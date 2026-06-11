LKW-Kartell 2026: Was das BGH-Urteil (KZR 6/24) für Speditionen, Bauunternehmen und Fuhrparks bedeutet

Das BGH-Urteil vom 12.05.2026 verändert die Bewertung vieler Sammelverfahren. Erfahren Sie, welche Unternehmen betroffen sein könnten.

BASEL, SWITZERLAND, June 12, 2026 / EINPresswire.com / -- Zwischen 1998 und 2013 haben mehrere große europäische LKW-Hersteller Informationen ausgetauscht und Preisbestandteile koordiniert. Die Europäische Kommission stellte das Kartell fest. Unternehmen, die in diesem Zeitraum Lastkraftwagen gekauft, geleast oder finanziert haben, könnten dadurch wirtschaftlich betroffen sein.Für viele Geschäftsführer, Inhaber und Fuhrparkverantwortliche stellt sich heute eine zentrale Frage:Bin ich betroffen – und wo stehe ich heute?Diese Frage hat durch das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 12.05.2026 (Az. KZR 6/24) zusätzliche Bedeutung erhalten. Der BGH hat die Anforderungen an große Sammelverfahren im LKW-Kartell präzisiert. Vereinfacht gesagt müssen umfangreiche Anspruchsbündelungen ausreichend individualisiert und nachvollziehbar strukturiert sein. Werden sehr unterschiedliche Ansprüche in einem Verfahren zusammengeführt, können Gerichte künftig eine Verfahrenstrennung anordnen.Die vollständige Entscheidung des Bundesgerichtshofs ist abrufbar unter:Wichtig ist dabei:Das Urteil verändert nicht automatisch bestehende Ansprüche. Es verändert jedoch die Diskussion über die Struktur bestimmter Verfahrensmodelle.Besonders relevant ist das Thema für Speditionen, Logistikunternehmen, Bauunternehmen, Entsorgungsbetriebe, Busunternehmen sowie Handwerksbetriebe mit eigenem Fuhrpark. Auch kommunale Betriebe können betroffen sein, wenn sie im Kartellzeitraum entsprechende Fahrzeuge angeschafft haben.Nach den Feststellungen der Europäischen Kommission betrifft das Kartell unter anderem Fahrzeuge der Hersteller MAN, Mercedes-Benz Trucks, DAF, Scania, Iveco, Volvo Trucks und Renault Trucks.Für betroffene Unternehmen lassen sich heute meist drei Ausgangslagen unterscheiden:Erstens: Es wurde bislang nichts unternommen. In diesem Fall kann es sinnvoll sein, vorhandene Fahrzeuglisten, Rechnungen, Leasingverträge oder Finanzierungsunterlagen aus dem Zeitraum 1998 bis 2013 zu prüfen.Zweitens: Das Unternehmen hat sich bereits einem Sammelverfahren angeschlossen. Hier stellt sich nach dem BGH-Urteil häufig die Frage, wie die bestehende Verfahrensstruktur einzuordnen ist und welche Auswirkungen die Entscheidung auf das jeweilige Modell haben könnte.Drittens: Ansprüche werden bereits individuell oder im Rahmen einer kleineren Streitgenossenschaft verfolgt. Individuell dokumentierte Ansprüche gelten grundsätzlich als leichter nachvollziehbar und prüfbar.Unabhängig von der jeweiligen Situation sollten Unternehmen zunächst fünf Fragen beantworten können:• Habe ich zwischen 1998 und 2013 LKW gekauft oder geleast?• Habe ich bereits Ansprüche geltend gemacht?• Bei welchem Anbieter oder Verfahren?• Wie ist der aktuelle Verfahrensstand?• Welche Auswirkungen hat das BGH-Urteil auf meinen konkreten Fall?Wer diese Fragen klar beantworten kann, schafft die Grundlage für jede weitere Entscheidung.Denn bevor über Verfahren, Anbieter oder mögliche Handlungsoptionen gesprochen wird, sollte zunächst Klarheit über die eigene Ausgangslage bestehen.Die wichtigste Frage lautet daher nicht: „Was soll ich tun?”Sondern: „Wo stehe ich heute?”Point Zero Legal ein Projekt der Nuance37 Genossenschaft unterstützt Unternehmen bei der Einordnung, Dokumentation und organisatorischen Vorbereitung möglicher Ansprüche aus dem LKW-Kartell. Die rechtliche Vertretung erfolgt durch spezialisierte Partnerkanzleien, die Finanzierung über etablierte Litigation-Finance-Strukturen.Weitere Informationen: https://www.point-zero-legal.de

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