JETOUR lidera el segmento SUV de diseño cuadrado con 500,000 unidades vendidas en 33 meses
EINPresswire.com/ -- La familia de vehículos de diseño cuadrado de JETOUR ha superado recientemente las 700,000 unidades vendidas a nivel mundial. Entre ellas, la serie JETOUR T2 alcanzó oficialmente las 500,000 unidades acumuladas en tan solo 33 meses desde su lanzamiento, convirtiéndose en el SUV de diseño cuadrado más rápido del mundo en alcanzar este importante hito. Como modelo insignia de la gama de vehículos de diseño cuadrado de JETOUR, el T2 ha conquistado continuamente a usuarios de distintos mercados gracias a su capacidad para combinar la movilidad urbana con la exploración al aire libre, estableciendo nuevos referentes de crecimiento dentro de este segmento.
Detrás del continuo éxito comercial del T2 se encuentra una estrategia enfocada en el segmento de aventura ligera, respaldada por una sólida propuesta de producto. Su diseño robusto y cuadrado, altamente reconocible, responde a las necesidades de una nueva generación de consumidores que buscan personalidad, identidad de estilo de vida e interacción social. En cuanto al rendimiento, la versión de gasolina incorpora una reconocida combinación de motor 2.0T y transmisión automática de 8 velocidades, complementada por el sistema inteligente de tracción integral automática XWD y el exclusivo modo todoterreno “7+X”, que permite adaptarse a múltiples condiciones de conducción con un solo botón, haciendo que la conducción off-road sea más accesible para un mayor número de usuarios. Con la llegada progresiva de la versión híbrida enchufable T2 PHEV a diferentes mercados, JETOUR ha consolidado una oferta dual de motorizaciones gasolina e híbrida, adaptándose a las necesidades energéticas y de conducción de cada región.
El vehículo eleva la experiencia de conducción a un nuevo nivel gracias a mejoras integrales en inteligencia, seguridad y confort. Toda la gama incorpora de serie una pantalla central inteligente de alta definición, un techo panorámico de 64 pulgadas, sistema de visión panorámica de 360°, frenado automático de emergencia, control de crucero adaptativo (ACC) y seis airbags, entre otras configuraciones clave. A ello se suman una avanzada calibración NVH y un habitáculo premium orientado al confort, proporcionando una experiencia de uso más agradable y resolviendo eficazmente las principales necesidades de movilidad diaria de los usuarios. Asimismo, el desarrollo del vehículo se ha llevado a cabo conforme a los estándares de prueba de cinco grandes regiones del mundo. Tras superar rigurosas pruebas de durabilidad en entornos extremos, desde las altas temperaturas de Oriente Medio hasta el frío extremo del Norte de Asia, el modelo cumple con los estándares internacionales de fabricación automotriz y ofrece una fiabilidad sobresaliente para adaptarse a las complejas condiciones de operación de los mercados globales.
Gracias a su sólida competitividad de producto, el JETOUR T2 ha transformado su reconocimiento de mercado en resultados comerciales y prestigio dentro de la industria. En 2025, el modelo ocupó el primer lugar en el segmento de SUV de diseño cuadrado en nueve países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Catar y Egipto. Además de sus destacados resultados de ventas a nivel mundial, el T2 ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, incluyendo el premio al “Vehículo del Año 2024” en Angola y la distinción como“Modelo Recomendado del Año 2025”en Chile. Más recientemente, obtuvo el prestigioso premio al“Automóvil del Año 2026 de Sudáfrica”y el campeonato en la categoría de vehículos ligeros todoterreno en Sudáfrica. Estos galardones, otorgados por instituciones de referencia en distintos mercados, reflejan el amplio reconocimiento que el JETOUR T2 ha logrado tanto entre organismos especializados como entre consumidores de todo el mundo.
