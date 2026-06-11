La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo apoya el Curso de Entrenamiento de Operaciones en la Selva
El Batallón de Fuerzas del Ejército desplegará a un médico de combate para conformar un equipo médico conjunto de personal estadounidense y panameño que estará presente en el lugar, garantizando la seguridad y el apoyo continuo a los estudiantes durante los eventos programados. Estas actividades demuestran la alianza duradera entre los EE. UU. y Panamá, trabajando hombro a hombro para fortalecer la seguridad regional. Los helicópteros permanecerán en Panamá durante el transcurso del ejercicio PANAMAX.
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