Rakuten Viki เปิดตัวซีรีส์วายสองเรื่องใหม่รับเดือน Pride Month: Love Class 3 และ The Lie We Lived In
จากคู่จิ้น K-Pop ขวัญใจ ไปจนถึงเรื่องรักสุดระทึกขวัญ พบกับซีรีส์หลายเพศหลายแนว สตรีมได้แล้วในประเทศไทยและฟิลิปปินส์SOUTH KOREA, June 12, 2026 /EINPresswire.com/ -- เว็บศูนย์รวมสื่อบันเทิงเอเชียชั้นนำของโลก Rakuten Viki (ราคุเต็น วิกิ) ร่วมฉลองเดือน Pride Month ด้วยซีรีส์วายสองเรื่องใหม่ เริ่มด้วย Love Class 3 ซีรีส์คู่จิ้นมหาลัยขวัญใจวัยรุ่นซีซั่นใหม่ล่าสุด และต่อด้วย The Lie We Lived In เรื่องราวความรักที่ผนวกกับความลับสุดระทึกขวัญ ทั้งสองเรื่องสามารถสตรีมบนเว็บ Viki ได้แล้วทั่วทวีปอเมริกาเหนือและใต้ ยุโรป ตะวันออกกลาง อินเดีย และ เอเชียอาคเนย์ในประเทศไทยและฟิลิปปินส์
Love Class ซีรีส์วายสุดฮิตจากเกาหลีที่สองซีซั่นแรกประสบความสำเร็จในหลายประเทศรวมถึงประเทศญี่ปุ่น กลับมาซีซั่นสามด้วยพล็อตเรื่องใหม่ที่เอาใจกลุ่มแฟน ๆ K-Pop และซีรีส์วายในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน Love Class 3 คือบทต่อไปของเส้นทางสู่การเป็นไอดอลที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของมิตรภาพ ความฝัน และ ความรัก ท่ามกลางความท้าทายของวงการบันเทิง
ฮยุนแจ แสดงโดย แซ บยอล (Sae Byeol) เป็นเด็กฝึกไอดอลที่เดบิวต์อย่างสวยงามหลังจากที่ชนะรายการแข่งขัน survival ในขณะที่ ซู อัน แสดงโดย ซอ อีฮัน (Seo Yi Han) กลับมีชีวิตที่แยกออกไปคนละทิศทาง หลังจากที่เวลาผ่านไปหลายปีโชคชะตาก็ได้พัดพาทั้งคู่กลับมาเจอกันอีกครั้งเพื่อทำโปรเจกต์ด้วยกัน หนุ่มน้อยทั้งสองจึงต้องกลับมารื้อฟื้นความรู้สึกที่ยังค้างคาต่อกันและกัน ระหว่างที่อยู่ในวงการที่ความสัมพันธ์... คือสิ่งต้องห้าม
Love Class 3 คือเรื่องราวของการค้นหาตัวตน ความฝัน มิตรภาพ และ ความรัก ผ่านการเล่าเรื่องแนวก้าวข้ามวัยของสองนักล่าความฝันสู่การเป็นไอดอล ซึ่งเป็นพล็อตที่น่าสนใจสำหรับตลาดวัยรุ่นในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดศูนย์กลางของวัฒนธรรม K-Pop รอบโลก
ซีรีส์เรื่องนี้นับว่าเป็นก้าวสำคัญของวงการซีรีส์วายจากเกาหลีเพราะเป็นซีรีส์ในหมวดนี้เรื่องแรกที่สามารถดูได้ถึง 190 ประเทศ ซึ่งเป็นสัญญาณถึงความนิยมทั่วโลกต่อคอนเทนต์บันเทิงประเภทนี้จากประเทศเกาหลี
และสำหรับแฟน ๆ ชาวไทย เตรียมต้อนรับ เพชร ภาณุทัต แซ่หลี นักแสดงไทยที่มาร่วมทัพกับนักแสดงเกาหลีที่ประกอบไปด้วย อี วูจิน, ซอ อีฮัน และ แซ บยอล ศิลปินจากวง WAKER ที่มีเรื่องนี้เป็นผลงานการแสดงครั้งแรกของเขา โดยที่การรวมทีมนักแสดงข้ามชาติในรูปแบบนี้กำลังเป็นเทรนด์ในวงการบันเทิงเอเชียสากลในยุคปัจจุบัน ทำให้แฟน ๆ ในภูมิภาคท้องถิ่นอย่างเอเชียอาคเนย์รู้สึกใกล้ชิดกับแฟรนไชส์ได้มากขึ้น