Como la única marca automotriz del mundo que ha superado los 2.2 millones de unidades vendidas en tan solo siete años desde su fundación, JETOUR vuelve a demostrar la Velocidad JETOUR a través del sobresaliente desempeño comercial del T2. De cara al futuro, la marca seguirá fortaleciendo su portafolio internacional de productos y, apoyándose en la innovación tecnológica y estrategias de adaptación local, ofrecerá soluciones de movilidad más eficientes, inteligentes y alineadas con las necesidades de los usuarios de todo el mundo.
Para obtener más información, visite: jetourglobal.com
Tina Liu
Detrás del continuo éxito comercial del T2 se encuentra una estrategia enfocada en el segmento de aventura ligera, respaldada por una sólida propuesta de producto. Su diseño robusto y cuadrado, altamente reconocible, responde a las necesidades de una nueva generación de consumidores que buscan personalidad, identidad de estilo de vida e interacción social. En cuanto al rendimiento, la versión de gasolina incorpora una reconocida combinación de motor 2.0T y transmisión automática de 8 velocidades, complementada por el sistema inteligente de tracción integral automática XWD y el exclusivo modo todoterreno “7+X”, que permite adaptarse a múltiples condiciones de conducción con un solo botón, haciendo que la conducción off-road sea más accesible para un mayor número de usuarios. Con la llegada progresiva de la versión híbrida enchufable T2 PHEV a diferentes mercados, JETOUR ha consolidado una oferta dual de motorizaciones gasolina e híbrida, adaptándose a las necesidades energéticas y de conducción de cada región.
El vehículo eleva la experiencia de conducción a un nuevo nivel gracias a mejoras integrales en inteligencia, seguridad y confort. Toda la gama incorpora de serie una pantalla central inteligente de alta definición, un techo panorámico de 64 pulgadas, sistema de visión panorámica de 360°, frenado automático de emergencia, control de crucero adaptativo (ACC) y seis airbags, entre otras configuraciones clave. A ello se suman una avanzada calibración NVH y un habitáculo premium orientado al confort, proporcionando una experiencia de uso más agradable y resolviendo eficazmente las principales necesidades de movilidad diaria de los usuarios. Asimismo, el desarrollo del vehículo se ha llevado a cabo conforme a los estándares de prueba de cinco grandes regiones del mundo. Tras superar rigurosas pruebas de durabilidad en entornos extremos, desde las altas temperaturas de Oriente Medio hasta el frío extremo del Norte de Asia, el modelo cumple con los estándares internacionales de fabricación automotriz y ofrece una fiabilidad sobresaliente para adaptarse a las complejas condiciones de operación de los mercados globales.
Gracias a su sólida competitividad de producto, el JETOUR T2 ha transformado su reconocimiento de mercado en resultados comerciales y prestigio dentro de la industria. En 2025, el modelo ocupó el primer lugar en el segmento de SUV de diseño cuadrado en nueve países, entre ellos Emiratos Árabes Unidos, Catar y Egipto. Además de sus destacados resultados de ventas a nivel mundial, el T2 ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, incluyendo el premio al “Vehículo del Año 2024” en Angola y la distinción como“Modelo Recomendado del Año 2025”en Chile. Más recientemente, obtuvo el prestigioso premio al“Automóvil del Año 2026 de Sudáfrica”y el campeonato en la categoría de vehículos ligeros todoterreno en Sudáfrica. Estos galardones, otorgados por instituciones de referencia en distintos mercados, reflejan el amplio reconocimiento que el JETOUR T2 ha logrado tanto entre organismos especializados como entre consumidores de todo el mundo.
Como la única marca automotriz del mundo que ha superado los 2.2 millones de unidades vendidas en tan solo siete años desde su fundación, JETOUR vuelve a demostrar la Velocidad JETOUR a través del sobresaliente desempeño comercial del T2. De cara al futuro, la marca seguirá fortaleciendo su portafolio internacional de productos y, apoyándose en la innovación tecnológica y estrategias de adaptación local, ofrecerá soluciones de movilidad más eficientes, inteligentes y alineadas con las necesidades de los usuarios de todo el mundo.
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