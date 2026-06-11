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La Fuerza de Tarea Conjunta Bravo apoya el Curso de Entrenamiento de Operaciones en la Selva

Ciudad de Panamá, Panamá – Dos helicópteros HH-60 y un UH-60 Black Hawk del [1.er](http://1.er/) Batallón, 228.º Regimiento de Aviación de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo, llegarán esta semana para brindar cobertura exclusiva de evacuación médica durante el Curso de Entrenamiento de Operaciones en la Selva-Panamá, el cual se llevará a cabo del 12 de junio al 3 de julio de 2026.

El Batallón de Fuerzas del Ejército desplegará a un médico de combate para conformar un equipo médico conjunto de personal estadounidense y panameño que estará presente en el lugar, garantizando la seguridad y el apoyo continuo a los estudiantes durante los eventos programados. Estas actividades demuestran la alianza duradera entre los EE. UU. y Panamá, trabajando hombro a hombro para fortalecer la seguridad regional. Los helicópteros permanecerán en Panamá durante el transcurso del ejercicio PANAMAX.

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