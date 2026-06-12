En Español

6 de enero de 2026

SACRAMENTO – El Departamento de Bienes Raíces (DRE, por sus siglas en inglés) ha llegado a un acuerdo con Real Estate Trainers, Inc. (RETI) y su expresidente, Lance McHarg.

La sanción se produce después de que el DRE descubriera que McHarg se presentó al examen de licencia inmobiliaria en numerosas ocasiones sin obtener la puntuación necesaria para aprobar. Tras una exhaustiva investigación, el DRE concluyó que McHarg había alterado el contenido del examen con el fin de incluir esta información en los materiales educativos ofrecidos por RETI y destinados a los estudiantes que se preparaban para presentarse al examen de licencia inmobiliaria del estado.

"La manipulación del contenido del examen de licencia inmobiliaria es algo que el DRE se toma muy en serio", afirmó el subcomisionado Jeff Oboyski, responsable de la División de Licencias del DRE, que incluye las secciones de Educación e Investigación y de Administración de Exámenes. "Garantizar que quienes intentan comprometer la integridad de nuestros exámenes de licencia inmobiliaria rindan cuentas por sus actos subraya el compromiso del DRE con la protección del consumidor".

RETI es un proveedor de cursos inmobiliarios que ofrece cursos formativos a profesionales del sector inmobiliario. Mediante este acuerdo, el DRE inhabilitó a McHarg durante tres años para solicitar, presentarse o participar de cualquier forma en un examen para obtener una licencia inmobiliaria de California o para poseer una licencia inmobiliaria, y le prohibió ocupar cualquier puesto de empleo, de instructor, de gestión, de control o de propiedad en una empresa inmobiliaria o en una empresa que ofrezca cursos de prelicencia, de capacitación continua o de preparación para cualquier tipo de examen de licencia inmobiliaria.

Como parte del acuerdo, RETI, incluidos todos sus directivos, consejeros, instructores y cualquier otra persona afiliada, tiene prohibido durante tres años solicitar, presentarse o participar de cualquier forma en cualquier examen para obtener una licencia inmobiliaria de California, así como ofrecer cualquier tipo de curso de preparación para el examen de licencia inmobiliaria o cursos previos a la licencia que utilicen preguntas copiadas o alteradas de los exámenes de licencia del DRE. El acuerdo también exige que se destituya a McHarg de sus funciones como instructor, directivo, consejero, agente, socio, contratista independiente, empleado o afiliado de RETI.

La sección de Educación e Investigación del DRE es responsable de la revisión y aprobación de toda la oferta de cursos de capacitación continua para la licencia inmobiliaria, así como de los cursos de cualificación reglamentarios y previos a la licencia ofrecidos por proveedores de cursos privados. Actualmente, hay 63 proveedores de cursos de formación continua que ofrecen 525 cursos aprobados y 163 proveedores de cursos reglamentarios o de prelicencia que ofrecen 859 cursos aprobados.

Si usted es un solicitante que intenta completar los cursos requeridos para poder presentarse al examen de agente inmobiliario, o un titular de licencia que desea completar horas de capacitación continua, el DRE le recomienda visitar la página web www.dre.ca.gov para obtener más información sobre los requisitos de capacitación del DRE y los cursos aprobados.

Las medidas disciplinarias, del DRE, incluidos los acuerdos de conciliación de McHarg y RETI, se pueden consultar en el sitio web del DRE.

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El Departamento de Bienes Inmuebles es la agencia reguladora que hace cumplir la Ley de Bienes Inmuebles, la Ley de Tierras Subdivididas y la Ley de Propiedad Vacacional y Tiempo Compartido. El DRE supervisa la concesión de licencias a unos 434.000 titulares. La misión del Departamento es salvaguardar y promover los intereses públicos en asuntos inmobiliarios mediante la concesión de licencias, la regulación, la educación y la aplicación de la ley. La protección del consumidor es su máxima prioridad. Para obtener más información visite la página: www.dre.ca.gov.