilon Composite | K1 filament winding | 100 000th tube milestone

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