ในขณะที่ Love Class 3 นำเสนอการเล่าเรื่องแนวก้าวข้ามวัย ซีรีส์วายใหม่เรื่องที่สอง The Lie We Lived In กลับฉีกไปอีกแนวโดยผสมผสานการเล่าเรื่องที่รวมปริศนาซ่อนเงื่อน อาชญากรรม และ ความรักต้องห้าม... หลากหลายอารมณ์ที่ทำให้ใจคนดูต้องเต้นแรง... เข้าไว้ในเรื่องเดียวกัน เรื่องราวมีอยู่ว่า เมื่อนักฆ่ารับจ้าง ซอ อีโด แสดงโดย คิม ซึงบอม (Kim Seung Beom) ได้รับคำสั่งให้คุมขังตัวประกัน ทุกอย่างกลับผิดแผนเมื่อมีแขกบ้านปริศนาคนหนึ่งโผล่เข้ามาอย่างไม่คาดคิด
เมื่อเวลาผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ อีโดต้องเดินหมากอยู่ในเกมส์อันตราย เพราะเขาต้องปลอมตัวระหว่างที่อยู่ร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับคนแปลกหน้าผู้ที่ถึงแม้ว่าจะดูอัธยาศัยดีแต่มาพบทีหลังว่าเป็นนักสืบที่กำลังทำการสืบสวน แล้วอีโดจะเลือกทำอย่างไร ระหว่างเดินหน้าทำภารกิจต่อไป... หรือเขาจะยอมเสี่ยงทุกอย่างกับคนที่สามารถทำให้ชีวิตของเขาพังพินาศลงได้? นำแสดงโดยนักแสดงหน้าใหม่ คิม ซึงบอม และ อี จองโฮ
“ในเดือนมิถุนายนนี้ Rakuten Viki ขอต้อนรับ Pride Month ด้วยการเชิดชูเรื่องราวที่เกี่ยวกับความรักและการมีกันและกัน ด้วยการปล่อยซีรีส์เรื่อง Love Class 3 และ The Lie We Lived In เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสนี้ ทั้งสองเรื่องแสดงให้เห็นถึงพลังของตัวตน ความสัมพันธ์ และ คอมมูนิตี้ ที่สามารถข้ามได้ทุกพรมแดน” คาเรน แพ็ก รองประธานการตลาดของ Rakuten Viki กล่าว “ในซีรีส์ใหม่สองเรื่องนี้ คนดูจะได้สัมผัสประสบการณ์ของตัวละครต่าง ๆ ที่ต้องพบกับความท้าทายในการทำความฝันให้เป็นจริง พร้อมกับการค้นหาตัวเองและการสร้างความสัมพันธ์สุดล้ำค่า เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้นำเสนอซีรีส์ซีซั่นใหม่ให้แฟน ๆ เป็นความตั้งใจของเราที่จะนำเสนอความหลากหลายของการเล่าเรื่องในแบบเอเชียไปสู่สายตาผู้ชมทั่วโลก”
ซีรีส์สองเรื่องนี้สามารถรับชมได้แล้วที่เว็บ Viki ในประเทศไทยและฟิลิปปินส์ พร้อมกับซีรีส์วายยอดนิยมอีกหลายเรื่อง เช่น Wishing Upon the Shooting Stars, Sammy's Children's Day และ Feel What You Feel
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เกี่ยวกับ Rakuten Viki
Rakuten Viki (ราคุเต็น บิกิ) คือผู้นำระดับโลกด้านสื่อบันเทิงจากทั่วทวีปเอเซียที่มีฐานคนดูจากทั่วทุกมุมโลก โดยมีแคตตาล็อกซีรี่ย์ รายการวาไรตี้ และ รายการออริจินัล “Viki Originals” ที่สามารถดูได้ที่นี่ที่เดียวอย่างมากมาย ปัจจุบัน Viki พร้อมกับเว็บข่าวสารบันเทิงประจำค่ายที่ชื่อว่า Soompi (ซุมปี) ซึ่งมีผู้ลงทะเบียนรวมแล้วกว่า 100 ล้านคนจากกว่า 190 ประเทศ ได้นำความบันเทิงออริจินัลสุดฮิตให้เหล่าแฟนคลับสามารถเข้าถึงได้อย่างเต็มอิ่มอย่างไม่เคยมีมาก่อน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Rakuten Group, Inc. ยักษ์ใหญ่แห่งวงการบริการอินเตอร์เน็ตและ e-commerce ทั่วโลก Viki จึงเป็นจุดศูนย์กลางที่รวมคอ K-drama จากทั่วโลกมาสนุกไปด้วยกันที่นี่ที่เดียวเท่านั้น
Carla Moreno
Habi
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