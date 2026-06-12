La Gobernadora Anuncia la Finalización de un Proyecto de Vivienda con Apoyo de 54 Millones de Dólares en el Lower East Side de Manhattan

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy la inauguración oficial de Freedom Village, un proyecto de vivienda asequible de 54 millones de dólares en el Lower East Side de Manhattan. El nuevo edificio de 13 pisos ofrece 74 apartamentos modernos para sobrevivientes de violencia doméstica y adultos mayores sin hogar, además de servicios y características de accesibilidad diseñadas para ayudar a todos los residentes a vivir de forma independiente. Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, el Departamento de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York (HCR) ha creado o preservado cerca de 7,500 viviendas asequibles en Manhattan. Freedom Village da continuidad a este esfuerzo y forma parte del Plan de Vivienda de 25 mil millones de dólares de la Gobernadora Hochul, que busca crear o preservar 100,000 viviendas asequibles en todo el estado.

“Todas las personas merecen un hogar seguro y asequible, y la libertad de vivir de forma independiente con dignidad”, dijo la Gobernadora Hochul. “Freedom Village cumple con esa promesa y refleja el compromiso de mi administración de ampliar la oferta de viviendas con servicios de apoyo y características de accesibilidad que permitan a las personas salir adelante con confianza y reconstruir sus vidas. Seguiremos invirtiendo en proyectos como Freedom Village que crean un Nueva York más fuerte, más inclusivo y más asequible”.

Ubicado en el 270 de East 2nd Street, Freedom Village reemplaza un antiguo edificio escolar deteriorado que había servido como vivienda de transición durante tres décadas. Desarrollado por Barrier Free Living, el nuevo edificio permite que la organización regrese al sitio donde se fundó originalmente en 1981 y amplía significativamente la disponibilidad de viviendas de apoyo permanente en el Lower East Side.

Los apartamentos son asequibles para hogares con ingresos iguales o inferiores al 30 % del ingreso medio del área, y todos los residentes pueden recibir servicios de apoyo en el lugar a través de Barrier Free Living, que incluyen gestión de casos, servicios de apoyo relacionados con la salud y acceso a recursos comunitarios adaptados a sus necesidades individuales. La financiación operativa de todas las unidades proviene de una subvención de la Iniciativa de Vivienda de Apoyo del Estado de Nueva York, administrada por la Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para Discapacitados del Estado de Nueva York.

Freedom Village fue diseñado priorizando la accesibilidad, la seguridad y la independencia. Todos los apartamentos son totalmente accesibles para residentes con discapacidades, y seis de ellos incluyen adaptaciones adicionales para residentes con discapacidades auditivas o visuales. El edificio cuenta con pasillos y ascensores extra anchos, lo que permite a los usuarios de sillas de ruedas desplazarse cómodamente por toda la propiedad.

El complejo también incluye espacios comunitarios y para programas, oficinas para el personal de servicios de apoyo y una terraza recreativa al aire libre en la azotea del espacio de servicios comunitarios del segundo piso, que incluye un jardín gestionado por los propios residentes.

Freedom Village fue diseñado para cumplir con los estándares de Enterprise Green Communities, incorporando sistemas de calefacción y refrigeración eléctricos, materiales de construcción de alta eficiencia energética y características de diseño sostenible.

Freedom Village cuenta con el apoyo del Programa Federal de Crédito Fiscal para Viviendas de Bajos Ingresos de HCR, que generó $21.7 millones en capital y $5.2 millones en subsidios. La Oficina de Asistencia Temporal y Asistencia para Discapacitados del Estado de Nueva York aportó $7.2 millones a través del Programa de Vivienda y Asistencia para Personas sin Hogar. El Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la Ciudad de Nueva York aportó $15.3 millones.

La Comisionada de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York, RuthAnne Visnauskas, dijo: “La agenda de vivienda de la Gobernadora Hochul se centra en brindar las viviendas que las personas merecen: opciones asequibles con características que les permitan vivir de forma segura e independiente en la comunidad de su elección. Freedom Village encarna esta misión al proporcionar 74 viviendas y servicios de alta calidad para sobrevivientes de violencia doméstica y adultos mayores sin hogar, al tiempo que amplía el acceso a viviendas totalmente accesibles en la Ciudad de Nueva York. Agradecemos a Barrier Free Living y a todos nuestros socios por su compromiso con la creación de un futuro más seguro e inclusivo para los neoyorquinos vulnerables”.

La directora de Discapacidad del Estado de Nueva York, Kimberly Ridley, dijo: “La verdadera independencia comienza con un hogar que se adapte a tus necesidades, no que te las impida. Freedom Village establece un nuevo y admirable estándar sobre cómo integrar la accesibilidad universal en la vivienda asequible. Al incorporar desde pasillos extra anchos hasta adaptaciones sensoriales especializadas, este proyecto garantiza que los neoyorquinos con discapacidades puedan vivir de forma segura, autónoma y con la máxima dignidad. Felicito a la gobernadora Hochul y a Barrier Free Living por su dedicación a la construcción de un Nueva York más inclusivo y accesible”.

