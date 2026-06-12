Declaración del Gobernador Moore sobre actividades migratorias en una escuela de Baltimore

Updated: Thursday, June 11, 2026

ANNAPOLIS, MD – El gobernador Wes Moore emitió la siguiente declaración con respecto a la presencia de ICE en la Escuela Primaria/Intermedia Commodore John Rodgers:

“Lo que vi en el video esta mañana en la Escuela Primaria/Intermedia Commodore John Rodgers es profundamente preocupante. Las escuelas son lugares donde los niños deben sentirse seguros, donde los padres deben poder dejar a sus hijos sin temor y donde los educadores deben poder concentrarse en enseñar, no en lugares donde agentes federales llevan a cabo acciones de control migratorio frente a los niños.

“Mi administración está en comunicación directa con el liderazgo de ICE para determinar cómo pudo ocurrir esto, por qué ocurrió en los terrenos de una escuela durante la hora de llegada de los estudiantes y qué medidas se tomarán para garantizar que esto no vuelva a suceder.

“Quiero ser claro: Maryland trabajará con las autoridades federales cuando ello contribuya a mantener más seguras a nuestras comunidades. Pero las acciones que aterrorizan a los niños, separan a las familias frente a una escuela y socavan la confianza en las instituciones públicas no nos hacen más seguros.”