Barbara C. Guinn, comisionada de la Oficina de Asistencia Temporal y por Discapacidad del Estado de Nueva York, dijo: "La finalización de Freedom Village proporciona a los sobrevivientes de violencia doméstica y a los adultos mayores frágiles que han sufrido la falta de vivienda unos apartamentos seguros y totalmente accesibles —tan necesarios—, con acceso directo a los servicios de apoyo esenciales que requieren para mantener su vivienda y vivir con seguridad. Agradecemos a Barrier Free Living y a todos nuestros socios en este proyecto vital, así como a la gobernadora Hochul por realizar inversiones históricas para ampliar las opciones de vivienda permanente con servicios de apoyo en todo el estado de Nueva York, y por su firme apoyo y compasión hacia los neoyorquinos afectados por la violencia doméstica".

Kelli Nicholas Owens, directora ejecutiva de la Oficina para la Prevención de la Violencia Doméstica del Estado de Nueva York, dijo: "Cada sobreviviente merece la oportunidad de reconstruir su vida con seguridad, dignidad y estabilidad. Freedom Village representa más que una vivienda asequible; es una base para la sanación, la esperanza y nuevos comienzos. Este proyecto refleja el compromiso de Nueva York de garantizar que los sobrevivientes cuenten con el apoyo necesario no solo para escapar del abuso, sino para prosperar. Nos enorgullece celebrar la inauguración de Freedom Village y el futuro más prometedor que ayudará a crear para las personas y las familias".

El senador Brian Kavanagh dijo: "Freedom Village es exactamente el tipo de proyecto que Nueva York debería construir en mayor medida: viviendas altamente asequibles combinadas con servicios en las propias instalaciones que ayudan a las personas con mayores necesidades a vivir de manera independiente y digna. Este desarrollo marca el regreso de Barrier Free Living al emplazamiento del Lower East Side donde se fundó hace más de cuatro décadas, y es testimonio de su compromiso duradero con los neoyorquinos con discapacidad y los sobrevivientes de violencia doméstica. Me enorgullece la labor realizada a nivel estatal para apoyar y financiar programas cruciales de vivienda con servicios de apoyo, prestación de servicios y prevención de la falta de vivienda; asimismo, agradezco a la gobernadora Kathy Hochul y a la comisionada de HCR, RuthAnne Visnauskas, su continuo compromiso con la ampliación de las oportunidades de vivienda para todos los neoyorquinos".

El presidente del condado de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal, dijo: "Todo neoyorquino merece un lugar seguro y estable al que llamar hogar, y esto es especialmente cierto para los sobrevivientes de violencia doméstica y los adultos mayores que han experimentado la falta de vivienda. Freedom Village es exactamente el tipo de vivienda con servicios de apoyo que necesitamos en mayor medida en Manhattan: totalmente accesible, sumamente asequible y diseñada para ayudar a las personas no solo a encontrar alojamiento, sino a reconstruir sus vidas. Mientras nuestra ciudad sigue enfrentando una crisis de asequibilidad de la vivienda, inversiones como esta son fundamentales para crear un Manhattan más equitativo. Agradezco a la gobernadora Hochul, a New York State Homes and Community Renewal (HCR), a la New York State Office of Temporary and Disability Assistance y al Departamento de Preservación y Desarrollo de la Vivienda de la Ciudad de Nueva York por hacer posible este proyecto y por su compromiso continuo de ampliar la oferta de viviendas con servicios de apoyo en todo nuestro condado".

Agenda de vivienda de la gobernadora Hochul

La gobernadora Hochul está dedicada a abordar la crisis de vivienda de Nueva York y a hacer que el estado sea más asequible y habitable para todos los neoyorquinos. Desde el Año Fiscal 2023, la gobernadora ha trabajado para aumentar la oferta de viviendas y hacerlas más asequibles mediante el lanzamiento de un plan integral de vivienda de cinco años y 25,000 millones de dólares, la promulgación del acuerdo sobre vivienda más importante en décadas y la implementación de nuevas protecciones para inquilinos y propietarios. Bajo el liderazgo de la gobernadora Hochul, HCR ha creado nuevos programas que impulsan el desarrollo de viviendas asequibles y de ingresos mixtos, tanto para inquilinos como para compradores de vivienda. Entre ellos se incluye el programa *Pro-Housing Community* (Comunidad a favor de la vivienda), que otorga a las localidades certificadas acceso exclusivo a hasta 750 millones de dólares en fondos estatales discrecionales. Más de 420 comunidades en todo el estado han sido certificadas como "Pro-Housing", incluida la ciudad de Nueva York.

La agenda "Let Them Build" (Permitirles construir) de la gobernadora Hochul acelerará el desarrollo de viviendas e infraestructura y reducirá los costos mediante una serie de reformas históricas. Los cambios basados en el sentido común a la Ley de Revisión de la Calidad Ambiental de Nueva York (SEQRA), incluidos en el presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2027, así como las medidas ejecutivas, agilizarán categorías críticas de proyectos que, según se ha determinado sistemáticamente, no generan impactos ambientales significativos, pero que durante demasiado tiempo se han visto atrapados en la burocracia y sujetos a largas demoras. El presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2027 culmina el actual plan quinquenal de vivienda de la Gobernadora, cuyo objetivo es crear o preservar 100,000 viviendas asequibles en todo el estado —incluidas 10,000 con servicios de apoyo para poblaciones vulnerables— y electrificar otras 50,000 viviendas. Hasta la fecha, se han creado o preservado más de 81,000 viviendas asequibles. Asimismo, el presupuesto destina 250 millones de dólares en fondos de capital para acelerar la construcción de miles de nuevas viviendas asequibles. El presupuesto aprobado para el Año Fiscal 2027 también refuerza aún más las protecciones fundamentales para inquilinos y propietarios.